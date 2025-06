Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 20 giugno 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 20 giugno 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Avete un cielo creativo, produttivo e carico di speranze ma non è tutto oro ciò che luccica: Giove ha iniziato un transito strano, ci vorrà doppia accortezza riguardo le questioni legali e finanziarie! In ogni caso siete forti della protezione di altri pianeti quindi potreste dovervi solo limitare a tagliare i rami secchi. In amore serve più collaborazione, a volte manca l’aiuto degli altri e questo vi fa innervosire!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Venere e Marte sono in ottima posizione, dunque chi ha vissuto una crisi o alcune difficoltà in amore ha voglia di rimettersi in gioco. Anche l’amicizia sarà premiata, considerata la vostra indole nel confidarvi e parlare con persone di vostra fiducia! Si va incontro ad un weekend molto valido con la Luna che toccherà il vostro segno tra sabato e domenica: possibili ritorni di fiamma!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Molti pianeti sono in transito nel vostro segno, ognuno con le sue influenze: c’è chi deve far quadrare i conti, chi deve mettere da parte dei soldi e chi deve sostenere alcune spese. Non avete un cielo impetuoso anche se, comunque, diversi di voi dovranno rivedere un accordo. Via libera a nuovi progetti, anche di tipo amoroso. I single farebbero bene a guardarsi intorno!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Giove porta buone notizie e in generale avete un buon cielo, tuttavia l’allarme nervosismo è sempre attivo! Dovete mettervi in gioco per ottenere qualcosa di più e lo stress di questi giorni è derivato proprio dal voler superare problematiche del passato. L’amore è dietro l’angolo, soprattutto dopo un mese di maggio difficile dal punto di vista sentimentale, e dovete recuperare un po’ di passione. Se qualcuno vi ha fatto del male è ora di dimenticare, guardate al futuro con fiducia!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Siete spinti da una buona Luna che vi aiuta nelle questioni domestiche e familiari, in amore invece bisogna trovare il coraggio di dire ciò che si pensa ed essere più trasparenti! State facendo i conti, dal 6 giugno, con una Venere insidiosa che invita alcune coppie a curare la “lontananza”. Attenzione alle parole di troppo specialmente nelle relazioni in cui ultimamente ci sono dei litigi! Siete un bel po’ stressati in generale, vi servirebbe un po’ di sano relax.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Marte nel segno vi spinge all’azione! Mercurio favorevole vi invita a passare allo step successivo dopo la prima fase di studio e progettazione di un’idea, dunque se alcuni accordi non funzionano o non vi soddisfano dovrete essere pronti a rivedere qualcosa. Una bella Venere, invece, vi invita ad organizzare un weekend per la famiglia, per le coppie, per le amicizie!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Finalmente vi sentite meglio dopo giornate confuse e pesanti, anche se restano in ballo le questioni soldi e la forma fisica. In caso di rinnovo di un accordo non sono le vostre competenze a generare perplessità, bensì il fatto che siete in gran debito di energie! Sarebbe il caso di rilassarsi, riposare, evitare tutte quelle situazioni che possano creare stress e concentrarsi sul ricaricare le batterie senza forzare la mano!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Cielo di grande forza che vi invita a ritrovare positività, voglia di fare e ottimismo! In tanti hanno paura di non essere accontentati dal destino e, anche per scaramanzia, non credono di essere all’altezza della situazione. Mettetevi in gioco senza paura e con grande forza, fatelo anche oltre il mese di giugno perché arriveranno soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

State per entrare in un periodo molto valido: coinvolta direttamente la questione lavoro, soprattutto per chi è rimasto fermo o si aspettava qualcosa di più dai progetti e dalle idee che sta sviluppando. Se avete già la soluzione ad un problema mettetela in pratica, altrimenti ci penseranno le stelle a darvi una mano e sbloccare le cose. Buon momento anche in amore!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Serviranno calma e determinazione per ottenere buoni risultati, non arrendetevi alle prime difficoltà e continuate ad insistere perché il vostro momento arriverà presto! Le soddisfazioni professionali arrivano grazie all’impegno costante. In amore torna la serenità ma meglio evitare scelte impulsive. Approfittate di oggi per riposarvi un pò, sia fisicamente che mentalmente.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Giornata ideale per idee brillanti e scelte innovative, aprite la mente e date ampio spazio alla fantasia! Intuito e immaginazione vi aiutano ad agire con sicurezza perciò andate spediti senza paure. In amore saranno fondamentali trasparenza e dialogo, senza queste caratteristiche il rischio di incappare in pericoli è molto alto. Chiarire piccoli dubbi rafforza l’intesa!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Empatia e delicatezza favoriscono rapporti più profondi. In amore la dolcezza è un’arma vincente, sfruttatela per mettere a posto una situazione o conquistare la persona che avete puntato! Collaborazioni e progetti creativi portano soddisfazione perciò continuate ad insistere. Fidatevi delle vostre emozioni che vi spingeranno verso cose nuove e piacevoli!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.