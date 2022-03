Oroscopo Paolo Fox del giorno, venerdí 11 marzo 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 11 marzo 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Fate la cosa giusta a concentrarvi sul passato, per fare un bilancio. Finché non trattenete dei sensi di colpa inutili. Sarebbe utile essere obiettivi sulla vostra dieta, correggere gli squilibri che causano problemi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sarete orgogliosi di come uscirete da una brutta situazione senza alcun aiuto. Insistendo sulla finalizzazione di incarichi minori rischiate di usurarvi. Non esagerate.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Non avrete problemi a sostenere il vostro punto di vista… Non esagerate però. Siate diplomatici. La vostra attività cerebrale in effervescenza potrebbe portarvi a esagerare fisicamente.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Gli altri vedranno che siete stati più seri del solito e ve ne saranno grati. Avete bisogno di bere di più e di fare moto per riprendere le forze – e questo vi aiuterà anche a liberare la mente.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Rischiate di rimanere delusi se continuate a desiderare di aiutare chi non vuole essere aiutato. Siete più calmi e al contempo più attivi. Tutto procede bene, ma è necessario perfezionare le vostre idee in un ambiente tranquillo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Saprete come affrontare i problemi di chi vi circonda. Assicuratevi di non essere troppo duri nei consiglio che darete. Siete maggiormente in controllo della vostra sensibilità e migliorate i livelli di energia. Siete in forma e migliore nel gestire le vostre riserve.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La vostra mente creativa fi farà trovare una soluzione ad un problema fastidioso. Seguite il vostro intuito. Non lasciatevi consumare dalle necessità altrui, sarebbe dannoso per voi e non potete permettervelo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Siete ottimisti e socievoli e sulla strada giusta per la realizzazione personale. Assicuratevi di assumere una dieta equilibrata. Sarebbe una buona idea esercitare un’attività nel tempo libero con passatempo artistico.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Fareste bene a concentrarvi sul bilancio del vostro budget, per accertarvi di alcuni fatti. I vostri livelli di energia vi permetteranno di compiere progressi verso i vostri obiettivi personali. Non sarete voi stessi se vi consumate troppo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il vostro umore attira opportunità e questo è il momento di stabilire nuovi contatti. Sarete più sensibili al freddo, quindi copritevi. Avete bisogno di più esercizio fisico.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Siete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Evitate di prendere decisioni importanti oggi. Avete una senso di serenità e di calma, che vi permetterà di ricaricare le batterie. Ne avrete bisogno, quindi vi è permesso.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La vostra capacità di adattamento ai cambiamenti sarà chiamata in causa. Fareste meglio ad essere aperti a diverse opzioni che si presentano a voi. Quindi le vostre emozioni represse possono influenzare la digestione – siate sicuri di evitare cibi piccanti.

