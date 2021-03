Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: sabato 6 marzo 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 6 marzo 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Tu sei sempre in sempre battaglia: in amore hai mai scelto personaggi facili? Sul lavoro hai mai scelto percorsi che non comportavano problemi? In realta’ la difficolta’ da una parte ci spaventa ma dall’altra ti stimola e oltretutto non sai stare senza fare nulla!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Non sono pochi quelli che da lunedì fino a meta’ settimana hanno avuto anche un problema personale, piccoli fastidi articolari o comunque situazioni un po’ conflittuali.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Molti di voi hanno vissuto una settimana insipida! Lo sai che il tuo é un segno ben messo a livello astrologico, perché abbiamo Giove e Saturno in ottimo aspetto, ma devo dire che sei entrato in conflitto con tante persone o magari sei semplicemente annoiato perché stai ripetendo da giorni una condizione che non ti interessa più.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

E’ probabile che in questo weekend tu dica tutto quello che pensi! E questo potrebbe essere interessante, valido se sei innamorato, ma se ci sono delle remore in amore, fai attenzione! Lo dico in anticipo perché domenica la Luna sarà opposta.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Puoi dare spazio a qualche progetto in più! Se pensi a come stavi a Febbraio, nell’arco di un mese stai ritrovando non solo una grande vivacità ma addirittura potresti anche concludere la settimana con una bella soddisfazione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Ti ho visto piuttosto nervoso e ti vedrò liberato domenica! Ho messo il tuo segno al primo posto della classifica settimanale perché ritengo che nonostante in amore non ci siano tutte queste gratifiche, dal punto di vista della elaborazione logica della tua vita, del lavoro, della forza a livello psicologico, tu non abbia nulla da invidiare agli altri.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Dovresti parlare in questo sabato e non rimandare a domenica situazioni che possono essere conflittuali già in partenza. Quindi, eventuali dispute con i familiari e con il tuo partner andrebbero risolte sabato. Non dico che domenica sarà una giornata no pero’ bisogna farsi riconfermare tutto, perché in qualche modo nel corso dei prossimi giorni potrebbe nascere qualche dubbio.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questa Luna combinerà bene con Venere e Sole: quindi, sono soprattutto le emozioni che tornano protagoniste! Questo é un periodo in cui devi cercare di rimettere a posto quello che Febbraio ha messo in discussione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Solitamente a te l’energia non manca, però a volte ci sono tanti disguidi, tanti problemi, tante tensioni con l’ambiente circostante, ed é difficile mantenere la calma. E in amore, ultimamente ci sono stati problemi proprio per questo motivo. Con Mercurio, Giove e Saturno in ottimo aspetto, raccomando di essere sempre lungimiranti ed ottimisti!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Ora stai pensando molto alla famiglia, stai pensando all’amore, alle relazioni: d’altronde il tuo é un segno ambizioso ma in questo momento manca un abbraccio, manca una persona a fianco o stai cercando una conferma soprattutto di questo tipo. Domenica potresti trovarla!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Questa settimana si chiude con una piccola o grande soddisfazione! Mi piace questo cielo! Tu sei uno spirito libero e probabilmente hai anche cambiato vita. Pensate che negli ultimi mesi molti hanno anche cambiato anche stile, look, magari hanno seguito una dieta oppure hanno fatto una piccola operazione estetica o semplicemente hanno voluto vedere la propria casa dipinta in maniera diversa!

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Ho detto più volte che questo é un segno che diventa malinconico quando ricorda, quando si perde anche nelle tensioni vissute nel passato, forse perché per te la sofferenza é anche fonte di crescita, ma non bisogna esagerare! Insomma, ai segni di acqua piace ogni tanto crogiolarsi con qualche pensiero non proprio positivo, invece adesso bisogna essere forti!

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!