Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 18 aprile 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 18 aprile 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Avete stelle eccellenti in vista di queste festività pasquali, perchè ci sono tutte le condizioni per ritrovare una bella serenità in famiglia, ma è anche un oroscopo eccellente anche per quanto concerne la sfera lavorativa e quella relazionale. Anche se c’è stato qualch problema negli ultimi mesi, adesso avete una bella forza interiore che vi spingerà a ritrovare la convinzione nei vostri mezzi e a rilanciare le vostre ambizioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il vostro segno ha visto cambiare molte cose dall’inizio dell’anno. Tutto questo vi ha un po’ incupito e influenzato negativamente il vostro umore. E’ importante avere attorno persone disposte a collaborare che sappiano tirare fuori il meglio di voi. E’ l’ora di scatenare il vostro fascino e di tirare fuori quello che avete dentro. E’ anche l’ora per avanzare delle pretese anche dal punto di vista professionale.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo periodo non mancano di certo le tensioni nella vostra vita. Vi sta capitando spesso di interagire con persone prepotenti o che pensano di saperla più lunga. E’ difficile essere accomodanti quando si ha a che fare con questo genere di persone. Il consiglio delle stelle è quello di farvi scivolare le cose addosso.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo momento avete stelle importanti anche se non sempre queste festività portano gioie o conforto per voi. In genere vivete le festività come un obbligo che vi opprime forse perchè apprezzate di più la routine quotidiana. Non c’è più il cielo pesante di marzo che vi offuscava le idee. Ci sono le condizioni per recuperare l’amore e per ritrovare l’equilibrio perduto.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Queste stelle vi invitano ad agire e ad essere più intraprendenti. Non è più il momento di defilarvi o di giocare un ruolo di secondo piano, che fra l’altro non vi appartiene. Ci sono persone che vivranno una fase di riscossa nelle questioni legali e chi potrà concludere un buon accordo professionale. Soprattutto i liberi professionisti saranno quelli che avranno i maggiori benefici da questo cielo attivo. I sentimenti sono in balia delle emozioni del momento.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sta tornando in voi la voglia di fare e di stare bene con le altre persone. Se prima vi sembrava tutto difficile, adesso state capendo che potete anche vivere alla giornata e che non bisogna per forza programmare il futuro. La cosa migliore da fare è sempre quella di aggiustare il presente piuttosto che concentrarsi su ciò che sarà. In generale, già dal 20 aprile, i nuovi programmi saranno favoriti da un bell’entusiasmo che prima mancava. Evitate gli scontri con quelle persone che non la pensano come voi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questo cielo porta una certa stabilità emotiva. Non avete più i pianeti conflittuali di qualche settimana fa, ecco perchè sta tornando in voi una bella forza interiore che vi porterà anche a stare meglio con gli altri. Di problematiche ne avete dovute affrontare parecchie, ma adesso vi troverete davanti ad una fase in cui potreste togliervi delle belle soddisfazioni. Cercate di concludere un accordo entro i primi di giugno e non tirate troppo la corda in amore.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La giornata di oggi sarà quella propizia per chiarire una volta per tutte quelle cose che non stanno funzionando. Potreste anche trovare nuove collaborazioni che renderanno più fruttuoso il vostro lavoro. Nell’ultimo periodo avete fatto scelte importanti magari tagliando drasticamente con coloro che non si sono dimostrati corretti nei vostri confronti. Cercate di mettere da parte rimorsi e pensieri per vivere le relazioni al massimo senza alcun condizionamento negativo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sono tre i pianeti a vostro favore in questa giornata. Stiamo parlando della Luna, di Mercurio e di Marte. A differenza della fine di febbraio, adesso vi sentite sicuramente meglio e ci sono tutte le condizioni per ripartire alla grande e per pensare in grande. State trovando stimoli in più dopo un periodo di grande confusione. E’ vero che il vostro segno non si abbatte davanti a nulla, ma qualche volta anche a voi è capitato di stare male. Adesso però state ritrovando la forma migliore!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Siete sempre determinati nelle vostre scelte e per questa ragione ascoltate poco il parere degli altri e vi fate condizionare poco dai consigli delle altre persone. Non sempre questo atteggiamento va bene, soprattutto quando tendete a mettere da parte quelle persone che per voi rappresentano un punto di riferimento. Il mese di marzo è stato davvero burrascoso a livello emotivo, ma adesso state ritrovando una certa serenità anche nei giudizi verso gli altri.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questo momento il vostro senso dell’umorismo è al top e vi aiuterà ad affrontare anche quelle situazioni contorte che vi stanno capitando ultimamente. Spesso proprio l’umorismo rappresenta la vostra arma vincente per stare bene con gli altri e farvi volere bene. La nota più bella di questo cielo è la presenza di Mercurio che vi aiuta a vivere le relazioni con maggiore positività. La nota dolente è l’opposizione di Marte che potrebbe rendere tutto più faticoso.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Stanno per tornare sensazioni vissute in passato e questo potrebbe significare un ritorno di fiamma in amore o una relazione intensa con persone che provengono dal vostro passato. Torna anche la passione con la persona amata, anche se tutto dipende dalla persona che avete accanto. Avete bisogno di sensazioni positive, per questa ragione volete farvi circondare solo da persone che vi trasmettono positività.

