Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 22 febbraio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 22 febbraio 2025. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sarebbe il caso di evitare conflitto con persone che non dovrebbero essere neanche frequentate. arte dissonante chiede prudenza nei rapporti. Va meglio per l’amore soprattutto nel corso di questo fine settimana. Le uniche cose che le stelle vi raccomandano. Sarebbe sempre meglio cercare di evitare di imbattervi in una storia impossibile magari con una persona che è già impegnata o in una storia che potrebbe causarvi dei problemi in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Per voi in arrivo buone notizie grazie anche a Mercurio che ha iniziato un transito importante per il vostro segno. Anche quelli che hanno una disputa legale in corso potrebbero presto ricevere delle splendide notizie. Non pensate in amore a situazione irraggiungibili, meglio rimanere con i piedi per terra senza cercare di raggiungere chimere. Con Vergine e Cancro potreste vivere dei momenti davvero coinvolgenti soprattutto nel corso di questo fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo sabato avete ancora la Luna in opposizione. Aprile e maggio potrebbero essere dei mesi sicuramente più costruttivi soprattutto a livello relazionale. Ci sono periodi come quello che state vivendo in cui non si riesce a far quadrare il cerchio. Se ci sono problemi in casa con figli o con un partner piuttosto nervoso, in questo fine settimana ci sarà da discutere parecchio. L’unico consiglio delle stelle è quello di organizzarsi al meglio evitando di rivangare il passato e facendo buon viso a cattivo gioco.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Quando qualcosa non funziona finite per risentirne anche a livello di stomaco. Voi non siete quel tipo di persona che tiene dentro il rospo. Avete bisogno di sfogarvi e dire quello che pensate. In amore potrà essere capitato qualche scontro con il partner proprio per la vostra voglia di essere sinceri e diretti. In questo periodo le relazioni sono soggette a revisioni. Sono in arrivo delle buone notizie che riguardano il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questo fine settimana sarà positivo e proficuo anche grazie alla grande energia che avrete in corpo. Ci sarà tempo e modo di potersi dedicare a progetti importanti o di concentrarsi su obiettivi lavorativi cruciali per il vostro futuro. In amore ci saranno buone possibilità di crescita ma anche di maggiore rafforzamento dei legami affettivi. La giornata di domenica sarà dedicata soprattutto alla riflessione e sarà la giornata giusta per fare il punto della situazione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Non dovete abbassare la guardia a livello professionale. In questo momento c’è da sperimentare qualcosa di importante. Sta cambiando qualcosa nella vostra vita e c’è da capire quanto questi cambiamenti siano stati dettati da vostre iniziative. Avete bisogno di comprensione e di amore da parte del vostro partner, soprattutto in questo momento in cui sta riaffiorando qualche piccola fragilità.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo momento sentite di dover recuperare il tempo perduto. L’anno scorso non siete riusciti a fare le cose come avreste voluto a causa dell’opposizione di Marte. Adesso volete prendervi le vostre rivincite anche perché state capendo che l’aria è cambiata a vostro favore e quindi non volete perdere altro tempo. Volete vivere in maniera più veloce le vostre giornate. In amore non mancano i dubbi anche perché sentite il bisogno di vivere sentimenti concreti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questo cielo è molto costruttivo ed è molto importante per chi svolge un lavoro autonomo perché stanno per arrivare buone notizie e nuove collaborazioni. In amore potrebbe servire un chiarimento definitivo con il partner. La giornata di domenica potrebbe essere quella giusta per un faccia a faccia sincero e costruttivo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Se avete voglia di viaggiare e di spostarvi cercate di assecondare questo desiderio. Ultimamente avete fatto sempre le solite cose, quindi c’è una grande voglia di evadere e spezzare la routine. Nell’ambito lavorativo vorreste più garanzie che potrebbero arrivare in futuro. Attrazioni fisiche e colpi di fulmine non mancheranno in questa fase della vostra vita, ma dovrete stare attenti a non finire nel vortice delle relazioni parallele.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Qualcosa non quadra nella vostra vita, ultimamente avete avuto degli scontri con persone che non hanno seguito i vostri dettami. Si sa che voi non siete sognatori ma siete persone concrete. La realtà è che non tollerate le persone che vivono di sogni. Spesso invitate gli altri ad essere più realisti, ma non sempre il vostro punto di vista viene condiviso. L’amore va seguito con attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questo weekend potrai rivelare i tuoi sentimenti ad una persona che ti piace. Non solo, potrai fare conoscenze nuove che potranno servirti anche nel lavoro. Chi invece ha un amore ricambiato potrà fare già dei programmi per l’estate. Le stelle aprono le porte all’affetto più vero, adesso spetterà a te cercare di sfruttarle a dovere. Non porti dei limiti ma cerca di essere sincero con te stesso, evitando di farti condizionare dagli altri.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Da ieri siete tra i segni più forti e più propositivi in assoluto. L’amore nel fine settimana occuperà le vostre giornate e i vostri pensieri. Siete un po’ stanchi dopo una settimana trascorsa tra impegni e responsabilità, quindi un calo fisico ci sta. Queste stelle favoriscono i nuovi progetti ma non dovrete commettere l’errore di riversare tensioni in amore, perché sarebbe un vero peccato e potrebbe rovinare un bel clima di armonia.

E anche per oggi è tutto.