Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 20 febbraio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 20 febbraio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata ci sarà modo di riscoprire un po’ di passione nella vita di coppia. Sul lavoro è un periodo non proprio favorevole e potrebbero arrivare anche cambiamenti improvvisi, siate pronti a tutto, anche a cambiare città.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le stelle parlano di un momento di stasi prima della svolta che, però, arriverà verso maggio. Per ora è tempo di riflettere e pianificare in vista delle novità del prossimi mesi. Attenzione solo a qualche battibecco con qualcuno della bilancia o del cancro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questa giornata arriva qualche tensione nella coppia, attenzione. Sul piano lavorativo c’è tanto da fare ma entro l’arrivo della primavera arriveranno belle novità.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questa giornata torna un po’ di agitazione nell’aria, attenzione a non riversarla tutta in amore. Sul lavoro potrebbe nascere qualche polemica, siate cauti con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In amore arriva un bel recupero con un cielo che vi spinge a essere più socievoli e affettuosi. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero esserci novità interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questa giornata siete un po’ polemici, tutta colpa dei pianeti che vi rendono nervosi. Sul lavoro attenzione al rapporto con i colleghi e aspettatevi una scelta da fare. Valutate con calma, non fatevi prendere dalla fretta o dall’ansia.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questa giornata non parte con il piede giusto, in amore c’è tensione ma da giovedì tutto di sistemerà. Sul lavoro attenzione a non perdere le staffe. Rischiate di non ottenere ciò che vorreste. fatevi trovare pronti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questa giornata dovreste stare attenti alle uscite di denaro, un po’ troppe. Per il resto tutto procede alla grande sia in amore che sul lavoro. Anche il vostro umore è positivo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questa giornata dovrete cercare di capire per chi batte il vostro cuore e sul lavoro è tempo di scelte importanti. C’è qualcosa che cambierà presto nella vostra vita. Fatevi trovare pronti e non ve ne pentirete. Rimboccatevi le maniche.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In amore torna un po’ di serenità ma i veri cambiamenti arriveranno da maggio grazie a Giove. Sul lavoro il successo è ancora lontano ma prima di tutto dovreste schiarirvi le idee su ciò che volete.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In amore arriva il momento di godersi un po’ di pace e serenità. L’umore è alle stelle, sfruttatelo e sul lavoro è un periodo felice e soddisfacente.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In questa giornata siete un po’ nervosi ma niente paura, da marzo di sbloccheranno tante situazioni. Vi libererete di un peso e arriveranno anche nuovi progetti. È il momento di rivoluzionare la vostra vita.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.