Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 1 febbraio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 1 febbraio 2025. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma "I Fatti Vostri" per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo momento è forte il desiderio di vivere emozioni nuove e sincere. Il fatto, magari, di avere un partner accanto molto monotono potrebbe essere un limite per voi insopportabile. Tra tre giorni avete Venere nel segno e questo vi aiuterà ad accedere dei riflettori su di voi. Preparatevi a nuove opportunità dal punto di vista professionale. Il 18 aprile sarà per voi una data cruciale dal punto di vista astrologico, perché da quel momento in poi tante cose cambieranno in positivo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le persone più giovani del Toro avranno una grande energia in corpo che vi aiuterà nello studio e nel portare avanti dei progetti importanti per il futuro. L’amore delle persone e l’affetto di quelle che amate per voi sarà importante anche perché state cercando un po’ di conforto e di stabilità attorno a voi. Gli ultimi giorni sono stati pesanti anche a causa di qualche scadenza da rispettare. Ma in questo weekend ritroverete il buonumore e la voglia di stare insieme agli altri.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Nell’ultimo periodo ci sono state grandi tensioni in amore. Forse è venuta meno l’attrazione fisica o siete alla ricerca di altri stimoli e di altre emozioni. Questo vale soprattutto per le coppie di lunga data che si trascinano da tempo. In questo momento al centro dei vostri interessi ci sono le questioni che riguardano il denaro e il lavoro. Se ci sono state di recente delle incomprensioni in amore, sarebbe meglio cercare di evitare di rivangare il passato per non creare ulteriori tensioni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questo cielo di febbraio sarà molto interessante soprattutto per gli affari o per il lavoro. Se ultimamente c’è stato un allontanamento da un gruppo, adesso avrete voglia di stare di più con gli altri o di riavvicinarvi. Adesso non c’è più Mercurio opposto, ecco perché ci saranno maggiori possibilità di migliorare la comunicazione e di riavvicinarvi a quelle persone che avete allontanato perché eravate arrivati al limite della sopportazione.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Nel mese di febbraio vi renderete conto che non si vive di solo lavoro. Avrete più voglia di fare vita sociale e di curare meglio i vostri interessi personali. Adesso c’è anche più voglia di affrontare belle sfide e di mettere voi stessi in prima posizione. Siete più affascinanti che mai e siete più attenti ai sentimenti. Chi è single avrà più chance di trovare la persona ideale da avere al proprio fianco. Insomma, tirerete fuori quello spirito seduttivo che è caratteristico del vostro segno.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La Luna in opposizione vi rende decisamente più deboli e più fragili dal punto di vista fisico. In questo momento è importante curare la vostra forma fisica anche perché chi è stato male a gennaio o si è stressato troppo, adesso si sente un po’ frastornato. Avete avuto una Venere strana in queste settimane, la speranza è quella di avere al proprio fianco una persona comprensiva che possa aiutarvi a gestire meglio questo fase complessa. Dal 4 febbraio non avrete più Venere opposta e questo vi aiuterà a gestire meglio alcune situazioni scomode.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Febbraio e marzo saranno mesi di conferme per voi ma anche di grandi traguardi da raggiungere. Ecco perché siete un po’ frenetici, state studiando magari per vincere un concorso, per superare un esame importante o per una prova impegnativa. In questo momento siete un po’ freddi in amore perché siete concentrati su altre questioni. Volete la certezza di fare sempre le cose nel modo giusto, ma così facendo finite per stressarvi oltremodo. Cercate di affrontare le prove della vita con più leggerezza.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questo momento avete una bella Venere e un’ottima Luna a darvi manforte. Sarà utile fare delle verifiche per quanto concerne soprattutto eventuali questioni legali o una compravendita. La dissonanza di Mercurio potrebbe determinare qualche uscita in più dal punto di vista economico. Ci saranno spese da affrontare per la casa, per l’auto, ma non solo. Sicuramente la seconda parte di febbraio sarà migliore della prima, quindi non disperate e non perdete l’ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Torna un po’ di sofferenza e di stanchezza dopo un periodo tutto sommato positivo. Magari ci sono delle cose che dovete fare per forza ma che non volete più fare perché non vi sentite a vostro agio. Potrebbe anche capitarvi un intoppo che farà saltare i vostri programmi. In ogni caso, sarà meglio evitare di perdere le staffe, prendendo con filosofia anche questo momento negativo. Dovreste cercare una valvola di sfogo per scaricare il vostro nervosismo altrimenti le cose potrebbero peggiorare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Quando vi mettete in testa di raggiungere un certo traguardo, difficilmente lo mancate. Entro maggio un progetto che state portando avanti, potrebbe arrivare a maturazione e dare i propri frutti. Siete un po’ sconcertati per il fatto che qualcuno ha tradito le vostre aspettative. Magari pensavate che potesse aiutarvi la collaborazione di una persona fidata, che poi si è rivelata inconcludente. Per questa ragione siete stati costretti a dover fare le cose da soli, come spesso vi capita. Prendete con filosofia anche questi inconvenienti e guardate avanti con ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Siete tra i segni migliori di questo fine settimana. Ci sono tutte le possibilità di portare avanti proficuamente un progetto a lunga scadenza o di organizzare un bell’evento. In questo momento per voi rimanere fermi è quasi impossibile. Avete una grande voglia di fare e di dimostrare agli altri il vostro vero valore. Il transito positivo di Mercurio porterà informazioni utili e contatti importanti per uscire da un problema o per fare una scelta vincente nel lavoro. Chi ha accanto la persona giusta potrebbe decidere di fare un grande passo per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questa luna nel segno vi rende più intriganti e solari. Se a tutto questo aggiungiamo anche una Venere in aspetto armonioso, il quadro è completo. Cercate di puntare su rapporti veri e sinceri mettendo da parte quelle persone che in passato si sono dimostrate superficiali o poco concrete. Le persone del Capricorno o dello Scorpione potrebbero intrigarvi parecchio de diventare dei validi supporti per affrontare i problemi che vi affliggono nel quotidiano. Giove contrario parla di questioni legali o burocratiche da risolvere. Cercate di mettere in chiaro delle situazioni in bilico.

