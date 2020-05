Paolo Fox, Oroscopo 16 maggio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox oggi: sabato 16 maggio 2020

Sabato 16 maggio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Per due mesi abbiamo vissuto una fase di chiusura che stavi già maturando dagli inizi di Gennaio, ma ora piano piano si muove qualcosa: per il lavoro iniziano a delinearsi nuovi progetti, anche se ci vuole un aiuto, forse il ricorso ad un legale per sbloccare una questione. Attenzione alla diplomazia, alla burocrazia. Sono cambiati alcuni equilibri familiari, un riferimento o una sicurezza sono venuti a mancare, ed ora più che mai devi tenere le redini di tutto, e non è facile perché le responsabilità aumentano.

Oroscopo Toro

Sei ancora sottoposto ad un certo stress, forse anche a grande nervosismo, al punto che forse conviene rimandare qualsiasi tipo di discussione. Tanto più che in questi giorni rischi di dire anche qualcosa non dico di sbagliato ma più che altro di frettoloso. E sappiamo che la fretta è spesso cattiva consigliera non solo in amore ma anche nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

E’ un cielo che indica non solo un ritrovato carisma ma anche una grande energia nelle relazioni d’amore, nelle relazioni d’amicizia. Poi sappiamo che per molti di voi l’anno scorso è iniziata una crisi, chi si aspettava un guadagno ha vissuto un blocco; ma fortunatamente c’é chi è arrivato a pareggiare i conti di un’attività aperta negli ultimi due anni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Anche se questo Giove in opposizione può provocare qualche disagio, qualche rallentamento a livello economico o legale. Ma questo è normale: le situazioni di carattere pratico e finanziario vanno seguite con molta attenzione, vanno sempre tenute sotto controllo.

Oroscopo Leone

Le persone del tuo segno hanno due tipi di atteggiamento: quelli che non vogliono lasciarsi coinvolgere da situazioni negative e quelli che invece fanno buon viso a cattivo gioco. C’è persino che si arrabbia! Chi si avvicina a te pensando di poter importi la sua volonta’ sbaglia! Sei rimasto molto male per una scortesia avvenuta di recente.

Oroscopo Vergine

Le prossime due settimane saranno molto particolari perché avrai qualcosa in più da fare. In questi giorni ti stai anche dando da fare per programmare qualcosa di nuovo ma ti fanno delle contestazioni, e questo non lo sopporti! Il problema è che sei attratto dalla confusione nonostante tu ami l’ordine! Non a caso, in amore cerchi sempre persone speciali, molto diverse da te e forse anche da aiutare psicologicamente.

Oroscopo Bilancia

Questo è un momento molto particolare in cui l’amore, le relazioni e l’amicizia valgono più di tutto il resto. Voglio ricordare che appartieni alla categoria dei segni di aria, che per definizione vogliono spaziare! Cosi, il periodo di chiusura che c’è stato di recente è stato molto pesante, più che per altri.

Oroscopo Scorpione

Marte inizia a muoversi favorevolmente nei tuoi riguardi ma devo aggiungere che questo Sole ancora opposto parla di situazioni poco chiare nel lavoro e nelle relazioni con gli altri. Il consiglio che devo darti e quello di essere sempre positivo e di programmare qualcosa di bello per le prossime 48 ore.

Oroscopo Sagittario

Vivi una discreta situazione astrologica grazie a questa Luna favorevole. Purtroppo abbiamo ancora le mani legate a causa di questa Venere opposta. Tu hai un carattere forte, ma in amore ci sono conflitti e tensioni.

Oroscopo Capricorno

In questi giorni non solo hai una grande grinta, ma potresti anche pensare che qualcosa stia cambiando! E’ vero, abbiamo tutti passato un periodo difficile, ma a volte proprio i periodi più complessi ci danno l’opportunità di tagliare il superfluo: se una pianta è malata, il più delle volte la si taglia quasi a zero per permettere una ricrescita sana!

Oroscopo Acquario

E non potrebbe essere diversamente visto che la Luna è nel tuo segno, ma la cosa bella è che questa elettricità può essere trasmessa con una scossa passionale e vigorosa a tutte le persone che ami!

Oroscopo Pesci

Nel segno Marte indica che sta tornando un pò di agitazione, ma un certo punto di vista è anche positivo perché ti permette di reagire: a volte quando ricevi un’offesa, quando qualcuno ti fa del male, li per li non trovi le parole giuste per rispondere, rimani attonito, stupito, non ti aspetti che ci sia questa situazione di disagio!

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!