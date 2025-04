Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 22 aprile 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 22 aprile 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Le stelle brillano con intensità ed è il segnale di un grande recupero che state attuando; siate ottimisti perché il rinnovamento è davvero dietro l’angolo. I progetti lavorativi e in generale l’amore potrebbero tornare a ricoprire un ruolo centrale, visto il prossimo transito di Venere nel segno. Anche Marte e Mercurio sono in aspetto positivo e vi offrono una notevole capacità di azione, oltre che una buona dose di coraggio e la possibilità di fare incontri interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In queste 24 ore potreste avvertire qualche divergenza o fastidio, sia in amore (o nei rapporti con gli altri) che sul lavoro; forse state “pagando” le conseguenze di esservi staccati da un gruppo di lavoro nel quale vi trovavate bene, o che almeno era ben rodato, oppure avete un nuovo incarico da febbraio il quale ha portato a cambiamenti di soci e colleghi. In ogni caso, data la vostra intraprendenza, non rimarrete affatto passivi ad osservare la situazione e per questo potreste prendere decisioni importanti e decisive già nelle prossime ore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Siete sempre pronti a nuove battaglie, nuove situazioni e ad approcciare il futuro con il miglior atteggiamento possibile… in questa settimana, infatti, si presenterà un’ottima opportunità sia in amore che sul lavoro! Sicuramente sarà fondamentale mettersi in gioco ma, appunto, non avete affatto questo problema visto che avete le carte, le competenze, la curiosità e l’esperienza necessarie per percorrere nuove strade.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Entrate in un periodo di grandi attività e movimenti, a giugno sarete “sommersi” e stimolati da opportunità e possibilità. I risultati dipenderanno chiaramente dalle situazioni individuali di ogni nato in questo segno, se si deve partire da zero o se già è stato fatto un certo percorso. Anche in amore sarà una fase intensa perché, dopo le difficoltà di marzo e le tensioni di inizio aprile, ora potete sanare le ferite e recuperare un po’ di tranquillità. Possibili incontri o momenti passionali!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Giornata un po’ complicata, forse più difficile del previsto, in cui potreste far fatica a trovare la giusta intesa con le persone attorno a voi. Tutto nasce dal fatto che non siete più disposti ad accettare compromessi e volete ottenere il massimo, il che in parte genera nervosismo e vi rende intolleranti. Sul lavoro state cercando di recuperare terreno e tempo ma ci sono alcuni blocchi o intoppi burocratici che continuano a causare ritardi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Dopo una fase un po’ “cupa” state finalmente ritrovando il sereno! Il primo segnale è dato da interessanti notizie di lavoro che alcuni di voi riceveranno, in ogni caso la seconda metà di aprile presenta opportunità e movimenti positivi oltre che il recupero di alcune situazioni. In amore siete reduci da divergenze e complicazioni, cercate di mettere un freno a tutto ciò altrimenti sarà dura andare avanti. In buona sostanza ci vorranno pazienza e capacità di ascoltare gli altri, a maggio andrà molto meglio!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La Luna in buon aspetto è simbolo di un periodo favorevole, in cui torna la capacità di creare e costruire per un futuro migliore; ci penserà Giove a favorire l’ispirazione e l’innovazione, dunque il suggerimento è iniziare a pensare ai progetti da avviare entro l’estate. Nella prima parte di 2025 vi siete mossi bene, dovete tenere lo stesso passo anche da qui a dicembre per non sprecare tutto il lavoro fatto. In amore, invece, si naviga un po’ a vista e le coppie che si vogliono bene devono recuperare tranquillità. Il prossimo weekend sarà importante per tutte le relazioni!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Vi sentite pigri, apatici e poco produttivi! Perché? Sicuramente ci hanno messo lo zampino alcuni intralci che hanno reso difficili anche le cose più semplici, oltre che scoraggiato tanti nati sotto questo segno a proseguire un cammino che fin dall’inizio presentava problemi complessi. Non permettete però a questi eventi di scalfire la vostra grande forza interiore, anche perché Marte sta mettendo alla prova la vostra pazienza e a voi piacciono le sfide!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Gli ottimi transiti di Mercurio e Marte segnano un recupero evidente, il che era fondamentale dopo le difficoltà e le tensioni degli ultimi due mesi: chi ha già una buona posizione può sicuramente migliorare, ma a sentire maggiormente gli influssi positivi dei due pianeti sarà proprio chi deve partire da zero e cambiare tutto! In amore ci sono dei dilemmi da superare ma a partire da fine aprile ci sarà l’opportunità per creare nuove esperienze emotive e mettersi alle spalle i malumori .

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Marte non è più in posizione contraria, dunque si aprono tante possibilità per migliorare i rapporti e affrontare al meglio le nuove sfide! L’amore diventa un tema centrale in questo periodo: da una parte c’è chi si sta riprendendo dalla fine di una storia o sta vivendo una crisi di coppia, dall’altra i single a caccia di emozioni di qualsiasi tipo: fino a fine aprile le stelle vi daranno una carica in più! In generale però questa è una fase di riflessioni e di valutazione, in cui qualcuno si sta chiedendo se vale la pena continuare ad insistere in un percorso.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Allarme nervosismo a causa della posizione della Luna, soprattutto se in queste 24 ore sarete in compagnia di persone che non vi comprendono o non vi supportano a dovere. Il rischio di diventare nervosi e intolleranti è molto alto, fate attenzione a ciò che dite e come vi esprimete… anche perché per voi è difficile fare buon viso a cattivo gioco. In ogni caso chi critica le vostre scelte sarà messo in un angolo!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Venere protagonista in questo segno garantisce emozioni positive e vi appaga nelle relazioni! I più forti di voi hanno superato le difficoltà di inizio 2025 e vogliono concentrarsi sull’amore sano e puro, sul romanticismo e sulla serenità da vivere insieme ad una persona. Sul lavoro, invece, purtroppo non tutto è andato come previsto ma dal 9 giugno spunteranno opportunità interessanti per i lavoratori autonomi.

