Oroscopo Paolo Fox di oggi: martedì 18 marzo 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 18 marzo 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Stelle importanti per voi, inizia il conto alla rovescia perché il Sole sta finalmente entrando nel vostro segno. Siete persone forti e spavalde e ora che avete questa situazione astrologia siete ancor più energici! Chi ha chiuso una storia non tornerà sui suoi passi, altri stanno cambiando direttamente soci o collaboratori. Le giornate di mercoledì e giovedì saranno utili per chiarire una vicenda d’amore, non date tutto per scontato in ambito sentimentale!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Vi siete parecchio arrabbiati scorsa settimana, ora c’è da capire quali mosse fare sul lavoro! In queste 24 ore c’è la Luna in opposizione che vi invita a non stancarvi troppo e ad “eliminare” dal vostro cammino chi ostacola l’ascesa personale e professionale che state compiendo. Mercoledì andrà meglio ma in questa giornata è meglio non fare le ore piccole, non stancarsi… ma soprattutto non perdere la pazienza perché potreste dire o fare cose di cui poi pentirvi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Avete un cielo vivace! Mercoledì e giovedì potreste avere qualche ostacolo sul vostro cammino ma per il resto nella seconda parte di questo mese avete la strada spianata! Mercurio e Venere, oltre che il Sole a partire dal 20 marzo, saranno attivi e favorevoli… il che significa la rinascita della passione e, più in generale, se notate che la persona che vi interessa ricambia questo vostro sentimento dovete darvi da fare e iniziare una conoscenza che potrebbe farvi bene!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Siete ancora tra i protagonisti del momento grazie alla Luna favorevole, tuttavia in amore c’è ancora qualche disputa da sanare o addirittura si sta facendo i conti con un allontanamento. Sul lavoro invece non manca nulla, dunque chi ha un progetto in mente e sta facendo volare la creatività non deve porsi limiti. Possibile confusione nei rapporti con gli altri, magari anche qualche sospetto nei confronti del partner e l’invito è quello di andare avanti con circospezione.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Siete ancora un po’ storditi dalla Luna contraria ma rimanete comunque in grande ascesa, ve ne accorgerete ancor di più nelle prossime settimane! Avete sempre più voglia di fare e vi siete liberati di un passato o un blocco scomodo, tutti coloro che devono fare una scelta saranno favoriti da Venere e Mercurio nel prendere la strada migliore, sia nel chiudere una storia che nell’iniziare una nuova conoscenza! Favoriti incontri e colloqui ma cercate di gestire anche lo stress e la stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Siete pronti per un nuovo assaggio di vita perché diversi pianeti non sono più contrari! Se c’è un progetto e la voglia di portare avanti un’idea sarà molto difficile fermare l’ambizione. Le giornate di mercoledì e giovedì potrebbero essere più faticose dal punto di vista delle relazioni e dei rapporti con gli altri, tuttavia le prospettive per il futuro sono davvero positive quindi rimboccatevi le maniche e datevi da fare: verso l’estate sarete premiati!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Venere e Mercurio in opposizione, oltre a Marte in aspetto critico, testimoniano che siete molto intolleranti e nervosi in questo periodo: ci sono dubbi e tante cose da mettere in ordine, senza dimenticare che uscite da un 2024 che vi ha messo molto alla prova, quindi siete comprensibilmente nervosi e stressati. É normale sentirsi così, ciò che potete fare è evitare di portare le tensioni lavorative all’interno del rapporto amoroso. Attenzione anche a soldi in uscita, c’è qualcosa da riparare in casa.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Con la Luna nel segno vi sentite parecchio intuitivi, la speranza è che gli ottimi aspetti di Marte e Saturno vi portino gran voglia di mettervi in gioco. L’amore viaggia in maniera neutrale, non ci sono quindi grandi emozioni e bisogna accontentarsi di quello che c’è. I single navigano a vista mentre sul lavoro bisogna impegnarsi bene: da metà giugno, infatti, si profilerà uno scenario fantastico, chi ha un’idea in mente avrà modo di svilupparla alla grande!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Si deve far fronte ad alcune tensioni: Sole e Saturno sono in aspetto critico e siete reduci da un periodo di stress psicofisico non del tutto superato! Organizzate al meglio i weekend e sfruttate l’ottimo aspetto di Mercurio, favoriti incontri e collaborazioni soprattutto nel prossimo weekend quindi la carta vincente al momento è quella sentimentale. Vi aspettano giornate molto utili da trascorrere in compagnia delle vostre persone preferite.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Siete molto stressati in queste 24 ore, ci sono troppe responsabilità sulle vostre spalle e iniziate a pagarne gli effetti. Vi ritrovate spesso da soli ad affrontare grandi lavori e grandi progetti, questo perché vi fidate solo delle vostre capacità e difficilmente riuscite a trovare qualcuno che lavora vome voi! Piccole polemiche da affrontare e in alcuni casi c’è un po’ di paura nel dire ciò che si pensa, sia perché non si vuole ferire nessuno e sia perché non si vuole incappare in conseguenze o ripicche.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La giornata parte in maniera strana, con anche momenti di forte tensione causati dalla Luna in quadratura, ma domani avrete pianeti favorevoli! C’è qualche problema nella vita privata, magari qualcuno non è d’accordo su alcune scelte che state prendendo, ma il vostro spirito di indipendenza è alto e siete sempre voi a decidere! Mercurio attivo vi invita a revisionare i conti, soprattutto per un progetto estivo. C’è grande voglia di andare in vacanza, anche solo un fine settimana da qualche parte potrebbe aiutarvi molto!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La Luna favorevole vi suggerisce un tocco di follia! Siete amanti delle sorprese e dell’emotività, sarebbe perfetto una dal partner e avere attorno a voi persone che vi stimolino. Tra qualche settimana anche Venere sarà favorevole e vi regalerà qualche bella emozione. Se ci sono cose da mettere a posto approfittate di queste 24 ore, mercoledì e giovedì potreste accusare un calo di energie. State andando incontro ad un periodo magico che vi vedrà autentici protagonisti dell’estate.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.