Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 9 agosto 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 9 agosto 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Con queste stelle è possibile revisionare progetti e valutare nuove opportunità. Agosto è un mese di riferimento per cominciare a pensare a un autunno di successo. Chi ha avuto una crisi può uscirne e per tutti ci saranno maggiori possibilità in amore. Quelli che hanno rimandato la decisione di ufficializzare un legame amoroso, adesso sono più decisi, mentre i single si lasciano andare con più tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La Luna si trova nel segno. Questa giornata potrebbe divenire giusta per presentare il conto se qualcosa è andato storto in passato. Lavoro da riorganizzare, da circa due mesi tutto è cambiato; attendi una risposta o una ripartenza che arriverà da settembre. In amore, alcune coppie sono in bilico, in pensiero per spese inerenti la casa o fatte di recente.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La Luna entrerà nel tuo segno, questo è un periodo di intrighi d’amore. Attenzione se sei già legato perché potrebbero venirti in mente idee particolari. Lavorativamente parlando, non mancano le conferme, ma ci sono stati momenti difficili da gestire.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Se c’è un ex con cui hai discusso e hai avuto problemi d’amore tra oggi e domani non rivangare il passato. C’è anche qualche conto da pagare. Evita di cedere alle arrabbiature o al nervosismo. Due giornate interessanti saranno quelle del weekend (12-13).

Oroscopo Paolo Fox Leone

Se ti invitano ad andare fuori per i prossimi giorni, accetta. Se sei già in vacanza queste giornate sono utili per l’amore. Sul lavoro è importante non mettersi contro i capi adesso.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Se devi incontrare una persona che ti piace domenica sarà la giornata ideale. Le emozioni che nascono in questi giorni possono lasciare senza fiato.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

È un periodo confuso e impegnativo, ma oggi e domani la situazione subirà un miglioramento. Hai voglia di reagire con forza alle preoccupazioni che il destino ha portato di recente.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Anche se tenti di evitare qualche difficoltà, è possibile che da ieri tu viva in uno stato di tensione. Alcuni problemi riguardano la famiglia, altri il lavoro dove devi dimostrare quanto vali, superando prove particolarmente pesanti. Il problema è che avrai a che fare con rompiscatole, appuntamenti che saltano, piccole distrazioni. Nulla di grave, ma se trasporti questi problemi di lavoro in amore c’è il rischio di vivere qualche difficoltà col partner.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

L’amore può nascere quando meno te l’aspetti, sfrutta questo periodo che avrà il potere di portarti lontano da preoccupazioni. Se stai troppo chiuso in casa, cerca di uscire per avere la possibilità di incontrare quanta più gente possibile. La serata potrebbe essere nervosa e non conviene fare scelte azzardate con la Luna opposta.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Continua l’ondata buona che ti porterà lontano, molti entro novembre avranno modo di cominciare un nuovo lavoro o finalmente avranno la possibilità di realizzare un’idea. In amore chi ha chiuso una storia per adesso non pensa a rimettersi in gioco, mentre chi è già sposato o legato non avendo troppe preoccupazioni si sta dedicando con fervore al raggiungimento di una meta professionale.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Da una parte vorresti fare cose diverse, dall’altra temi che lanciarti senza rete possa diventare pericoloso. I sentimenti nati da tempo non variano, ma all’interno delle storie cui subentra la monotonia sarà opportuno fare scelte creative, liberare mente e cuore senza problemi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In caso di incontri di lavoro fai le cose con calma e prediligi la prima parte di questa giornata per decidere. Devi avere il coraggio di rinnovare la tua vita, è un periodo che porta anche eventi a sorpresa, cambi di ruolo e rinnovi, persino il recupero di progetti bloccati anni fa.

