Oroscopo Paolo Fox di oggi, 18 luglio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In amore potrebbe tornare qualche piccola tensione soprattutto per le coppie che sono già in crisi. Rimandate qualsiasi decisione alla prossima settimana. Per quanto riguarda il lavoro, non rifiutate un accordo a lunga scadenza.

Oroscopo Paolo Fox Toro

A breve potrebbe tornare qualche piccola discussione in amore. Attenzione se siete innamorati di una persona che tende a fuggire. Attenzione anche a qualche discussione familiare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Dovete pazientare un po’ dal momento che avete dei problemi soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Potreste discutere con soci o collaboratori.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La settimana sarà per voi fantastica grazie alle stelle che vi faranno vivere emozioni importanti. Mercurio potrebbe darvi qualche disturbo per quanto riguarda l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Nel corso delle prossime ore potreste sfruttare qualche buona occasione per vivere una grande passione o un grande amore. Chi ha già un partner potrebbe addirittura pensare al matrimonio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La settimana che è appena iniziata vi porterà un po’ di apatia, nervosismo e stanchezza. Da settembre avrete un oroscopo importante e tutte le cose si risolveranno da sole.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Venite da una giornata stancante ma interessante. A fine mese l’amore potrà tornare ad essere convincente mentre per adesso le cose in amore proprio non vanno bene.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La settimana sarà piena di energie e l’oroscopo vi dice che è la settimana giusta per dedicarsi esclusivamente all’amore, siano storie importanti o meno.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Tra la fine di luglio ed agosto potrebbero arrivare nuove e buone occasioni e dedicare più tempo allo svago e meno al lavoro. In questa fase potreste incontrare una persona che vi potrebbe cambiare la vita.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

breve potrebbero arrivare nuove e buone occasioni lavorative da cogliere al volo per fare un passo avanti. In questa fase potreste incontrare una persona importante che potrebbe donarvi gioia e serenità.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Questa settimana fate particolare attenzione alle finanze perché avete la necessità di recuperare soldi. Non è il momento giusto per rinunciare ad una storia.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La settimana che è appena iniziata sarà particolare perché vi sentirete un po’ giù ed avrete bisogno di amore e protezione. Sole e Venere sono favorevoli in questi giorni e potreste ufficializzare un rapporto.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.