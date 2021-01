Oroscopo Paolo Fox oggi, 13 gennaio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo mercoledì si prospetta ancora un pò confuso mentre dico subito che giovedì e venerdì avremo una situazione assolutamente più chiara! Questo è l’anno del grande riscatto. Per iniziare a vivere meglio, per iniziare a godere di tutte le situazioni che ti circondano devi fare piazza pulita delle incomprensioni e problematiche nate nel 2020. E’ probabile che tu sia chiamato a fare cose nuove. L’amore resta un pò gelido: chi ha una bella storia la mantiene, chi non ha una storia pare che sia piuttosto deluso in questo momento così promettente. Bisogna cercare di essere più forti!

Oroscopo Toro

Questo mercoledì parte bene anche se nel contesto di un inizio d’anno pesante. Le vicende sentimentali sono un pò agitate perchè c’è un malessere in famiglia. E’ probabile che in coppia abbiate un fastidio da superare. In ogni modo quando ci sono stelle contrario non è detto che ci sia poco amore ma forse uno dei due abbia un problemi di lavoro, personale, fisico, e quindi non si riesce a stare insieme proprio perchè ci sono dei blocchi che arrivano dall’esterno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

E’ importante iniziare a pensare a quello che si desidera fare nelle prossime settimane, Voglio dare anche buone notizie ai ragazzi, questo 2021 con Giove e Saturno favorevoli si può dire che mesi come Maggio, Giugno e Luglio saranno molto promettenti per tutti quelli che devono superare un prova, ottenere un diploma o una laurea, vivere qualcosa di più. Soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì consiglio di vivere emozioni senza troppe preoccupazioni. Dal punto di vista fisico arrivi da un settimana pesante, la scorsa, ma ora va meglio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo mercoledì sei più forte rispetto a 24 ore fa. Quello che in questo periodo devi cercare di mettere in chiaro sono le questioni personali, pratiche e di lavoro perchè hai una grinta in più. Quelli che fanno sempre la stessa cosa noteranno che ci sono delle facilitazioni. Può arrivare quell’aiuto che avevi chiesto in passato. In amore dubbi o incomprensioni.

Oroscopo Leone

Dovresti cercare di chiarire tutte le questioni che non vanno in questo mercoledì. Questa è una settimana pesante al punto che devo parlare di un fastidio che vivi giornalmente. Questa è una settimana di riflessione. Ricordo che non esistono periodi del tutto negativi, soprattutto per un ottimista come te, ma possono esserci dei periodo in cui non si muove nulla. Vivere un momento di stallo può essere pesante!

Oroscopo Vergine

Hai bisogno di piccoli o grandi stimoli dal punto di vista professionale. Si può cominciare a guardare al futuro in maniera più attiva. Non dimenticare che l’amore può tornare protagonista: nonostante tu sia una persona molto schiva, amante della privacy, in questo periodo potresti capire che qualcun è più vicino di quanto pensi!

Oroscopo Bilancia

Questo mercoledì è un pò particolare perchè dal punto di vista delle idee e delle emozioni posso dire che sei forti, ma nelle relazioni interpersonali bisogna ancora chiarire qualcosa che non è andata bene nel corso degli ultimi mesi. Ecco perchè consiglio di non esistere: se ci sono stati problemi, tensioni e discussioni, la serata potrebbe essere utile per un confronto. L’amore che vacillava da mesi, in questo Gennaio può essere soggetto ad una grave crisi!

Oroscopo Scorpione

E’ un mercoledì intenso al punto che consiglio di risolvere problemi legati al passato entro queste 24 ore. Assieme a Cancro e Bilancia sei fra i segni al centro dell’attenzione delle stelle! L’unico progetto che non va è quello legato alle finanze perché le spese sono state molte oppure perchè in questo momento hai dubbi. L’aspetto burocratico è un pò delicato: potresti ricevere una lettera che ti obbliga a degli inadempimenti.

Oroscopo Sagittario

Vivere nuovi amori è indispensabili per te! E non parlo solamente di amori fisici ma anche di amori legati ad esperienze di lavoro e particolari. E’ vero che tutti abbiamo vissuto un 2020 pesante, ma insisto nel dire che un segno come il tuo abituato a muoversi per fare grandi cose, spostarsi, è stato molto complesso abituarsi alle chiusure. Questi ultimi giorni sono vissuti con un senso di claustrofobia che devi superare. E’ una giornata che aiuta a vedere il futuro in maniera positiva.

Oroscopo Capricorno

Con la Luna nel segno sei ancora più saggio. Questa giornata di mercoledì riporta alla luce le caratteristiche migliori del tuo segno. Ora inizi ad avere delle risposte, magari parziali, magari non proprio all’altezza della situazioni. Una risposta in più può arrivare anche in amore.

Oroscopo Acquario

Devi trasformare quest’agitazione, questa insofferenza, in qualcosa di positivo. Il rischio di questo periodo è quello di pensare di avere attorno troppi blocchi. Ora stai vivendo molti rapporti e apparentemente potresti sentirti più solo perchè stai cercando la qualità e non la quantità!

Oroscopo Pesci

Dovresti puntare sul fine settimana! Invito tutti quelli che vivono un rapporto sentimentale in crisi a cercare delle risposte tra sabato e domenica. Se una persona è ormai lontana, da sabato avrai la consapevolezza necessaria per iniziare un cambiamento di vita sostanziale. Se, invece, c’è stata solo qualche piccola disputa tra Dicembre e inizio Gennaio, il prossimo fine settimana è l’idea per riallacciare un discorso interrotto. Hai bisogno di baci, carezze, protezione: da un paio di settimane mancano le coccole!

