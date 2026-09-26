E’ calato il sipario sulla quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda venerdì 25 settembre 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 4a puntata di venerdì 25 settembre

La quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026 di venerdì 25 settembre 2026 inizia con la bellissima Ilary Blasi. La padrona di casa, dopo aver salutato le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, entra subito nel vivo della diretta. Spazio al primo verdetto del televoto che vede Carmen Di Pietro e Roncaccia salvati dal pubblico da casa. Si prosegue poi con il confronto tra Federica Morello e le altre ragazze delle casa con cui non sembra essersi instaurato alcun rapporto. Un confronto che coinvolge dallo studio anche le opinioniste.

La diretta prosegue con l’ingresso in studio di Simone Annicchiarico squalificato dalla casa dopo una bestemmia. Il conduttore si scusa pubblicamente con tutti, coinquilini compresi, ma in tanti chiedono a gran voce il suo ritorno nella casa. Anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pur consapevoli della gravità del suo gesto, auspicano ad un comeback nella casa del GF. Si prosegue con la gara di ballo tra uomini e donne che questa settimana vede trionfare la squadra femminile. Non solo scontri e confronti, visto che nella casa stanno nascendo sintonie particolari come quella tra Carmen Di Pietro e Danto e quella tra Roncaccia e Piera. Infine non mancano le grandi emozioni come quelle vissute da Marina La Rosa. La “gatta morta” del primo Grande Fratello del 2000 si ritrova nel vecchio confessionale per rivivere la sua prima esperienza in tv. Non solo, Marina ricorda anche l’amico Pietro Taricone.

Chi è uscito ieri sera 25 settembre dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026 non c’è stata alcuna eliminazione. Il pubblico da casa, infatti, era chiamato a decidere chi salvare tra Carmen, Federica, Roncacci, Moreno e Varsi. Il concorrente meno votato, ossia il secondo candidato all’eliminazione, è Alessandro Varsi.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, venerdì 25 settembre

Durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026 non sono mancate le nomination, questa volta per decidere il secondo concorrente candidato all’eliminazione dalla casa. Nella casa tutti i concorrenti hanno espresso il loro voto nel segreto del confessionale o palesemente.

Immuni dalle nomination: Megan, Marina, Giulia e Piera. I concorrenti più votati della casa sono: Carmen, Michelle, Federica, Varsi, Roncaccia e Danto. Chi vuoi salvare tra Carmen, Michelle, Federica, Varsi, Roncaccia e Danto? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà definitivamente eliminato dalla casa.