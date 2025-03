Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 15 marzo 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 marzo 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

L’arrivo della primavera porterà un nuovo impulso alla vostra vita e vi renderà più frizzanti. Grazie alle ottime posizioni di Venere e Mercurio e alla forza del Sole che si aggiungerà, sarà più facile emergere nel lavoro e vivere l’amore con maggiore serenità. Se qualcuno ha cercato di attaccarvi non ha avuto ragione, anzi siete stati voi a dimostrare le vostre buone ragioni. Ci saranno novità che riguarderanno assetti societari, banche, case e collaborazioni. Insomma tante belle novità che porteranno una ventata di aria fresca nella vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Tante belle novità sono in arrivo per coloro che lavorano. Chi svolge un lavoro autonomo o svolge una professione imprenditoriali, sono in arrivo delle importanti acquisizioni. Anche coloro che svolgono un lavoro dipendente potranno chiedere proficuamente un avanzamento di ruolo. Anche chi vuole entro l’estate convalidare un amore, adesso avrà le carte in regola per poterlo fare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Grazie al supporto della Luna, in questo fine settimana sarà più facile gestire l’amore e vivere con serenità le relazioni in famiglia. Mercurio e Venere sono in aspetto positivo e questo porterà un ritmo quasi esagerato alla vostra vita. Potrete decidere in pochi giorni cosa fare di un progetto e quali alleanze saranno le migliori per tutelare i vostri interessi. Oggi e domani non avrete più la Luna contraria e quindi ogni complicazione in amore potrà risolversi nel giro di poche ore.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Finalmente sta tornando nel vostro segno una bella forza anche se permangono molte ombre a livello sentimentale. Da qualche tempo state vivendo le relazioni in modo molto critico. Qualcuno potrebbe rivedere le proprie scelte sentimentali soprattutto se avete accanto una persona che vi ha deluso. Dal punto di vista psicofisico sarebbe meglio evitare strapazzi anche perché la Luna contraria porterà un certo nervosismo. Cercate di farvi scivolare le cose addosso se qualcuno prova a mettervi in cattiva luce. Già da lunedì le cose tenderanno a migliorare.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Stelle importanti e Luna in ottimo aspetto per il segno del Leone in questo weekend. È un periodo di acquisizioni ma anche di nuove emozioni che coinvolgono i sentimenti. In genere non avete bisogno di stimoli per fare grandi cose perché sapete bene cosa fare. Ma adesso però vi sarà ancora più facile e più agevole fare delle scelte giuste che vi permetteranno di emergere e di imporvi. Siete più carismatici e affascinanti che mai e questo vi aiuterà anche a fare nuove conquiste.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Dopo un periodo caratterizzato da blocchi e impedimenti, adesso è arrivato il momento di ripartire, di progettare cose nuove e di rimettervi in carreggiata. Sta crescendo in voi la fiducia ma anche gli stimoli per fare cose nuove. Dopo un autunno frenetico e incerto, adesso avrete maggiori certezze soprattutto se state lavorando ad un progetto importante. L’amore rimane in una situazione di estrema tranquillità. Chi non è legato non sta cercando l’amore, mentre nelle coppie di lunga data potrebbe essere necessaria una pausa di riflessione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La Luna sta transitando nel vostro segno creando un buon aspetto con Giove. Le emozioni tornano ad essere realmente protagoniste e questo vi aiuterà anche a ritrovare il rapporto con voi stessi. C’è del fascino e del garbo nel vostro modo di fare e questo sarà notato dagli altri. Con Venere in opposizione le coppie formate da lungo tempo stanno attraversando una fase critica: ecco perchè dovrete cercare di evitare le polemiche altrimenti la situazione potrebbe peggiorare. Questa Luna favorevole vi aiuterà ad accettare anche le imperfezioni e le sbavature e ad essere più accondiscendenti verso il prossimo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Secondo l’oroscopo del giorno di Paolo Fox, nel fine settimana avrete una Luna favorevole che vi porterà a vivere dei momenti fantastici insieme alla persona amata, soprattutto se avete accanto la persona giusta. Ricordatevi che la seconda parte del 2025 sarà baciata da un ottimo Giove che vi consentirà di svoltare e di portare avanti dei progetti ambizioni. Questo vuol dire che entro giugno dovrete dimostrare di avere le carte in regola per raggiungere quelle mete a cui ambite da sempre e che vi sono sempre sfuggite. Adesso i vostri sogni possono davvero diventare realtà.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questo momento siete come un treno in corsa che non si ferma mai, anche se permangono ancora delle opposizioni planetarie che riguardano il fisico. Dalla fine di febbraio qualcuno sta accusando acciacchi o malesseri, ma questo non frenerà il vostro ardore. Cercate di non pensare al passato e di mettere da parte la malinconia per concentrarvi sul futuro. Chi ha avuto dei problemi ha ricevuto la solidarietà delle persone che vi vogliono bene. Adesso però è venuto il momento di ripartire con un nuovo slancio.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questo fine settimana occorrerà fermarsi un po’ e concedersi svaghi e relax. Saranno due giornate sostanzialmente sottotono e stancanti forse anche a causa dello stress accumulato durante la settimana. Forse siete anche stanchi di avere sulle vostre spalle troppe responsabilità o di dover fare ogni cosa da soli. È normale sentirsi un po’ giù quando le cose vanno male. Magari il supporto di una persona amica potrebbe risultare provvidenziale per ritrovare il buonumore.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il fine settimana è molto promettente soprattutto grazie ad una Luna in buon aspetto. Con Giove in ottimo aspetto sarà più complicato commettere errori o distrazioni, quindi andrete avanti col vento in poppa. Mercurio e Venere sono attivi e renderanno l’amore molto più intrigante e coinvolgente. Coloro che magari in passato sono stati restii all’idea di sposarsi o di andare a convivere, adesso potrebbero cambiare idea e ripensarci. In ogni caso sarà meglio fare una lunga riflessione prima di fare una scelta di vita così importante.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La Luna non è più opposta e quindi vivrete un fine settimana molto interessante. Un momento di grande forza per voi arriverà solo a primavera inoltrata, ma adesso state già notando che le cose stanno pian piano migliorando e questo vi darà ottimismo e concretezza. Ritroverete la voglia di fare le cose e sarete di nuovo voi i padroni del vostro destino. Grazie al supporto di Marte ritroverete una bella capacità di azione sia nel lavoro che nella vita di coppia.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.