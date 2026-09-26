Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 26 settembre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 26 settembre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Quella di oggi sarà una giornata utile per guardare oltre le apparenze. Da una parte sentirete il desiderio di agire e prendere iniziative, dall’altra potreste avvertire la necessità di fermarvi a riflettere prima di fare una scelta. In amore potrebbero tornare a galla emozioni che pensavate di aver ormai superato. Chi è in coppia avrà bisogno di parlare con maggiore sincerità per ritrovare armonia e comprensione. I single, invece, potrebbero confrontarsi con sentimenti inattesi. Sul lavoro la determinazione non vi mancherà, ma cercate di non trasformare ogni confronto in una discussione. Anche il riposo merita attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Una giornata utile per recuperare stabilità e ritrovare un maggiore contatto con se stesso. Le sensazioni saranno importanti, ma sarà altrettanto utile cercare un equilibrio tra emozioni e razionalità. In amore, le coppie potranno vivere momenti di maggiore vicinanza. Chi è single potrebbe invece accorgersi dell’interesse di una persona già presente nella propria cerchia. Sul lavoro potrebbe tornare una questione rimasta in sospeso. Affrontarla con calma e metodo vi permetterà di trovare una soluzione. Per il benessere sarà importante rispettare i vostri ritmi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Si apre una giornata dinamica, nella quale comunicazione e rapporti con gli altri avranno un ruolo centrale. Una conversazione sincera potrebbe infatti aprire una porta interessante o portare a una nuova opportunità. In amore, i single potrebbero fare un incontro fuori programma. Le coppie, invece, avranno la possibilità di rafforzare la complicità anche attraverso un semplice confronto. Dire ciò che pensate, senza complicare troppo le cose, sarà la scelta migliore. Nel lavoro potrebbe arrivare una novità capace di stimolare il vostro entusiasmo. Cercate di essere pronti a coglierla. Per il benessere, invece, avete bisogno di leggerezza.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sarà una giornata particolarmente intensa dal punto di vista emotivo. Alcune sensazioni che avevate messo da parte potrebbero tornare in superficie e spingervi a riflettere su ciò che desiderate davvero. In amore, le coppie potranno rafforzare il rapporto attraverso un dialogo più aperto. Chi è single potrebbe sentirsi pronto a lasciarsi alle spalle qualche vecchia esitazione e a fare spazio a nuove esperienze. Sul lavoro sarà importante usare sensibilità e capacità di ascolto, soprattutto davanti a una situazione delicata. Per ritrovare energia, concedetevi qualche momento di tranquillità, magari all’aria aperta.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Si prospetta una giornata caratterizzata da fascino, energia e voglia di mettersi in gioco. La vostra presenza non passerà inosservata e potreste riuscire a ottenere attenzione sia nella vita privata sia in quella professionale. In amore, chi è in coppia potrebbe ritrovare entusiasmo e passione. I single, invece, avranno maggiore sicurezza nel mostrare il proprio interesse e nel fare il primo passo. Sul lavoro potrebbero presentarsi situazioni nelle quali sarà necessario assumere un ruolo di responsabilità. La vitalità sarà buona, ma evitate di arrivare a fine giornata senza energie.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La giornata di oggi sarà favorevole per sistemare ciò che è rimasto in sospeso e mettere a fuoco le prossime priorità. In amore, chi vive una relazione cercherà maggiore sicurezza e concretezza. I single potrebbero invece imbattersi in una persona interessante in una situazione apparentemente casuale. Sul lavoro fate attenzione ai dettagli. Un aspetto trascurato in precedenza potrebbe tornare alla vostra attenzione e richiedere una soluzione precisa. Per il benessere saranno indicate attività capaci di rilassare la mente.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sarà una giornata all’insegna dell’equilibrio e delle relazioni. Potreste trovarvi a mediare tra persone con opinioni differenti, sia nella sfera privata sia sul lavoro. In amore, le coppie potranno beneficiare di una maggiore sintonia. Chi è single potrebbe conoscere una persona capace di stimolare non soltanto l’interesse sentimentale, ma anche quello intellettuale. Nel lavoro le collaborazioni saranno particolarmente importanti. Condividere idee e ascoltare punti di vista differenti potrebbe portare a risultati interessanti. Per il benessere cercate di mantenere un buon equilibrio tra impegni e tempo personale.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Oggi sarà una giornata ricca di emozioni e sensazioni profonde. Alcuni desideri potrebbero diventare più intensi e spingervi a prendere maggiore consapevolezza di ciò che volete.

In amore, i single potrebbero avvertire una forte attrazione verso qualcuno. Le coppie, invece, potrebbero vivere momenti particolarmente significativi, capaci di rafforzare il legame. Sul lavoro la determinazione sarà una delle vostre qualità migliori, ma attenzione a non cercare di controllare ogni situazione. Lasciare spazio agli altri può essere utile quanto prendere l’iniziativa. Anche il fisico ha bisogno di recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La curiosità sarà uno dei motori principali della giornata e potrebbe spingervi a esplorare possibilità che finora avevate trascurato. In amore, le coppie potrebbero sentire il bisogno di vivere qualcosa di diverso dal solito. I single, invece, saranno attratti da persone originali e poco convenzionali. Nel lavoro potrebbe arrivare una proposta capace di riaccendere l’entusiasmo. Il movimento vi aiuterà anche a sentirvi meglio fisicamente.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Concretezza e determinazione saranno le parole chiave della vostra giornata. Sarete concentrati sui vostri obiettivi e potreste vedere più chiaramente la strada da seguire. In amore, le relazioni consolidate potranno offrire sicurezza e stabilità. Chi è single, invece, potrebbe fare maggiore chiarezza sui propri desideri e capire cosa cerca davvero in una relazione. Sul lavoro la costanza verrà valorizzata, soprattutto se avete affrontato con serietà un progetto impegnativo. Alimentazione, riposo e cura del corpo hanno la loro importanza.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La mente potrebbe produrre idee originali e soluzioni alternative, soprattutto davanti a problemi che sembravano difficili da risolvere. In amore, le coppie potranno ritrovare complicità attraverso il dialogo. I single potrebbero invece vivere un incontro stimolante, soprattutto con una persona capace di incuriosirli e di rompere la solita routine.

Sul lavoro l’indipendenza sarà un vantaggio. Dedicate tempo anche alle attività che alimentano la vostra ispirazione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sarà una giornata caratterizzata da sensibilità, intuizione ed emozioni profonde. In amore, le coppie potranno vivere momenti di dolcezza e vicinanza. I single potrebbero sentirsi particolarmente attratti da persone con le quali percepiscono una sintonia immediata e naturale. Nel lavoro l’empatia rappresenterà una risorsa importante. Saprete cogliere sfumature e segnali che potrebbero sfuggire agli altri, aiutandovi a gestire meglio alcune situazioni. Ascoltate anche le esigenze del vostro corpo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.