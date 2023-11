Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 15 novembre 2023

Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 15 novembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 novembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Luna e Mercurio in aspetto favorevole. Queste sono giornate di grande impegno e di liberazione. Tutti quelli che avevano un sogno nel cassetto o un progetto archiviato da tempo si sono rimessi in gioco in maniera anche troppo impetuosa. La troppa esuberanza può diventare un problema dal punto di vista fisico perché porta stress e acciacchi da curare. Nell’oroscopo di novembre il settore più delicato è quello dell’amore.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Rispetto a un mese fa c’è una condizione di vantaggio. Adesso si recupera fisicamente e bisogna farsi scivolare le cose addosso. Non è un periodo difficile per i sentimenti, però bisogna ricordare che se il mese scorso c’è stata una storia in crisi o ci sono state problematiche, sarà opportuno andare cauti. Le questioni lavorative vanno meglio, per molti però da giugno c’è stato un cambio di ruolo mansione o di ufficio, tutto è ancora in sviluppo, bene ritrovare un certo equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Un mercoledì dal punto di vista astrologico complesso, non è la giornata migliore per esporsi. Cercate di stare sereni e fare le cose che potete, senza stancarvi. E’ un calo fisico quello che determina la Luna in opposizione. Quando non riuscite a fare tutto quello che desiderate vi innervosite. La tensione emotiva si concentra nell’aspetto pratico della vostra vita. Diverso il discorso per l’amore, Venere regala emozioni nei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Crescita dal punto di vista lavorativo. Ciò che disturba il cielo del periodo è la quadratura di Venere, che in astrologia rappresenta spesso piccoli disagi o diverbi nei rapporti, attenzione con i parenti e nei legami tra genitori e figli. La giornata di oggi dovrebbe essere vissuta lontana da qualsiasi tipo di incomprensione!

Oroscopo Paolo Fox Leone

La grande carica di questa giornata va indirizzata nel modo giusto. Il vostro è un oroscopo importante e questo è un periodo di preparazione per nuovi successi. E’ probabile che ci siano stati nuovi programmi e di recente cambi di rotta. E’ un cielo importante per i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Siete persone oculate attente e razionali, tuttavia, in questa giornata dove prevale l’emotività potrebbe scapparti la frase sbagliata. I rapporti con gli altri devono essere gestiti con attenzione e in famiglia, nei rapporti tra genitori e figli o conviventi, è facile che qualcosa non quadri. L’aspetto economico va protetto.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Mercoledì interessante dopo due mesi con non pochi problemi: c’è chi è stato male e ha vissuto momenti di malinconia, qualcuno è rimasto persino in dubbio sull’esito di un lavoro o è stato male. Ma ora abbiamo una sensazione di rinascita e forza che prima non c’erano. L’amore permette di fare una scelta importante.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

C’è un gran cielo. L’unico neo è rappresentato dalla situazione economica, con ogni probabilità questo Giove in opposizione porta dubbi a chi ha la proprietà o contratti in scadenza. La parte migliore di questo cielo è quella legata all’amore, Venere sarà nel segno a dicembre e chi cerca l’amore o di recuperare un sentimento dovrebbe darsi da fare subito.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Un cielo valido vi consentirà di superare ogni difficoltà. Avete bisogno di sentirvi liberi di pensare senza lasciarvi influenzare. Questa autonomia di pensiero sviluppa nuove idee e progetti, oggi visto la Luna tocca il segno abbiamo un oroscopo importante per le relazioni sociali e le amicizie, progetti che possono diventare realtà!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questo cielo aumenta la volontà di rafforzare un progetto, un ideale. Questo oroscopo è interessante per il lavoro e lo studio, ne saranno convinti i lavoratori autonomi e quelli che devono impostare scelte future. Tanti hanno superato attacchi dimostrando una forza e una capacità di azione fuori dal comune. Ma c’è un neo, problemi sentimentali possono essere ancora presenti o irrisolti. Venere dissonante mette in gioco i sentimenti!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Lo stop delle ultime settimane è quasi finito e dal 23 avremo un cielo di recupero. Tutti quelli che sono rimasti bloccati per varie ragioni ripartiranno con una marcia in più. Dopo un’estate pesante per i sentimenti riparte anche l’amore, sarà recuperato il desiderio, la voglia di stare in coppia o di fare nuove conoscenze. Ecco perché quelli che sono single dovrebbero frequentare gente.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Oggi è una giornata ambigua, i risultati non saranno immediatamente soddisfacenti. Questo mercoledì lascia un pochino a desiderare sotto il profilo fisico. Ogni tanto sei vittima di piccole malinconie e ricordi. Bisogna lasciarsi scivolare le cose addosso e non prendere tutto troppo di petto!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.