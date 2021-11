Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 2 novembre 2021

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ molto importante che in queste 24 ore tu mantenga la calma: lo so che sto chiedendo quasi l’impossibile. Perche’ il tuo e’ un segno che quando si arrabbia non conosce tregua, pero’ devi capire che al momento ci sono cose che puoi fare e altre che invece non si possono fare.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Come ho gia’ spiegato in altre occasioni, questo transito di Urano nel tuo segno si sta facendo sentire. Entro venerdi potresti convocare una riunione o se hai un lavoro dipendente presentare le tue rimostranze. Perche’ sei molto arrabbiato per certe cose che non ti piacciono o magari semplicemente vai al lavoro con qualche problema maturato nell’ambito dell’amore e della famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Non devi perdere di vista un orientamento positivo anche perche’ queste sono giornate che portano vantaggi! Ad esempio, in queste 24 ore c’e’ una bella Luna, trovo anche una buona indicazione per il fine settimana, a parte la giornata di domenica.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa settimana ti ho voluto ‘premiare’ anche se capisco che ci sono ancora dei problemi a livello sentimentale, a livello personale, pero’ e’ probabile che ora parta un nuovo progetto! Forse non sara’ proprio come tu lo avresti voluto, forse i risultati non saranno immediati, pero’ l’importante e’ andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Ti trovi in una condizione di lieve sconforto. E’ molto difficile che subito dopo aver accettato un impegno tu possa mollare tutto, pero’ voglio metterti in allerta perche’ nei prossimi tre giorni potresti avere la netta sensazione di esserti infilato in un guaio e di volerne uscire al piu’ presto!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Stai vivendo un crescendo importante! Qui bisogna capire qual e’ la tua attivita’, che cosa intendi fare, qual e’ la tua eta’. Pero’ e’ molto difficile che soprattutto da venerdi tu non abbia un apporto positivo da queste stelle. Dico da venerdi perche’ avremo un nuovo transito planetario di Mercurio e Venere.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Pare che in questi giorni tu abbia una gran voglia di parlare e solitamente quando parli e’ perche’ vuole chiarire, identificare i problemi, equilibrare una situazione. Posso pensare che tutte le storie che non funzionano, dal prossimo fine settimana possano essere messe al bando! In realta’ non devi temere nulla perche’ se c’e’ qualcosa che non funziona sara’ proprio tu a dire basta.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Tra questo mercoledi e sabato puo’ accadere qualcosa di speciale: una novita’, un cambiamento, un’emozione particolare! Capitano giornate in cui ci sono notizie ed avvenimenti che possono capovolgere alcune situazioni e cambiare addirittura la visione della propria vita.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sei sempre in bilico tra situazioni e probabilmente anche emozioni diverse! Questa una giornata positiva: assieme al Toro e al Leone sei fra i segni che possono contrastare una situazione di difficolta’. Pero’ senti anche il bisogno di evadere, di vivere qualcosa di nuovo, di sentire che l’amore rinasce.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Gli ostacoli ci sono sempre nella tua vita, anche perche’ come ho spiegato in tante occasioni sei una persona che non cerca vie di mezzo ma cerca sempre una strada diritta che porta al risultato finale. Pero’ c’e’ anche tanta fatica!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questa settimana non sei molto forte! Questo non vuol dire che le cose non vanno bene in amore e sul lavoro, dove di recente potrebbero anche esserci stati dei premi, delle gratifiche, pero’ c’e’ tanta fatica e probabilmente anche una certa agitazione che porta alcuni di voi a non dormire, ad avere sensazioni strane.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Ecco tre giornate ricche di intuizioni! Sappiamo che l’intuizione e’ l’arma principale per il tuo segno. Quante volte ho spiegato che questo e’ un segno che e’ addirittura capace di avere delle premonizioni, perche’ tu sai quando e se certe cose arrivano!

