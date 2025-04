Oroscopo Paolo Fox del giorno, mercoledì 30 aprile 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 30 aprile 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Aprile si conclude con un cielo spavaldo, la Luna favorevole e altri pianeti in aspetto positivo. Con questo cielo dovrete essere voi a prendere l’iniziaitiva soprattutto se ci sono delle risposte che state aspettando. Entro i primi di giugno ci saranno tante cose da elaborare, ma queste stelle vi invitano a chiudere un accordo entro quella data, stando però attenti a guardare bene ogni clausola. E’ un cielo importante anche per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Tenuto conto che state vivendo una fase piena di cambiamenti, l’unica cosa da fare è accettarli senza opporvi. Urano nel vostro segno favorisce proprio i cambiamenti anche se voi tendete sempre a voler mantenere le cose come sono. Qualche notizia complicata potrebbe causarvi un po’ di ansia. Questo cielo di grande forza porterà comunque qualche scontro anche nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ancora la Luna nel segno in questo ultimo giorno di aprile porterà entusiasmo e positività anche per chi deve preparare un esame. Se non sapete ancora quali saranno le vostre prospettive nel lavoro, il consiglio è quello di seminare, alla fine qualcosa otterrete. Se c’è qualcuno che non vuole darvi le risposte, dovrete essere voi a spingere per ottenerle magari dando qualche ultimatum. Anche in amore ci saranno le condizioni per recuperare emozioni positive.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Stelle complici per voi anche grazie alla Luna nel segno. Sarete molto impegnati nel lavoro, anche se sarete voi a dimostrare il vostro grande valore ottenendo ottimi risultati. Anche chi inizia un’attività e ha le carte in regola, potrebbe ottenere qualcosa di buono. Forse non dovreste fare finta di nulla davanti ad un problema che vi assilla da tempo. Se non avete risolto un problema magari a marzo, adesso potreste trovarlo ingigantito proprio per la vostra inerzia. Le stelle vi invitano a prendere il toro per le corna e affrontare i problemi a viso aperto.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questo è un ottimo cielo che saprà darvi delle ottime risposte soprattutto sul fronte professionale. Sta anche per entrare un nuovo mese che porterà un bel transito di Venere. Torna quindi anche la voglia di rimettersi in gioco anche per chi è stato male nei primi mesi dell’anno e adesso ha un grande desiderio di ripartire. E’ un cielo che porterà la conclusione di un accordo per una casa o per qualche altro affare importanti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Anche oggi qualche piccolo momento di malinconia potrebbe rendere questa giornata un po’ sottotono anche se non ci sono più le nuvole che hanno reso infernali i primi mesi dell’anno. Se avete provato soluzioni nuove per stare meglio, magari non tutto è andato secondo le previsioni, ma il fatto già di averci provato è un ottimo segno per recuperare la fiducia in voi stessi. Le nuove opportunità che vi regalerà il mese di maggio dovranno essere sfruttate a dovere perchè vi consentiranno di tornare protagonisti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Ci sono fasi della vostra vita in cui vi chiedete se avete accanto la persona giusta e se siete realmente innamorati. Con questo cielo è probabile che i nuovi amori abbiano bisogno di una fase di rodaggio. Forse il mese di maggio sarebbe ideale solo per le relazioni part time. Chi ha iniziato una nuova storia dovrebbe cercare di non fare promesse che magari potrebbe non poter mantenere. Sarebbe meglio far passare il mese di maggio prima di prendere decisioni definitive.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questo momento è più facile trovare una certa tranquillità dopo due giorni piuttosto complicati. Il passaggio di Venere vi dà una bella capacità di reazione davanti alle difficoltà. Chi nel lavoro è andato incontro a ritardi o imprevisti, adesso riuscirà a fare buon viso a cattivo gioco senza andare in escandescenza. Il weekend porterà buone notizie anche sul fronte sentimentale. Anche chi proviene da una fase piuttosto complicata dal punto di vista sentimentale, adesso capirà di avere bisogno di amore nella propria vita e avrà una grande voglia di rimettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

E’ vero che qualcuno ha cercato di mettervi i bastoni tra le ruote o di bloccarvi, ma voi non temete nulla anche se l’invidia di qualcuno può arrecarvi dei danni. Avete le spalle larghe per affrontare anche qualche situazione poco chiara, anche se ogni tanto qualche velo di malinconia traspare e vi fa sentire sottotono. Da domani Venere torna in aspetto positivo e questo potrebbe aiutare tante coppie in crisi a risolvere i loro problemi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Adesso c’è una visione diversa dei vostri problemi rispetto a qualche giorno fa. Anche se qualche situazione controversa vi ha preoccupato per lungo tempo, adesso il vostro approccio è decisamente più positivo e costruttivo. Il fatto di voler tenere tutto sotto controllo non rappresenta di certo un vostro punto di forza. Alla lunga potrebbe logorarvi e farvi sentire inadeguati. La verità è che ogni volta che vi siete affidati a qualcuno, i risultati non sono stati brillanti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oggi è una giornata attiva con una Luna in aspetto importante che vi dà una spinta verso il futuro. Dovrete sfruttare queste stelle per ottenere buoni risultati nel lavoro. La vostra creatività sarà molto apprezzata dagli altri, ecco perchè non dovrete soffocarla o condizionarla. Sono anche in crescita i rapporti sentimentali. Anche quelle coppie che hanno vissuto una crisi, adesso potrebbero ritrovare la serenità attraverso la strada del dialogo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

C’è un cielo che parla di stanchezza e di eccessive critiche. Alcune persone che dovevano organizzare il vostro lavoro sono risultate poco preparare o poco avvedute. Il weekend vi aiuterà a recuperare un sentimento soprattutto se di recente ci sono state polemiche. Il mese di maggio vi vedrà tra i segni protagonisti anche se ancora siete un po’ soggiogati da una Luna contraria che vi rende nervosi. Non saranno poche le circostanze in cui dovrete alzare la voce per far valere le vostre ragioni.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.