Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 12 settembre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 12 settembre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi sarà importante concedersi qualche momento di pausa e non lasciarsi trascinare da ritmi troppo intensi. Sul lavoro possono verificarsi piccoli rallentamenti o imprevisti, ma affrontarli con calma permetterà di evitare tensioni inutili. Anche il fisico chiede attenzione: dopo una settimana impegnativa, qualche ora di relax può aiutare a recuperare energie.

In amore emerge invece il bisogno di parlare con maggiore chiarezza. Le coppie consolidate possono ritrovare sintonia attraverso un confronto sincero, mentre per i single non sono da escludere incontri interessanti in contesti insoliti.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Oggi è una giornata favorevole soprattutto nel lavoro. Gli sforzi compiuti nei mesi precedenti iniziano a dare risultati concreti e possono arrivare soddisfazioni che confermano la bontà delle scelte fatte. Anche l’amore procede verso una fase più serena. La complicità nella coppia può tornare protagonista, soprattutto se entrambi saranno disposti a lasciarsi alle spalle vecchie incomprensioni. Per la salute, attenzione all’alimentazione e via libera a passeggiate e attività all’aperto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Un sabato dinamico ed oggi siete particolarmente favoriti nelle relazioni e nelle attività che richiedono contatti con altre persone. Le occasioni non mancano, ma sarà necessario stabilire delle priorità senza cercare di portare avanti troppi progetti contemporaneamente.

In amore cresce la voglia di leggerezza e di nuove emozioni. Meglio, però, dosare l’ironia: una battuta pronunciata nel momento sbagliato potrebbe ferire qualcuno. La mente potrebbe risentire della stanchezza accumulata; dormire regolarmente e ridurre il tempo trascorso davanti agli schermi sarà utile per recuperare lucidità.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le emozioni tornano al centro della giornata. In coppia prevalgono dolcezza e vicinanza, creando le condizioni ideali per vivere momenti di autentica complicità con la persona amata. Sul lavoro è richiesta prudenza, soprattutto quando si tratta di denaro. Meglio evitare spese non necessarie e decisioni economiche prese d’impulso. Anche il benessere passa dalla tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sul lavoro è il momento giusto per proporre idee, assumersi qualche responsabilità in più e mostrare le proprie capacità. Il consenso degli altri non dovrebbe tardare ad arrivare. In amore la passione resta protagonista, ma sarà importante mettere da parte l’orgoglio quando necessario. Piccole incomprensioni potrebbero infatti trasformarsi in discussioni se nessuno dei due è disposto a fare un passo indietro. La vitalità è elevata, anche se alternare attività e momenti di riposo aiuterà a non arrivare stanchi a fine giornata.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Le questioni di lavoro rimaste in sospeso possono finalmente essere sistemate, permettendo di ottenere il riconoscimento per l’impegno dimostrato. In amore è una giornata dedicata soprattutto alle riflessioni. Le coppie possono iniziare a guardare al futuro con maggiore serenità, mentre i single farebbero bene a non chiudersi nelle proprie abitudini e a concedersi qualche occasione in più. Per stare meglio sarà fondamentale liberare la mente dai pensieri ricorrenti, magari attraverso una passeggiata o una moderata attività fisica.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La giornata di oggi si presenta interessante sul lavoro. Collaborazioni, accordi e confronti con colleghi o partner di lavoro possono aprire prospettive positive per il futuro. In amore torna un clima più disteso. Le coppie possono approfittarne per organizzare qualcosa di diverso dal solito, come una breve gita o una serata speciale. Anche la forma psicofisica appare in crescita, a patto di non trascurare il riposo e di proteggersi dagli sbalzi di temperatura.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

E’ importante mantenere un atteggiamento prudente sul lavoro evitando discussioni inutili con colleghi e superiori. In amore le emozioni sono particolarmente intense. Questa energia può alimentare una grande passione, ma anche qualche forma di gelosia: parlare apertamente sarà il modo migliore per evitare fraintendimenti. Buono il recupero delle energie, mentre chi pratica sport dovrebbe dedicare particolare attenzione alla muscolatura e allo stretching.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

E’ forte il desiderio di cambiare prospettiva e fare nuove esperienze. La curiosità può rivelarsi preziosa sia sul lavoro sia nella vita privata, favorendo incontri e situazioni capaci di portare una ventata di novità. Anche l’amore vive una fase positiva. Per le coppie possono arrivare chiarimenti importanti e idee da condividere per il futuro. L’energia non manca, ma proprio per questo sarà utile evitare di distribuirla in troppe direzioni. Attenzione inoltre alla postura e alla schiena, soprattutto se si trascorre molto tempo seduti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Nel lavoro si possono compiere passi importanti e rafforzare una posizione costruita con pazienza e sacrificio. In amore, invece, il segno appare meno chiuso del solito. Chi è in coppia potrebbe sentire il desiderio di manifestare più apertamente i propri sentimenti, creando una maggiore vicinanza con il partner. Per il benessere è consigliabile bere a sufficienza e, soprattutto, imparare a lasciare fuori dalla porta di casa i problemi professionali.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La creatività è il vostro punto di forza oggi. Idee originali e intuizioni interessanti possono trovare applicazione sul lavoro oppure diventare il punto di partenza per un progetto personale. In amore serve maggiore disponibilità verso le esigenze del partner. Chi vive una relazione potrebbe dover dedicare più tempo alla persona amata, evitando di isolarsi quando viene richiesto un maggiore coinvolgimento emotivo. La mente resta molto attiva e proprio per questo sarà utile concedersi qualche momento all’aperto per rallentare e ritrovare equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Nel lavoro potrebbe essere proprio la capacità di percepire ciò che gli altri non vedono a suggerire la strada migliore da seguire. In amore la giornata regala emozioni profonde. Le coppie possono rafforzare il proprio legame attraverso momenti di condivisione, mentre i single potrebbero vivere una conoscenza capace di suscitare interesse. Il benessere passa soprattutto dal riposo: dormire bene e concedersi tempo per recuperare sarà essenziale per ritrovare energia ed equilibrio emotivo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.