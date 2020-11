Paolo Fox, Oroscopo 28 novembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Sabato 28 Novembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ritrovi ancora una volta una discreta energia: sono molto contento che questo Novembre sia quasi finito perché aspetto con una certa ansia le tue novità! Sappiamo che Dicembre sarà un mese che progressivamente regalerà molta più forza. Ora e’ inutile ribellarsi al destino, non chiedo di superare ostacoli se sono troppo alti, chiedo solamente di ritrovare un pò di fiducia in se stessi, e questo é possibile anche perché qualcosa si sta finalmente muovendo a tuo favore.

Oroscopo Toro

Ti trovi in una condizione un pò particolare che riguarda l’amore: 24 ore fa hai vissuto una situazione pesante ma in questo sabato va molto meglio. Qui bisogna capire il tuo referente, perché se hai a che fare con una persona che é troppo lontana, troppo difficile da capire, é normale che in questi giorni tu prenda le distanze.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Puoi concludere questa settimana meglio di come é partita. Purtroppo, nella classifica di questa settimana non ho potuto metterti ai primi posti proprio perché tra lunedì e martedì c’é stata una forte agitazione, forse anche una grande stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa giornata risulta essere interessante e io sono convinto che molti di voi ora vivano meglio perché hanno esplorato, perché hanno capito loro stessi! Per esempio, in amore ora hai meno dubbi rispetto al mese passato. Certo, molto dipende dalla persona che hai come riferimento, però in generale possiamo dire che queste sono stelle che aiutano anche quelli che hanno vissuto una crisi con se stessi! Novità che ti aspettano dietro l’angolo.

Oroscopo Leone

Devi farti due conti! Questa di oggi, infatti, é una giornata faticosa non solo per le relazioni interpersonali ma anche per quanto riguarda le questioni economiche. Quindi, penso a chi ha una famiglia, a chi ha un lavoro: é evidente che in questo periodo un pochino più complesso andare avanti e magari ci sono anche tensioni che nascono per colpa di alcuni rapporti non chiari.

Oroscopo Vergine

Continuo a credere che tu sia uno dei segni protetti del momento, anche se capisco che non sia facile mantenere la rotta! Tutti abbiamo vissuto un anno pesante ma tu hai capito come organizzarti, in casi eccezionali hai anche guadagnato qualcosa in più!

Oroscopo Bilancia

Dovresti cercare di dimenticare quello che é successo venerdì perché é stata una giornata piuttosto pesante, mentre mi piace questo sabato, preludio una domenica potrà dare occasioni di rilancio. Con Marte opposto e Giove e Saturno contrari non si riesce a guardare al futuro con ottimismo, ma io da queste stelle riesco a vedere il grande cambiamento che ci sarà da fine anno!

Oroscopo Scorpione

Sono un pochino più agitati quelli che magari hanno anche un riferimento stabile a livello amoroso ma sono distratti oppure quelli che vivono un legame con Acquario, Leone, Toro, segni che in questo periodo risentono di qualche fastidio. Tu però hai le idee chiare, ed é questo quello che conta!

Oroscopo Sagittario

Stai ritrovando l’energia giusta per andare avanti! Se c’é un segno che non si guarda alle spalle é proprio il tuo, e forse fai bene. Posso capire che le persone che ti frequentano, soprattutto dopo una delusione d’amore, dopo una separazione, pensino che tu sia un pò egoista oppure freddo, perché una volta fatta una scelta non torni indietro.

Oroscopo Capricorno

Queste sono giornate importanti anche se si sente molta fatica! Per esempio, Marte contrario già dal mese scorso ha annunciato problemi fisici, infiammazioni e problemi anche alle articolazioni. Ora é difficile che tu trascorra un anno senza problemi perché questo é il segno delle prove, ma proprio per questo motivo é anche il segno della saggezza, della lungimiranza.

Oroscopo Acquario

Stai per fare scelte molto importanti: sono convinto che le persone che hanno attorno ai 20-30 anni possono anche decidere un nuovo futuro, una grande novità. E’ un bel cielo questo che si affaccia al 2021, anche se va tenuto sotto controllo perché ricordiamo che il tuo é un segno che non conosce limiti, e quindi é molto probabile che se si fa il passo più lungo della gamba, si rischi di cadere!

Oroscopo Pesci

Le storie d’amore iniziate di recente proseguono in maniera positiva grazie alla benevola pressione di Venere nonché di Giove. Questi due pianeti rappresentano rispettivamente l’amore e la voglia di stare insieme. Forse una persona intrigante ti farà perdere la testa. Sarà molto importante che i single si diano da fare tra sabato e domenica.

