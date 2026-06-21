Ascolti tv sabato 20 giugno 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Mondiali 2026 Germania-Costa d’Avorio” contro “Ciao Darwin“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 20 giugno 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026 Germania-Costa d’Avorio vs Ciao Darwin | Auditel ieri sera, 20 giugno 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Mondiali 2026 Germania-Costa d’Avorio” contro “Ciao Darwin”. Chi ha vinto?

Rai 1: Mondiali 2026 Germania-Costa d’Avorio, l’evento di musica e solidarietà condotto da Mara Venier ha fatto compagnia a 3.690.000 spettatori pari al 30.3% di share.

Su Rai 2: Sins of my husband – I peccati di mio marito, il film del 2025 diretto da Soran Mardookhi, con Sarah Christine Smith, Alaina Huffman e Hayley Sales ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Piedone a Hong Kong, il film del 1975 diretto da Steno con protagonista Bud Spencer ha strappato un sorriso a 666.000 spettatori e il 5.5 di share.

Rete 4: La promessa, la soap opera di successo ha appassionato 827.000 spettatori pari al 6.5% di share.

Canale 5: Ciao Darwin, le repliche dello show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti hanno divertito 1.458.000 spettatori con uno share del 14.4%.

Italia 1: Sulle ali dell’avventura, il film del 2019 diretto da Nicolas Vanier ha attirato l’attenzione di 470.000 spettatori con il 3.7%.

La7: Scoprendo Forrester, film del 2000 diretto da Gus Van Sant, con Sean Connery e Rob Brown ha coinvolto 335.000 spettatori con il 2.7%.

Tv8: Alessandro Borghese 4 Ristoranti, il programma che vede quattro locali diversi, della stessa zona, competere per stabilire quale sia il migliore ha interessato 398.000 spettatori (3.9%).

Nove: Delitti in famiglia, il programma di Stefano Nazzi che racconta gli omicidi commessi in famiglia, il luogo che dovrebbe essere sicuro e felice, ha incuriosito 324.000 spettatori con 2.6% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Ascolti Affari Tuoi : 3.188.000 spettatori con il 23.7% di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.769.000 spettatori con il 27.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 20 giugno 2026

RAI 1

Linea Blu – Porti d’Italia : 1.446.000 spettatori ( 13.1 %);

: spettatori ( %); Passaggio a Nord Ovest : 959.000 spettatori ( 10.5 % );

: spettatori ( ); A Sua Immagine: 662.000 spettatori (8%) nella prima parte e 659.000 spettatori (8.3%) nella seconda parte.

CANALE 5