Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 25 giugno 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 25 giugno 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La fatica si fa sentire più del solito in questo periodo. Potreste dover prendere subito, o comunque prima del previsto, delle decisioni che sarebbe stato meglio rimandare o non affrettare: la causa è il nuovo transito di Giove che provoca contrattempi, ritardi e magari anche qualche delusione. Dovrete comunque essere bravi a non sbagliare! Non scaricate le tensioni sul partner, soprattutto se non c’entra nulla con questo periodo difficile.

Oroscopo Paolo Fox Toro

L’amore è al centro della scena in questo periodo: le stelle vi invitano a lasciarvi alle spalle vecchie delusioni, a non portare rancori e a non rimanere bloccati in un triste passato. Abbracciate nuove emozioni e allargate la cerchia di rapporti, non necessariamente per cercare l’amore ma per conoscere e frequentare persone diverse! Giove, inoltre, vi invita a fare ordine anche nel lavoro dopo la “rivoluzione” avvenuta tra gennaio e aprile!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Fate molta attenzione in questi giorni, soprattutto alle questioni economiche: alcuni pianeti sollecitano il settore delle finanze, possibili spese impreviste e fastidiose. É dovuto tutto a un senso di irrequietezza e insoddisfazioni, vorreste più libertà e autonomia oppure spezzare una routine che vi sta divorando. Parlate apertamente con il partner se c’è un problema, la comunicazione è sempre la soluzione più sana!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La Luna in transito in questo segno vi rende motivati e ottimisti! Giove e Mercurio vi sono alleati e portano innovazioni. Chi ha un progetto, un programma e una storia da definire otterrà tanto entro mercoledì, anche se ovviamente dovrà continuare a darsi da fare. Avete un Oroscopo davvero importante in questo periodo e non mancheranno le soddisfazioni, credeteci e inseguite i vostri obiettivi con fiducia e determinazione!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Le vostre non sono mai sconfitte, bensì rinvii a sfide nuove in cui prendervi la rivincita! Avete un ottimo cielo con un’estate “galeotta” per gli innamoramenti, mentre per il lavoro non si escludono nuove proposte. Il 2025 sarà per voi un anno eclatante e dal 22 luglio vi toglierete davvero grandi soddisfazioni, avete un mese di tempo per organizzarvi e spianarvi la strada verso un periodo di successo assicurato.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Siete alla ricerca di un equilibrio migliore e state lavorando sodo per raggiungerlo! Marte vi rende più energici ma allo stesso tempo inquieti: se non sono arrivate risposte, o se non vi sentite ascoltati abbastanza, potreste fare fatica o innervosirvi. In ogni caso ora sapete come agire rispetto al passato, l’invito quindi è di agire e sfruttare la Luna nel segno specialmente per le coppie o nel caso in cui si stia frequentando una persona dei Gemelli, del Sagittario e dei Pesci.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Vorreste ritrovare tranquillità interiore ma siete pieni di impegni e di questioni pratiche da gestire: il lavoro e faccende legate ai soldi vi distraggono, magari siete costretti a sostituire qualcuno e non si sa per quanto tempo ancora! Ci si può decisamente consolare con l’amore, stando alle stelle di luglio, quindi cercate sbocchi positivi nella sfera sentimentale e parlate apertamente con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Fase interessante che vi vedrà protagonisti soprattutto tra mercoledì 25 e giovedì 26: qui avrete Giove, Mercurio, la Luna e altri pianeti favorevoli perciò sarà difficile non avere consensi o buone notizie! L’amore non è un granché ultimamente e magari avete messo alla prova il partner per verificare quanto tenga alla relazione… ma non starete tirando un po’ troppo la corda? Cercate di non esagerare ed evitate qualsiasi rischio inutile!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Andate alla grande ora! Avete un cielo importante riguardo il lavoro e ora siete finalmente liberi da ogni vincolo: se prima ve la prendevate quando qualcuno vi controllava, o eravate ostacolati da eventi o persone indesiderati, ora non ve la prenderete più di tanto perché sapete di essere più forti! In ogni caso attenzione perché stanno rimanendo indietro i sentimenti e questo non va bene! Venerdì 27 e sabato 28 giugno avrete la Luna favorevole soprattutto per progetti e programmi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Vi sentite sotto pressione: troppi impegni, troppe responsabilità, situazioni che pesano e persone che non vi aiutano! Giove in opposizione impone una revisione dei conti e in generale una riflessione sulla direzione che state prendendo. L’amore conta, senz’altro, ma voi privilegiate sempre le questioni di carattere pratico: ad esempio non credete che una coppia senza soldi possa essere felice.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Siete a caccia di emozioni e di novità: il vostro Oroscopo parla di recupero, specialmente in amore, ma da venerdì 6 giugno la vita di relazione sta incontrando una fase nebbiosa. Forse vi state concentrando più sul lavoro, o siete stanchi di ripetere sempre le stesse cose a causa di gelosie e morbosità, ma non temete perché si stanno aprendo prospettive importanti in generale.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Giornata attiva con opportunità da cogliere al volo, non tiratevi indietro e non abbiate paura di nulla: i transiti favorevoli della Luna, di Mercurio e di Giove vi invitano a proporre un’idea o a farvi sentire per riconfermare un accordo! Per l’amore il mese più caldo sarà quello di luglio, tuttavia tutto ciò che nasce da qui alla fine dell’anno sarà intrigante e positivo: intriganti fugaci, grande passione e persino l’incontro dell’anima gemella!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.