Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 11 settembre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 11 settembre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Si apre una giornata interessante soprattutto sul lavoro. Avete energia, idee da mettere in campo e una buona dose di determinazione: caratteristiche che possono aiutarvi a recuperare terreno e a puntare verso obiettivi ambiziosi. In amore, invece, qualche incomprensione potrebbe creare un momento di tensione. Meglio non reagire di impulso e lasciare spazio a un confronto tranquillo. La stanchezza accumulata si fa sentire: concedetevi qualche momento lontano dagli impegni per ricaricare le batterie.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sul lavoro sarà più facile mettere ordine nelle questioni ancora aperte, consolidare un accordo oppure stabilire con maggiore chiarezza quali saranno i prossimi passi. In amore prevale il bisogno di sicurezza e per le coppie è un buon momento per parlare di progetti condivisi. Chi è single, invece, potrebbe imbattersi in una persona interessante proprio quando meno se lo aspetta. Per stare bene, attenzione alle abitudini quotidiane: alimentazione equilibrata e movimento all’aria aperta possono fare la differenza.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giornata dinamica: comunicazione, incontri di lavoro e trattative sono favoriti, così come la possibilità di trovare una soluzione a un problema che da tempo vi tiene impegnati. Anche in amore il clima appare positivo: con il partner torna una bella complicità e sarà più semplice lasciarsi alle spalle eventuali incomprensioni. Non esagerate però con gli impegni. Il vostro organismo ha bisogno di pause per recuperare energie e mantenere un buon equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il lavoro richiede qualche cautela in più. Siete in una fase in cui conviene osservare attentamente la situazione prima di prendere decisioni importanti, soprattutto quando sono coinvolti denaro o investimenti. In campo sentimentale emerge il desiderio di sentirsi più protetti e compresi. Chi vi sta vicino potrebbe offrirvi proprio quel sostegno di cui avete bisogno. Le energie stanno tornando, anche se la stanchezza può ancora influenzare l’umore. Cercate quindi di rispettare i vostri tempi senza pretendere troppo da voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Si torna a brillare sulla scena professionale. Carisma, sicurezza e capacità di leadership possono portarvi all’attenzione di chi conta e favorire nuove opportunità, soprattutto se avete un progetto da presentare o da guidare. In amore la passione non manca e il rapporto di coppia può vivere momenti particolarmente intensi. Cercate soltanto di non voler avere sempre l’ultima parola. Le energie sono numerose, ma vanno gestite bene: attività fisica e un po’ di relax possono aiutare a evitare di accumulare tensione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Precisione e capacità organizzativa sono le vostre carte vincenti. Sul lavoro potrete finalmente mettere un punto a pratiche, incombenze o situazioni che richiedono attenzione ai dettagli, guadagnando anche la considerazione di colleghi e superiori. In amore prevale una piacevole stabilità. Per le coppie il dialogo quotidiano rappresenta una solida base sulla quale costruire il rapporto. Salute: sarebbe utile curare maggiormente il riposo. Dormire bene e concedersi qualche momento di tranquillità mentale vi permetterà di affrontare meglio gli impegni.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Oggi c’è maggiore equilibrio nelle questioni professionali, soprattutto grazie alla collaborazione con altre persone. Accordi, trattative e progetti condivisi possono rivelarsi utili anche per migliorare la situazione economica e guardare al futuro con maggiore serenità. In amore sentite il bisogno di parlare apertamente di ciò che non vi convince. Un confronto sincero può aiutare a ridurre le distanze e a ritrovare l’intesa. Per scaricare lo stress, dedicate un po’ di tempo a ciò che vi rilassa: una passeggiata nella natura o un’attività piacevole può restituirvi leggerezza.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Avete la capacità di leggere tra le righe e intuire in anticipo le mosse degli altri, una qualità preziosa soprattutto quando bisogna superare ostacoli burocratici o risolvere problemi pratici. In amore le emozioni diventano protagoniste. Chi è in coppia può ritrovare una passione più intensa, mentre chi vive una relazione stabile potrebbe avere nuove conferme. La forma fisica è buona, ma non dimenticate di smaltire lo stress attraverso il movimento e qualche attività che vi permetta di staccare davvero.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Arrivano segnali incoraggianti sul lavoro. La voglia di guardare oltre i confini abituali può tradursi in nuovi contatti, collaborazioni, viaggi o progetti capaci di aprire strade interessanti. Anche il cuore vive una fase vivace e positiva. Se siete in coppia, potreste avere voglia di organizzare qualcosa di diverso dal solito insieme alla persona amata. I single, invece, sono favoriti negli incontri e nelle nuove conoscenze. Buona la forma generale, sostenuta anche da un atteggiamento più fiducioso e ottimista.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Nel lavoro possono arrivare una conferma, una gratificazione economica oppure un riconoscimento che aspettavate da tempo. In amore cercate soprattutto certezze: le relazioni basate sulla fiducia e sulla condivisione di progetti hanno una marcia in più. Per quanto riguarda il benessere, fate attenzione ai ritmi troppo intensi e alla postura, soprattutto se trascorrete molte ore seduti. Piccoli accorgimenti quotidiani possono aiutarvi a sentirvi meglio.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La creatività è il vostro punto di forza. Sul lavoro riuscite a guardare i problemi da una prospettiva diversa e proprio questa capacità potrebbe permettervi di trovare soluzioni originali. Non abbiate paura di proporre idee nuove, anche quando sembrano lontane dalle abitudini consolidate. In amore c’è spazio per una maggiore libertà e per un dialogo più autentico. La routine lascia spazio alla voglia di condividere interessi e pensieri. Per mantenere alto il livello di energia, dedicate tempo ai vostri hobby e alle attività che vi aiutano a rilassarvi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Avete la sensazione di sapere quale direzione prendere, ma sarà comunque importante evitare la fretta e valutare ogni passaggio con attenzione. In amore la giornata porta romanticismo e una maggiore disponibilità verso il partner. La comprensione reciproca aiuta a rafforzare i legami e a vivere le emozioni con maggiore serenità. Sul fronte della salute ascoltate i segnali del corpo: riposo, ritmi meno frenetici e qualche momento di tranquillità sono gli ingredienti migliori per recuperare energie.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.