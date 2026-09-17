Si è conclusa da poco la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda giovedì 17 settembre 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 1a puntata di giovedì 17 settembre

La prima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di giovedì 17 settembre 2026 è iniziata con l’ingresso di una bellissima e raggiante Ilary Blasi di bianco vestita. Una scelta non casuale per la conduttrice, reduce dal matrimonio con Bastian Muller, che si è poi scatenata con il corpo di ballo. Poco dopo sono arrivate nello studio, per l’occasione rinnovato, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Un trio che si preannuncia esplosivo, pronto a trascinare il pubblico in questa nuova ed incredibile avventura.

Poi Ilary Blasi si è collegata con la casa del GF Vip dove per l’occasione ha fatto ritorno la vincitrice Alessandra Mussolini. Un ritorno molto gradito dal pubblico con la Mussolini chiamata ad accogliere i nuovi concorrenti vip di questa edizione. Uno dopo l’altro la casa ha cominciato ad animarsi con l’ingresso dei vipponi tra cui spiccano Carmen Di Pietro e Valeria Marini. Durante la lunga diretta non sono mancati i primi scontri a distanza come quello intercorso tra Selvaggia Lucarelli e Megan Ria. Il motivo? L’amicizia tra Megan e Franceska Nuredini, la fidanzata di Elodie. In passato tra la ex ballerina di Amici e Franceska ci sarebbe stato del tenero, ma è stata proprio Megan a smentire chiarendo «tra noi solo una bella amicizia». Nessun commento o indiscrezioni sul rapporto con Elodie che le ha tolto il segui sui social.

Chi è uscito ieri sera 17 settembre dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026 non c’è stata alcuna eliminazione.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, giovedì 17 settembre

Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, invece, non sono mancate le prime nomination anche se non per una eliminazione. Ilary Blasi, infatti, ha rivelato ai concorrenti che è un televoto in positivo: il più votato sarà immune nella prossima puntata. Al televoto: Federica, Carmen di Pietro, Federica, Giancarlo Danto e Moreno. Chi è il tuo preferito tra Federica, Carmen di Pietro, Federica, Giancarlo Danto e Moreno? Il concorrente più votato sarà immune nelle prossime nomination.