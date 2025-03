Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 19 marzo 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 19 marzo 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Le stelle di questo periodo proteggeranno lavoro e famiglia. La Luna in aspetto positivo premierà gli incontri e i colloqui ma anche quelle persone che devono sostenere un esame importante. Marte contrario potrebbe portare aspri dissidi in quelle coppie che si trascinano da tempo, ma sarete comunque voi ad avere la meglio e a saper far valere le vostre ragioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Dopo un periodo piuttosto teso adesso state raccogliendo i frutti dei vostri sacrifici. Si profila un periodo contrassegnato da nuove certezze che coinciderà proprio con l’arrivo della primavera. Proprio la bella stagione porterà ottime novità e anche la speranza di un rinnovo contrattuale. Chi sta cambiando lavoro o vuole rinnovare il gruppo di lavoro, avrà la strada spianata da parte delle stelle. Queste stelle infatti vi invitano a mettere da parte ciò che non funziona più per portare un po’ di aria nuova nella vostra vita.