Oroscopo Paolo Fox del giorno, sabato 26 aprile 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 26 aprile 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna nel segno renderà questo weekend davvero energico. Le stelle vi consigliano di guardarvi dalle illusioni. Spesso tendete a sopravvalutarvi e a non riconoscere i vostri limiti. Gli eccessi non saranno permessi. I cuori solitari e i separati dovrebbero guardarsi attorno perché con questo cielo ci saranno tante occasioni per chi vuole mettersi in gioco. Chiudersi in casa non servirà a nulla. Anche una storia fugace, un flirt o una storia passeggera potrebbero aiutarvi a recuperare fiducia in voi stessi e negli altri.

Oroscopo Paolo Fox Toro

State vivendo una fase di rinascita a livello interiore che porterà anche una ventata di novità. State ritrovando un certo vigore anche grazie alla Luna. Da maggio non avrete neanche Venere contraria e questo vi aiuterà a recuperare anche in amore soprattutto se provenite da una fase burrascosa. Entro fine maggio dovrete anche concludere qualche accordo importante che potrebbe consentirvi di guadagnare tanti soldi. Cercate di essere più intraprendenti e di sfruttare queste stelle davvero favorevoli che incoraggiano gli affari e gli investimenti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le stelle sono finalmente attive e quindi ogni vostra azione sarà positiva o comunque vi aiuterà a stare bene con voi stessi. In questa fine di aprile potreste scoprire che una amicizia potrebbe diventare qualcosa in più, soprattutto per i cuori solitari. Cresce anche l’ansia di prospettiva, soprattutto per chi ha un progetto stimolante in ballo. Guardando le stelle di maggio, proprio quei progetti a cui state lavorando adesso potrebbero finalmente sbocciare. Attenzione alla gestione dei soldi che nell’ultimo periodo è stata davvero poco attenta.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sarà un weekend che porterà una ventata di emozioni speciali nella vostra vita. Le coppie che hanno avuto problemi potrebbero attraversare una fase ostile soprattutto se avete accanto una persona un po’ distante. Evitate anche di fare troppo, perché questo weekend porterà un po’ di stanchezza che vi renderà intolleranti o polemici anche per ragioni banali. Già da lunedì però potrete riprendere quota e ritrovare vigore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Le stelle vi consigliano di riconnettervi con il mondo esterno e vi invitano anche ad amare soprattutto se siete reduci da fallimenti sentimentali. Mercurio e Marte sono in aspetto intrigante, come non si può vincere con questo cielo così radioso? Le stelle non determinano la vostra vita ma vi aiuteranno a ritrovare voi stessi soprattutto se provenite da un periodo caratterizzato da ansie e paure. Non chiudetevi in casa. Con queste stelle è doveroso rischiare qualcosa in più e rimettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

State attraversando una fase caratterizzata da maggiore stabilità e serenità anche a livello emotivo. Avete una visione del futuro decisamente migliore rispetto alle settimane precedenti. E’ vero che quando vi trovate davanti a situazioni spiazzanti non è mai facile trovare la via d’uscita. Adesso però state riorganizzando le idee e state adottando le giuste contromisure. Non avrete più Venere contraria e questo vi aiuterà a ritrovare la voglia e il desiderio di innamorarsi, anche se questo dovesse comportare l’inizio di relazioni parallele.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Entro fine maggio le questioni di lavoro torneranno in auge in maniera prepotente. Avete tanta voglia di mettervi in gioco ma oggi ci saranno motivi di stress e di tensione. Nel fine settimana ci saranno degli alterchi soprattutto in quelle coppie che sono molto distanti. Attenti anche agli scontri che potrebbero nascere in famiglia. Dovreste cercare di evitare di gettare altra benzina sul fuoco se ci sono delle questioni da chiarire. Forse sarebbe meglio rimandare i chiarimenti a giorni migliori.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sta per arrivare un periodo caratterizzato da belle opportunità che dovrebbero essere sfruttata al volo. Più ci avvicineremo a giugno e maggiore sarà la vostra capacità d’azione. Ci sono anche degli Scorpioni che avranno voglia di fare una vita nuova abbandonando vecchi stereotipi o vecchi percorsi. Adesso state iniziando a guardare al mondo con occhi diversi. Anche dal punto di vista sentimentale siete alla ricerca di aria nuova per ritrovare nuovi stimoli.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

State vivendo una fase di rinascita anche a livello astrologico. State ritrovando l’ottimismo dei giorni migliori dopo un periodo piuttosto complicato anche dal punto di vista fisico. Finalmente affronterete con grande coraggio quelle situazioni che in passato vi hanno causato notevoli problemi. Anche dal punto di vista sentimentale andrete incontro ad una fase di recupero soprattutto per quelle coppie che negli ultimi mesi hanno discusso troppo o si sono raffreddate. C’è una maggiore capacità d’azione e questo vi aiuterà a risalire la china.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il mese di maggio che sta per arrivare sarà pieno di svolte cruciali per la vostra vita. Da giugno i giochi saranno fatti, ecco perché non avete molto tempo per risolvere i problemi. Se ci sono state dispute nel lavoro o mancati incassi, è arrivato il momento di far valere la vostra posizione. In amore forse state pensando di non avere più il feeling giusto con la persona amata. Se ci sono questioni da affrontare col partner, sarà meglio farlo subito perché da maggio sarete meno disposti a trattare o a scendere a compromessi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Con questi pianeti a favore non potrete che andare incontro ad una fase di crescita sotto tanti punti di vista. Siete una vera fabbrica di idee pronta a partorire nuove situazioni e a mettere in mostra una bella creatività. C’è anche la voglia di rimettersi in gioco soprattutto per coloro che provengono da una delusione sentimentale. Insomma, è un cielo che parla di azione e di svolte nella vostra vita. Potreste essere attratte da persone intellettualmente stimolanti piuttosto che da persone avvenenti dal punto di vista fisico.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

É arrivato il momento di fare i conti con il vostro passato. Sarà un fine settimana che preannuncia un mese di maggio di grande interesse. Il prossimo mese sarà quello della semina, mentre da giugno potrebbe iniziare il raccolto. Con Cancro e Capricorno dovrete cercare di essere più cauti nelle relazioni, perchè potrebbero nascere incomprensioni e malintesi. Non è questo il momento di farsi dispetti in amore. Piuttosto cercate di usare toni più concilianti e costruttivi.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.