Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 18 settembre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 18 settembre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi può iniziare con qualche pressione in più, ma sarà anche un’occasione per fare ordine tra impegni, priorità e programmi. Sul lavoro diventa più semplice affrontare gli ostacoli che in passato sembravano difficili da superare, soprattutto se si procede con metodo. In amore è meglio lasciare da parte discussioni e polemiche inutili. Per il benessere, invece, è importante recuperare le energie e concedersi qualche momento di vero relax, così da allentare le tensioni accumulate.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Nel lavoro potrebbe essere necessario impegnarsi più del previsto per ottenere i risultati desiderati. Anche sul piano economico conviene mantenere un atteggiamento prudente e rimandare le spese non necessarie. In amore cresce il desiderio di avere certezze. Le situazioni poco chiare possono diventare difficili da tollerare, anche se un legame importante rende complicato prendere decisioni drastiche. La stanchezza potrebbe farsi sentire.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Si prospetta una giornata vivace, soprattutto nei rapporti con gli altri e nelle questioni professionali. La capacità di comunicare e convincere rappresenta un vantaggio nelle trattative e nei confronti di lavoro. In amore torna il piacere del dialogo. Per i single può essere una giornata interessante per uscire, conoscere persone nuove e lasciarsi alle spalle un po’ di pigrizia. Una passeggiata o un’attività all’aperto può aiutare anche a scaricare lo stress.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il cielo di oggi favorisce gli incontri e può portare nella vita sentimentale occasioni destinate a lasciare il segno. Per le coppie più solide potrebbe arrivare il momento di parlare seriamente del futuro, valutando anche scelte importanti come una convivenza. Sul lavoro arrivano finalmente segnali positivi dopo un periodo caratterizzato da attese e incertezze. La forma fisica appare in ripresa. Sarà comunque utile non trascurare l’alimentazione e dedicare attenzione anche alla serenità mentale.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Siete in una fase favorevole per portare avanti ambizioni e progetti personali. Chi sta pensando di cambiare o rinnovare la propria attività professionale potrebbe trovare condizioni interessanti, mentre chi attende una risposta importante potrebbe ricevere presto indicazioni decisive. In amore, Marte porta maggiore passione e movimento. I single possono vivere incontri stimolanti, mentre le coppie consolidate hanno l’opportunità di ritrovare entusiasmo e partecipazione emotiva. Anche le energie non mancano. La vitalità è buona e permette di affrontare numerosi impegni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In amore, l’influsso di Venere apre nuove prospettive. Per chi è single possono arrivare occasioni interessanti, mentre nelle coppie è possibile recuperare complicità. Sarà però necessario parlare con sincerità, evitando discussioni costruite su incomprensioni e provocazioni. Il corpo chiede una pausa dopo lo stress delle ultime settimane. Riposo e attenzione alla muscolatura possono aiutare a ritrovare una maggiore sensazione di benessere.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La giornata di oggi vi invita a fare chiarezza, soprattutto nei rapporti personali. Anche sul lavoro non mancano le possibilità, ma sarà importante scegliere con attenzione gli incarichi da accettare senza lasciarsi guidare dalla paura di perdere un’occasione. In amore il dialogo assume un ruolo centrale. Chi vive una fase di distanza emotiva può provare a recuperare il rapporto attraverso un confronto aperto, senza aspettare che siano sempre gli altri a fare il primo passo. Sul piano del benessere è meglio rallentare quando la stanchezza aumenta!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In amore si può avere l’opportunità di capire meglio la natura dei propri rapporti. Alcune situazioni diventano più chiare e permettono di distinguere le persone realmente presenti da quelle meno coinvolte. Sul lavoro qualcosa comincia finalmente a muoversi. Le questioni economiche e amministrative rimaste ferme potrebbero ricevere le risposte attese da tempo, favorendo un graduale sblocco. Per il benessere psicofisico è importante non reagire d’impulso davanti alle piccole difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La giornata di ogg favorisce la socialità, gli incontri e le occasioni per mettersi alla prova sia nella vita privata sia nel lavoro. In amore la presenza della Luna rende le emozioni più intense. Gli incontri possono rivelarsi vivaci e coinvolgenti, soprattutto per chi ha voglia di lasciarsi alle spalle vecchie abitudini. Sul lavoro, invece, è meglio valutare con calma le nuove proposte. Non tutto ciò che appare interessante rappresenta necessariamente una vera opportunità. Le energie sono comunque buone e possono essere sfruttate per dedicarsi a sport, passioni e attività dinamiche.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il lavoro continua a essere al centro dell’attenzione. Responsabilità e impegni richiedono una gestione precisa delle risorse, evitando di assumere più compiti di quanti sia realmente possibile sostenere. L’amore, invece, può regalare soddisfazioni. Le coppie hanno la possibilità di ritrovare una bella intesa, mentre i single possono fare incontri interessanti e potenzialmente destinati a diventare più stabili nel tempo. La stanchezza fisica non va sottovalutata.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La creatività rappresenta una risorsa importante soprattutto sul lavoro. Idee originali e approcci diversi dal solito possono aiutare a trovare soluzioni dove finora sembrava esserci poca possibilità di movimento. In amore potrebbero arrivare emozioni inattese, soprattutto per chi accetta di confrontarsi apertamente. Per il benessere è fondamentale migliorare la qualità del riposo. Limitare smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici nelle ore che precedono il sonno può favorire una notte più tranquilla.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Nel lavoro arrivano conferme per chi ha già costruito un percorso solido. I risultati possono essere più concreti per chi ha avuto la pazienza di procedere senza cercare scorciatoie.

In amore Venere favorisce le emozioni e rende più intenso il rapporto con il partner. Anche per i single l’intuito può rivelarsi prezioso: ascoltare ciò che si sente, senza però lasciarsi trasportare completamente dall’emotività, può aiutare a vivere meglio i rapporti.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.