Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 2 ottobre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 ottobre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La seconda metà di ottobre sarà sicuramente molto propizia per voi, quando avrete Mercurio dalla vostra parte. Nella prima parte dovrete invece mettere a frutto le vostre brillanti intuizioni ma evitando di fare il passo più lungo della gamba. Andrete incontro a qualche giornata in cui il vostro umore sarà altalenante. Concentratevi di più sull’amore e sui vostri affetti più cari e meno sulle questioni pratiche.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Giornata che parte in maniera interessante soprattutto per il lavoro, mentre in amore dovrete fare ancora i conti con l’opposizione di Venere che continuerà a seminare ostacoli e controversie. Siete piuttosto diffidenti in questa fase, soprattutto se si parla di amicizie e sentimenti. Tendete a non fidarvi di persone che non si sono dimostrate sincere e leali con voi in passato. Forse avete paura di prendere una fregatura e per questa ragione siete molto più cauti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il fatto di avere dalla vostra parte Sole e Mercurio, è un grande vantaggio in questa prima parte di ottobre. Ovviamente bisogna capire sempre da dove si parte e quali sono le vostre ambizioni. Dopo una fase critica, stanno adesso arrivando nuove soluzioni. Anche se avete chiuso un rapporto che vi faceva stare male, adesso state decisamente meglio perchè vi siete liberati di un grosso peso. Insomma, come si suol dire, non tutto il male viene per nuocere e adesso lo state capendo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Ogni tanto vi arrabbiate perchè qualcosa non gira per il verso giusto. D’altronde il fatto di avere Marte nel segno porta un certo disagio. La giornata di oggi vi vedrà un po’ sotto pressione. Per la famiglia e le pesone che hanno in cantiere il sogno di sposarsi, sono in arrivo grandi decisioni. Dovrete solo non farvi prendere da quel nervosismo che ogni tanto vi attanaglia. Tutto è più faticoso soprattutto per chi sta facendo dei cambiamenti nel lavoro. Ma ben presto i vostri sforzi saranno ripagati. Il 2025 per voi sarà un anno di crescita importante.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Stelle creative per il Leone in questo avvio di ottobre. Giove, Sole e Mecurio in ottimo aspetto vi permetteranno di tornare in scena da protagonisti. Essendo persone egocentriche amate destare l’attenzione altrui e mettervi in evidenza. Recentemente però vi siete sentiti un po’ sottovalutati e messi da parte. Ma da ora tornare ad essere protagonisti vi sarà molto più facile. I sentimenti vanno verificati, soprattutto se di recente c’è stato qualche momento di tensione in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Vorreste un po’ di tranquillità ma non è facile. Da giugno cercate nuove soluzioni per ritrovare serenità, ma non è così facile. Siete un po’ stanchi e nervosi, ma avreste bisogno di aiuto o di assistenza. Dovreste vivere le cose che vi capitano in questo periodo con grande leggerezza e con un po’ di fatalità, senza crearvi troppe aspettative. In questo inizio di ottobre l’amore potrebbe tornare protagonista. Per chi è single ci sarà modo di conoscere delle persone molto interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Le eccessive pressioni nel lavoro potrebbero un po’ schiacciarvi e farvi stare un po’ male. Ma voi siete persone ambiziose e quindi dovrete cercare di tenere la barra dritta. Questo cielo è buono e vi permetterà di vincere una sfida dopo tanti anni. Certo riuscire a tenere testa a tutto e a tutti costa fatica, anche perchè Marte è contrario. Insieme al lavoro e allo stress mentale, ci sarà anche da curare il vostro aspetto fisico che ultimamente avete trascurato, ma con queste stelle potrete andare lontano, quindi non scoraggiatevi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Queste stelle saranno molto interessanti per coloro che hanno grandi ambizioni. Il fatto di avere paura di sbagliare potrebbe rappresentare un ostacolo. Chi vuole confermare un contratto o aprire nuove società, potrà avere via libera. Oggi avrete semaforo verde anche in amore. Se avete conosciuto una persona intrigante, adesso è venuto il momento di farvi avanti e rivelare i vostri veri sentimenti. Il cielo del weekend sarà davvero interessante.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In genere non vi accontentate di partecipare ad una competizione, volete vincere e sbaragliare il campo. Tuttavia dovrete fare i conti con Giove opposto e quindi servirà un po’ di rodaggio prima che un progetto possa davvero ingranare. Insomma, in questa fase serve avere grande pazienza. In amore, dopo il 17 ottobre, avrete una Venere importante che vi darà una grossa mano d’aiuto. Le storie che hanno sofferto molto ad agosto, potranno recuperare, se c’è ancora voglia di rimanere insieme.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Ci sono delle questioni di lavoro che in questo momento rappresentano per voi un motivo di preoccupazione e di tensione. Con Marte in opposizione si sono aperte delle crepe nella vostra vita, che non sarà facile colmare. Nella prima parte di settembre avete vissuto una fase stancante anche a livello sentimentale, adesso però dovrete ritrovare la voglia di amare. Se da poco avete iniziato un progetto, sappiate che ci vorrà del tempo prima di carburare. Novità in arrivo nel fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’Acquario è vincente in questa fase per la sua creatività e anche perchè è fuori dal mucchio e quindi gioca un riolo da outsider. Cercate di sviluppare delle idee innovative e sarete ripagati. In amore, i rapporti in crisi a causa di Venere dissonante, potrebbero vivere dei momenti un po’ concitati. Qualche provocazione di troppo potrebbe mandarvi in bestia. Nel weekend dovrete cercare di discutere con calma con il partner anche per capire come gestire il vostro futuro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Rispetto alla giornata precedente, adesso le cose vanno decisamente meglio anche grazie ad un quadro astrologico più confortante. Oggi state vivendo una fase altalenante in cui malinconia ed euforia si alternano, anche perchè siete persone molto sensibili. Cercate di liberarvi di quei fardelli che pesano sulla vostra mente. Se dovete portare avanti un progetto, la seconda metà di ottobre porterà successi grazie alla presenza di pianeti più stimolanti.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.