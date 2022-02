Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 9 febbraio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 9 febbraio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Risentite un profondo bisogno di privacy, che gli altri capiscono automaticamente. Siete in buona forma psicologica, ma il vostro corpo ha disperatamente bisogno di riposo… Bisognerebbe ascoltarlo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Siete completamente ripiegati su voi stessi, ma avrete ispirazione per procedere nei vostri piani. State spendendo troppe energie e la stanchezza potrebbe giocare un brutto tiro. Prendete tempo per ricaricare le batterie in un ambiente tranquillo e da soli.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sarete più liberi di far procedere i vostri piani per il futuro. Alcune buone notizie arrivano in campo finanziario. State tornando in forma e vi sentirete sicuri nell’affrontare ciò dovrà essere affrontato. Ricordate che l’azione è più importante dell’intenzione.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sarete profondamente ispirati oggi e il vostro istinto vi guiderà nella giusta direzione. Approfittatene al massimo per abbandonare cattive abitudini di cui potete fare a meno ora, in particolare quelle legate all’alimentazione.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Rimuginare il passato significa non osare progredire verso il futuro. Avete bisogno di aggiornare le vostre idee! Sareste molto più felici se eliminate le domande che vi preoccupano. È ora di vuotare il sacco!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

I vostri pensieri diventano sempre più evidenti. È tempo di ricominciare a focalizzarvi su voi stessi. Avrete bisogno di abbandonare le idee fisse per ritrovare il vostro dinamismo – un po’ di aria fresca vi aiuterà a immensamente.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Avrete bisogno di fuggire dalla routine quotidiana, il che vi porterà fortuna! Nuove esperienze sono in vista. Sentirete un entusiasmo nuovo, ottima forma in vista, solo gli eccessi potrebbero diminuirla.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Una tendenza di rimuginare sul passato potrebbe amareggiarvi. Non sguazzare nei rimpianti. La vostra sete di vita vi dà speranza… Non rovinate tutto da un eccesso alimentare, fate attenzione a non esagerare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Controllate la fondatezza delle informazioni e risparmierete di sicuro molto tempo! È necessario stare attenti ai vostri movimenti per evitare di disperdervi e di provocarvi dei danni. Le attività acquatiche sono indicate per alleviare lo stress.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La giornata di oggi sarà meravigliosamente vivace. Gli incontri che farete saranno piacevoli e la fiducia incrementerà. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra mente e corpo, azione e relax… ascoltate il vostro corpo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Non potete cambiare la vita con un colpo di bacchetta magica… E avrete bisogno di tempo, quindi calmatevi! Quindi si consiglia di riorganizzare la vostra routine quotidiana per ottenere maggiore stabilità e uno stile di vita più equilibrato, il che è più in linea con la vostra personalità.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Avete ragione a non dar retta ai pettegolezzi; informatevi di più. Sarete più ricettivi al clima umido, l’umidità e ai batteri. Quindi abbiate cura di voi e non prendere freddo.

