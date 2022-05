Oroscopo Paolo Fox di oggi: venerdì 13 maggio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 13 maggio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Domani continua il vostro recupero, anche se in modo lento. Non avete dubbi sul fatto che il futuro sia raggiante e sono in arrivo belle soddisfazioni. Nei periodi positivi possono capitare momenti negativi e piccoli disagi ma non disperate. Luna sarà ancora in opposizione e potete restare coinvolti in grane legali.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Domani sarà fondamentale tenere sotto controllo stress e agitazioni. State attraversando momenti degni di nota che dureranno fino al 21 Maggio. La voglia di rivincita non manca ma dovete essere bravi a non farvi sovrastare dai dubbi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Luna, Venere, Mercurio e Giove sono ancora favorevoli e invitano a valutare nuovi progetti e situazioni. Dovete seguire il vostro istinto quando vi incuriosisce qualcosa. In amore i pianeti saranno più favorevoli del passato e le tensioni di Maggio saranno solo un ricordo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La giornata di domani è caratterizzata ancora da Luna in quadratura. Vi conviene essere cauti e studiare in modo attento ogni decisione. In questo momento vi conviene essere sicuri prima di agire, soprattutto se avete qualche dubbio. I rapporti forti resistono alle tensioni, quelli nuovi saranno invece più ballerini. Siate prudenti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Domani potete fare affidamento su una buona Luna e su Venere e Giove in ottimo aspetto. Questo vi da la speranza del passato e fiducia per il futuro. Le cose stanno migliorando e ne siete consapevoli. Maggio è un mese che vi sta dando novità interessanti e positive e anche dal punto di vista legale i problemi sono in fase di risoluzione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Giove non vi sta più assediando e quindi potete recuperare equilibrio. In questi giorni potete aspettarvi notizie positive sul posto di lavoro. I pianeti sono benevoli e potete avviare progetti interessanti. Prudenti con le finanze, ci raccomandiamo, e dedicatevi alle relazioni. Chi ha avuto una crisi può ripartire.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La giornata di domani sarà ancora una giornata vissuta a mille ma state attenti sempre a non esagerare. Se avete problemi sul posto di lavoro o in casa mantenete la calma, parlate e raggiungete un accordo, se possibile. Attenzione a vecchi amici o vecchi soci in affari che possono tirare brutti scherzi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Nella giornata di domani prendete un po’ di tempo per programmare cose speciali nel weekend. Sabato e domenica, soprattutto, si annunciano essere giorni intriganti. Se amate una persona potete organizzare qualcosa di speciale e se siete single è in arrivo una nuova conoscenza particolarmente interessante. Il weekend vi regala buona forma fisica ed energia.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La giornata di domani si annuncia essere molto positiva con Luna, Venere, Mercurio e Giove tutti in aspetto favorevole. Avete ritrovato una buona energia in questo periodo, questi giorni possono darvi emozioni e chissà, l’amore! Chi vuole vivere una storia avrà un cielo importante alle sue spalle. In famiglia occhio a piccole tensioni e problematiche.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La giornata di domani invita alla cautela e quindi bisogna evitare conflitti e tensioni. State attenti perché l’eccessiva agitazione rischia di mandare i crisi rapporti soprattutto in ambito lavorativo. In famiglia sarà fondamentale chiarirsi e bisogna fare attenzione alle spese.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La giornata di domani si annuncia essere baciata dalla tranquillità. Bisogna dire che rispetto alla settimana appena trascorsa avete più voglia di mettervi in gioco e questo porta il rischio di diventare anche impazienti. In amore volete qualcosa di nuovo, l’estate porta nuovi sentimenti: è inevitabile!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Siate ancora prudenti per la giornata di domani, state alla larga da polemiche e discussioni. Luna sarà buona per tutto il weekend. Non trascinate il vostro malessere alla giornata di sabato perché rischiate di rovinare due giornate che si annunciano ottime. Giove non è più nel vostro cielo ma le stelle restano positive e invitano a sfruttare tutte le occasioni.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.