Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 29 febbraio 2020

Sabato 29 febbraio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Hai la Luna favorevole in amore, questo ti aiuta a capire quali solo le storie utili e quali invece non hanno senso di continuare. Hai voglia di stare con persone vere. Sul lavoro questo è un periodo in cui si devono fare valutazioni importanti e capire quali sono le prospettive per il futuro.

Oroscopo Toro

Hai la Luna nel tuo segno, che ti favorisce nei sentimenti: puoi anche lanciarti in una proposta d’amore. Sul lavoro è una giornata interessante, potresti avere qualche problema solo se stai a contatto con i clienti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Cerca di non far entrare i problemi lavorativi e finanziari nella coppia, perché ne risentirebbe, se questo non è già successo. In questo caso, tenta un recupero già da oggi. Sul lavoro puoi anche provare a fare nuovi progetti, visto che Giove non è più opposto.

Oroscopo Cancro

Se ti interessa qualcuno non tergiversare: buttati, le stelle sono dalla tua parte! Per quel che riguarda il lavoro, invece, ci sono molte opposizioni planetarie e i risultati sono molto altalenanti: cerca di non prendertela, continua per la tua strada, c’è comunque una situazione di recupero generale.

Oroscopo Leone

Potrebbero esserci tensioni in amore, specie se ci sono delle competizioni in atto. Attenzione soprattutto con Toro e Acquario. Sul lavoro dovrai affrontare una scelta o un cambiamento. Possibili incontri favorevoli.

Oroscopo Vergine

Giornata di recupero in amore, chi ha avuto discussioni recentemente può chiarire e riappacificarsi. Qualche contrattempo sul lavoro, oggi è una giornata davvero stancante, che può provocarvi stress e nervosismo.

Oroscopo Bilancia

Potresti avere la tentazione di trasgredire: fai molta attenzione, perché potrebbe costarti caro. Per quanto riguarda il lavoro ci sono delle situazioni critiche, ma a breve ci saranno delle buone soluzioni

Oroscopo Scorpione

Giornata nervosa in amore a causa della Luna opposta, cerca di lasciar correre e dar tempo al tempo. Sul lavoro fai solo lo stretto necessario, sei troppo teso.

Oroscopo Sagittario

C’è una situazione molto intrigante in amore, ma non sempre hai le idee chiare: a volte sei indeciso tra passato e presente. Non rifiutare gli inviti. Sul lavoro non sei abbastanza concentrato.

Oroscopo Capricorno

Hai un bel transito di Giove, potrebbe arrivare una buona risposta entro pochi giorni. Cerca però di non rispondere alle provocazioni, lascia correre. Se puoi, organizza una piccola vacanza.

Oroscopo Acquario

Giornata nervosa e stressante in amore, cerca di evitare le polemiche e le discussioni, non ti conviene arrabbiarti. In questi giorni dei piccoli contrattempi potrebbero farti saltare i nervi per diversi motivi.

Oroscopo Pesci

Hai la Luna favorevole: approfittane per i nuovi progetti, le stelle ti aiuteranno anche all’inizio di marzo. Anche sul lavoro puoi darti da fare per risolvere un problema o riavvicinarti a qualcuno o ottenere un impegno per il futuro

