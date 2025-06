Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 18 giugno 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 18 giugno 2025. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma "I Fatti Vostri" per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna in opposizione ti mette alla prova: potresti avvertire un senso di tensione interiore difficile da decifrare. Qualcuno sul lavoro ti contraddice? Respira, rifletti e conta fino a dieci prima di reagire. In amore, attenzione alle parole: una frase detta male può rovinare una serata.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Venere ti regala una ventata di dolcezza e concretezza. Se sei in coppia, potresti riscoprire una complicità che sembrava smarrita. I single avranno fascino da vendere. Giornata positiva anche per chiarimenti familiari: usa il tuo tono pacato per mediare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Mercurio nel tuo segno ti rende più brillante del solito. Giornata ideale per colloqui, trattative, telefonate importanti. In amore torna il desiderio di stupire, magari con un messaggio o un invito inaspettato. Attenzione però alle distrazioni: potresti dimenticare qualcosa di importante.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il Sole si avvicina al tuo segno e tu cominci a sentirne i benefici. Sei più energico, reattivo e positivo. La serata è ideale per un confronto con una persona cara: potresti scoprire che avete molto più in comune di quanto pensi. Un nuovo progetto ti incuriosisce.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Giornata a due velocità. Al mattino potresti sentirti un po’ spento o demotivato, ma nel pomeriggio cambia tutto: una notizia ti ridà entusiasmo. Occhio però a non esagerare con l’orgoglio: se hai torto, ammetterlo ti renderà più forte agli occhi degli altri.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Saturno ti spinge a pianificare il futuro con maggiore attenzione. È il momento di sistemare una questione economica o contrattuale che ti porti avanti da tempo. In amore c’è voglia di maggiore stabilità, ma sei tu il primo a dover fare chiarezza dentro di te.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Giornata da vivere in armonia con gli altri. Se hai avuto discussioni recenti, questo è il momento giusto per fare pace. Il lavoro porta novità: un cambiamento potrebbe sembrare scomodo, ma si rivelerà vantaggioso. Favoriti i piccoli spostamenti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Finalmente arriva una Luna interessante, e domenica potrai contare su un cielo importante per ripartire. Una delusione, una brutta esperienza o un contrattempo non devono bloccarti: domenica volta pagina e vai avanti. Piccole tensioni per il denaro fanno discutere le coppie. Attenzione a non essere troppo dissacrante con le tue battute, potresti offendere qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

E’ un periodo che impone una ripartenza, ma ci sono alcuni dettagli che vanno ultimati. Avere Mercurio e Sole all’opposizione significa che non tutto è pianificato. In questa estate qualcosa di nuovo potrebbe succedere, di certo non te ne starai con le mani in mano. Luglio è un mese in cui non si potranno portare avanti troppe emozioni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Nei prossimi giorni avrete decisamente un cielo favorevole che vi darà una maggiore capacità d’azione. Sta emergendo in voi la voglia di lasciarvi andare anche ai sentimenti e alla vostra vita privata dopo un lungo periodo in cui il lavoro ha occupato un ruolo di primo piano nei vostri pensieri. Venere in aspetto favorevole porterà una bella armonia anche a livello interiore che si rifletterà nelle relazioni con le altre persone. Ci saranno decisioni importanti che dovrete prendere e che riguarderanno il vostro futuro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

State notando una certa confusione nella vostra vita e questo sta frenando un po’ le vostre ambizioni. Fin da ora il consiglio delle stelle sarà quello di stare molto attenti alle discussioni in famiglia che potrebbero degenerare proprio in vista del prossimo fine settimana. Ci sono divergenze di vedute con il partner che potrebbero essere appianate solo facendo un bagno di umiltà o solo ricorrendo alla diplomazia. Entro la fine del mese potreste ottenere una bella conferma nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Siete delle persone che amano vivere di sensazioni. La Luna secondo l’oroscopo di Paolo Fox nel segno vi permetterà di comprendere finalmente come stanno le cose in una situazione ingarbugliata oppure di capire se è meglio portare avanti una storia o meno. Nei prossimi giorni ci sarà modo di togliervi un sassolino dalla scarpa oppure di ottenere una bella conferma sul piano lavorativo. L’amore troverà spazio anche nei piccoli gesti quotidiani. Le giornate di sabato e domenica saranno quelle giuste per abbracciare nuove esperienze relazionali.

E anche per oggi è tutto.