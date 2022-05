Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 31 maggio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 31 maggio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa situazione astrologica rispetto a ieri cala un pochino di tono, tra mercoledì e giovedì bisognerà risolvere un piccolo problema. Oggi non abbiamo stelle contrarie, un novilunio incita all’azione quindi potreste arrivare a sera stanchi. Nel mese di giugno potrete avere delle riconferme, l’amore è più convincente.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Per i nati sotto il segno del Toro, via libera ad una sorta di ristrutturazione della propria esistenza. Oggi abbiamo delle stelle amiche, se ci sono stati dei problemi probabilmente non è stata colpa vostra ma delle persone che avete al vostro fianco. Attenzione nelle relazioni con Cancro, Bilancia, Ariete perché possono diventare un po’ complicate da gestire.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

L’effetto di questo novilunio che c’è stato ieri ancora si fa sentire, è una sorta di onda lunga tutto sommato positiva. Le buone idee possono essere rafforzate e gli incontri di questo periodo possono essere rinnovati. Siete liberi di esplorare il mondo e soddisfare anche qualche bella curiosità. Incontri favoriti anche oggi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Maggio si conclude con qualche piccola tensione, si è trattato di un mese pesante per l’amore. La situazione amorosa adesso è più protetta e quindi si avrà la riconferma che ci sono delle persone che vi vogliono bene, che pensano a voi mentre per le questioni di lavoro si va al rallentatore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questa situazione astrologica è molto interessante, ci sono alcuni segni zodiacali con cui è necessario insistere. Solo un po’ di prudenza con i soldi per il solito Saturno opposto, le sensazioni che provate in questo periodo sono importanti e non è escluso che arrivi una bella riconferma.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questa è una giornata interessante così come tutto il periodo per mettere l’accento sulle questioni d’amore. Adesso è importante mettere il lavoro in secondo piano e cercare di ritrovare un po’ di tranquillità con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Osservate con molta attenzione quello che capita in questi giorni, la prima buona notizia è che da qualche ora Venere non è più contraria e questo rappresenta un passo avanti verso la riconciliazione. Adesso avete bisogno di ritrovare tranquillità e sarà molto importante evitare ulteriori conflitti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Per i nati sotto il segno dello Scorpione ben venga questa giornata di martedì anche se ci sono ancora delle piccole tensioni da superare. Nel weekend però molti ritroveranno una buona energia però adesso ci sono tante cose da fare, come se doveste arrivare ad una sorta di traguardo da tagliare. Questa Venere contraria parla di amori strani o desideri lontani.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Cari Sagittario avete affrontato ieri una Luna nuova un po’ pesante ed è normale che in questa giornata di martedì non tutto procede verso il meglio ma basta superare qualche conflitto, ritrovare un po’ di serenità con se stessi e le cose andranno avanti meglio, impossibile non fermare questo impeto di Giove. Questa buona azione di Marte vi spinge a vivere grandi cose, unico dubbio può riguardare i soldi ma si riparte con grande ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questi giorni è meglio osservare piuttosto che agire, spinti dalla rabbia o dal nervosismo non si va avanti, è un momento di lieve incertezza. Vi sentite leggermente inappagati e Maggio è stato un mese pesante che ha un po’ provato i sentimenti, Giugno per fortuna ricorda che c’è qualcosa in più.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sfruttate questo buon transito della Luna e del Sole, l’Acquario in questi giorni riscopre il piacere della libertà, può anche concludere un buon affare, ritrovare il senso della vita, delle amicizie e dell’amore. Non vale la pena prendersela per tutto ma conviene vivere un pochino alla giornata. Mercurio segnala un po’ di attenzione alle finanze.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questa settimana è iniziata in maniera un po’ strana, forse non troppo serena mentre con la fine di questa settimana le cose andranno un po’ meglio. Per quanto riguarda le questioni generali non ci sono blocchi anzi entro l’autunno potreste iniziare un nuovo programma. La serata è sottotono ma si recupera.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.