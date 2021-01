Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: sabato 23 gennaio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 23 gennaio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La fuga sarà il tema ricorrente di questa giornata. Avete bisogno di uscire dalla vostra routine per prendere un ventata di freschezza e di prendere una pausa dalle preoccupazioni anche se sono solo passeggere.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Riuscirete a raggiungere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata oggi. Alcune persone pretendono troppo da voi. Assicuratevi di essere in grado di assumerlo e non dimenticatevi di voi stesso in questo percorso.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Siete ottimisti e avete una persona calda. Tuttavia, è solo per quanto riguarda la realizzazione personale che siete sulla strada giusta. Prendetevi cura della vostra alimentazione. Sarebbe una buona idea avviare un’attività di carattere artistico.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Otterrete i risultati positivi di qualcosa che ha avuto inizio quattro settimane fa. Siete pronti ad affrontare tutto e ne sarete capaci, siete in uno stato d’animo brillante! È sconsigliato procrastinare oggi. L’azione diretta vi sarà più favorevole!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Vi dedicherete ad abbellire l’ambiente circostante. Avrete bisogno di risolvere le vostre faccende. Non sguazzate nelle vostre emozioni, indebolisce la vostra energia. Avete bisogno di parlare apertamente per rimontare il vostro morale.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Non avrete problemi ad affermarvi e porrete fine ai rapporti malsani senza rimpianti! Dimostrate più senso nella vostra produzione di energia oggi e cominciate a ristabilire un maggiore equilibrio.

Oroscopo Paolo Box Bilancia

La veridicità delle vostre convinzioni sarà comunicativa, quindi esprimete ciò che pensate in modo chiaro e semplice. Il messaggio passerà sempre. Attenti al sistema digestivo e considerate in modo obiettivo la vostra alimentazione affinché possiate soddisfare le vostre reali esigenze.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Andrete dritti al sodo sulle faccende importanti e alcune opportunità, inaspettate ma positive, si presenteranno. È bene porsi delle domande, ma vi state affaticando più di quanto crediate

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

È necessario assorbire il calore delle persone a voi care, le vostre emozioni vi guidano nella giusta direzione. Le feste, i passatempi e le riunioni di famiglia o con gli amici saranno l’ideale per ricaricare le batterie. Uscite dal vostro guscio.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il clima è costruttivo e gratificante nei rapporti e la fortuna è dalla vostra parte nella creazione di nuovi legami. State perdendo troppo tempo su questioni banali e estenuanti. Basta poco per capire il motivo per il quale siete stanchi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario