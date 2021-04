Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di venerdì 16 aprile 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 16 aprile 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sono giornate molto impegnative dal punto di vista fisico. Credo che la maggioranza di voi si senta estremamente stanca: ci sono situazioni in cui la stanchezza non si riesce a debellare e soprattutto sembra quasi una condanna, altri momenti in cui invece la stanchezza é significativa di impegno, di recupero!

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questa seconda parte di Aprile puoi fare cose importanti sulla base di quello che ha costruito negli ultimi due anni. Ripeto ancora che quello che offre il 2021 é una sorta di premio, di riconoscimento, se adesso ottieni dei favori e delle novità e solo sulla base di quello che hai già fatto a livello di pratica e di sperimentazioni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Hai in mente buone idee ma quante di queste idee saranno recepite dagli altri? Anche perché al contrario di altri segni come Cancro e Capricorno, spesso hai bisogno di un gruppo d’azione; e quindi, in questi giorni stai cercando di riferimenti, delle persone che in qualche modo ascoltino le tue proposte.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Pare che tu sia interdetto da qualcosa! Certo é che queste prime due settimane di Aprile non sono state molto interessanti, e nonostante questo sia un venerdì un po’ faticoso dal punto di vista psico-fisico, questo weekend inizia a dare qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Nelle ultime settimane ti sei aperto molto in amore e potresti anche esserti lasciato andare a qualche promessa! Parlo soprattutto a quelli che hanno una nuova storia; le persone alle quali hai dato molto in questi giorni iniziano ad aspettarsi qualcosa.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Ci sono giornate in cui tutto é un po’ stancante e abbiamo visto che anche giovedì é stata una giornata pesante soprattutto sul finire, e cosi questo venerdì invita a fare le cose in maniera serena, moderata. Vorrei consigliarvi di rimandare a domenica eventuali discussioni e questioni che riguardano l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Piano piano si recupera terreno! Sappiamo che questa seconda parte del mese eliminera’ quelle opposizioni planetarie che sono state causa di tante incertezze. Ora le incertezze potrebbero essere state anche causate dall’ambiente dalle situazioni che stai vivendo, perché non ci dimentichiamo che molti dalla fine di Marzo sono stati male, alcuni devono rivedere o recuperare un lavoro cercando pero’ di aggiornarsi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Da ora fino alla fine del mese potresti mettere in discussione i sentimenti! Non é che tutte le coppie adesso iniziano a discutere, pero’ se ci sono state delle intemperanze, se il partner non si é comportato bene nei tuoi confronti o se semplicemente sei solo, é probabile che ogni tanto venga fuori un po’ di nervosismo e di stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Devi recuperare la voglia di amare ma purtroppo questo fine settimana inizia in maniera pesante. Questo venerdì non é un giorno fatto per gli incontri! Con ogni probabilità, se sei preso tra due fuochi, se hai una storia d’amore che non funziona, se anche tu non ti senti pronto a fare una scelta, si vive una fase di calo che si fa sentire.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Pare che in questi giorni tu sia pronto a litigare, a discutere, perché non ti sta bene quasi nulla! Iniziamo col dire che Aprile si avverte in maniera conflittuale e ci sono stati anche dei momenti in cui avresti voluto buttare tutto all’aria.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sei molto agitato, in certi momenti anche demotivato. Nella prima parte di Aprile abbiamo visto un periodo di recupero mentre in questi giorni vedo un po’ di impazienza! Questo perché hai tanti buoni progetti tante buone novità e probabilmente un grande desiderio di cambiare vita. A volte sembra che questo cambiamento sia in corso, in altri momenti sembra sia bloccato, ed é proprio questa seconda ipotesi che io credo sia più fattibile.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Pare che queste siano giornate di profonda riflessione per quanto riguarda la situazione sentimentale, ma c’é una grande differenza rispetto a 24 ore fa, nel senso che hai molto più coraggio! E se guardo le stelle di sabato e domenica avrai ancora più forza.

