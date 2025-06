Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 4 giugno 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 4 giugno 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Al più presto dovrete metter mano al portafogli e ridimensionare alcuni conti in sospeso: Mercurio e Giove stanno per assumere un aspetto complesso, forse servono più soldi per un progetto o ci si renderà conto di aver speso troppo oppure, appunto, in generale bisognerà rivedere tutto ciò che riguarda il denaro e l’equilibrio economico. In ogni caso bisognerà essere cauti! L’amore resta molto coinvolgente!a

Oroscopo Paolo Fox Toro

Mese senz’altro di recupero e di grande impeto! Vi sentite benissimo ora, dopo una prima parte di 2025 assai difficile, e siete a caccia di riscatto! Allontanate tutti i presupposti negativi, persone che vi mettono i bastoni tra le ruote, chi pensavate fosse amico e si è rivelato il contrario e vivete le emozioni in maniera più profonda! Da venerdì Venere inizia un bel transito e agevola i giovani innamorati, chi vuole legalizzare un’unione e anche i separati che ora possono mettersi in gioco, anche se comunque ci vorrà prudenza

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il cielo di giugno, grazie al residuo transito di Giove in questo segno, vi regala grandi creatività e fantasia, doti fondamentali per voi sia in amore che sul lavoro: guai se accanto a voi ci sono persone noiose che non vi danno stimoli né emozioni positive! Alcuni incassi potranno essere più semplici da gestire a partire da lunedì 9, così come magari sarà più facile fare una richiesta e ottenere successo. In generale, la seconda parte di questa giornata è sicuramente migliore della prima!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le emozioni contano sempre nella vostra vita e la situazione ora è sicuramente positiva in questo senso… tuttavia attenzione alla seconda parte di questa giornata, o a quella di mercoledì, in cui si potrebbe sviluppare un po’ di nervosismo o ci saranno dei dubbi da sanare. Rischiate di arrivare alla sera esausti quindi fate molta attenzione! Ciò non significa che il vostro cielo sia difficile, anzi… Giove e Mercurio saranno in ottima posizione da fine settimana e spazzeranno via tensioni e malumori di questo periodo, tenete duro!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Le sfide sono il vostro grande amore e, con una Luna così attiva, il mese di giugno sarà pieno di ritmo, stimoli, novità e soddisfazioni! Favoriti gli studenti e la preparazione di eventi, vi attendono tre mesi davvero al top! Dal 10 giugno il transito di Giove vi invita all’azione ma state attenti all’amore, i rapporti poco chiari potrebbero vivere un po’ di stallo o alcuni legami estenuati dal tempo potrebbero aver bisogno di una rinfrescata o di chiarimenti definitivi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Andate incontro ad un cielo importante che rimette in pace il vostro essere: vi sentite molto meglio rispetto alle preoccupazioni di inizio primavera, ora avete le idee chiare! Chi lavora come dipendente ha già vissuto una trasformazione e ora sa come stanno le cose, chi ha un’attività in proprio invece ha capito che il percorso da seguire è netto, ben definito e senza dubbi. La seconda parte di giugno vi vedrà brillare! Dal 10 giugno Giove tornerà attivo e aiuterà anche tutti coloro che in amore, intorno al mese di marzo, hanno avuto qualche dubbio.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La Luna sarà presto in questo segno e vi regalerà grandi vantaggi! In ogni caso non sarà tutto rose e fiori, c’è ancora da lavorare per chi vuole ottenere molto e se non farà buon viso a cattivo gioco rischia di perdere un’occasione o avere complicazioni. Possibili alleanze in tal senso che potrebbero portarvi lontano o farvi sbloccare delle situazioni. Attenti ai soldi visto che ultimamente ci sono o ci sono state troppe spese, inoltre bisognerebbe curare di più i rapporti con gli altri, i figli e la famiglia perché gli affetti non vanno trascurati.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Siate cauti con le persone che vi interessano! Il prossimo weekend vedrà la Luna nel vostro spazio zodiacale e vi aiuterà a riemergere in tutta la seconda parte del 2025, dandovi modo di andare a prendere ciò che volete. Occhio a Venere che sta per iniziare un transito critico e metterà alle prove i vostri sentimenti, rendendovi più caustici e integerrimi nei rapporti sentimentali!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Le buone notizie sono dietro l’angolo: tra pochi giorni Giove non sarà più in opposizione e il vostro raggio d’azione tornerà ad essere ampio e potenzialmente senza limiti! C’è un cielo di novità e pieno di trattative che si sbloccheranno, ragionate su ciò che volete fare e sui miglioramenti che potete ottenere. Siete pronti a varare nuovi progetti e l’entusiasmo non vi manca di certo se tirerete fuori coraggio e determinazione al resto penseranno queste belle stelle!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Stelle impegnative per voi! Il mese di giugno vi sottoporrà questioni di tipo pratico o economico da non sottovalutare, magari vicende che riguardano i soldi o la possibile apertura di un’azienda! Da domenica 8 giugno capirete che è meglio arginare qualsiasi situazioni dispendiosa a favore di un recupero economico, non è proprio il caso di lasciarsi prendere neppure da investimenti che vi stuzzicano. Il nuovo transito di Venere, che inizierà venerdì, risveglierà anche l’amore!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Con questo cielo potete fare davvero tutto ciò che desiderate! Nonostante l’opposizione di Marte, che crea un po’ di nervosismo, c’è molta creatività, voglia di fare e di rimettersi in gioco, il che unito al vostro grande senso di indipendenza formerà una combo clamorosa! Se avete accanto una persona che vi critica in continuazione potreste avere lo stimolo di “guardarvi attorno”, di non essere poi così puntuali e disponibili con il partner, o quantomeno di parlare chiaro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Periodo che riporta in auge i sentimenti e i progetti! Siete estremamente sensibili e anche un po’ scettici quando si parla di buon periodo all’orizzonte, tuttavia la Luna attiva e Mercurio ottimo sono dei segnali evidenti e che non sarà possibile ignorare soprattutto nel weekend. Lasciatevi andare alle emozioni e alle intuizioni di questa settimana e in generale del mese di giugno, sensazioni che vi premieranno senz’altro anche in amore!

