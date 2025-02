Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 18 febbraio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 18 febbraio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo periodo della vostra i sentimenti occupano un ruolo di primo piano. Venere nel segno porterà anche delle verifiche nelle questioni di cuore. Anche chi vive crisi o complicazioni nel lavoro, adesso è utile cercare ottenere qualche consenso in più anche per confortarvi. Giove in aspetto positivo porterà anche delle belle gratificazioni nel lavoro che non faranno altro che aumentare la fiducia in voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Dopo i successi di questi giorni adesso dovrete fare i conti con qualche problema o qualche attrito che potrebbe essere causato da un Mercurio indispettito. Cercate di non perdere la pazienza. Mercoledì e giovedì qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto. Mercurio in transito entro il 28 potrebbe però portare una soluzione importante. Non lasciate nulla di intentato per ritrovare la serenità soprattutto nell’ambito delle quattro mura domestiche.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo momento dovreste cercare di fare il punto della situazione soprattutto a livello economico e lavorativo. Mercurio contrario conferma che avete speso troppi soldi ultimamente e forse dovreste cercare di rientrare dalle spese prima di farne altre. Molti accordi sono ancora in stand by ma da marzo potrete recuperare. Il Sole è in aspetto nervoso e questo porta a discutere nell’ambito del lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Quello di oggi è un cielo molto importante per chi deve vincere una sfida o superare un esame. Sarebbe meglio rimboccarsi le maniche anche perché da giugno le cose potrebbero mettersi bene soprattutto per chi vuole ottenere una gratificazione importante come una laurea o un consenso. Serve chiarezza anche in amore soprattutto se ultimamente c’è stato qualche attrito con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questo momento avete una gran voglia di mettervi in gioco e nessuna voglia di sottomettervi a qualcuno che non lo merita. Nessuno potrà darvi contro anche perché avete stelle vincenti. Queste stelle premieranno coloro che hanno determinazione e grande iniziativa. Soprattutto coloro che hanno un grande progetto da portare avanti, entro la fine di maggio potrebbero raggiungere risultati davvero importanti. Cercate di tenere la barra dritta e non fatevi condizionare da nessuno.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La seconda parte di febbraio sarà sicuramente più complicata anche a causa di un Mercurio contrario che disseminerà ostacoli lungo il vostro percorso. Anche se c’è qualcuno che vi critica o che vi vuole mettere in cattiva luce, cercate di rimanere positivi. Dovreste cercare di non rimandare più quelle scelte che entro la prima settimana di marzo saranno effettive. Chi ha una storia bella deve potenziarla e non dimenticarla a causa dei tanti problemi che sono sorti sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo momento il lavoro occupa una posizione privilegiata nei vostri pensieri a discapito dei sentimenti che invece passano in secondo piano. Alcune persone cercheranno di tirarvi in mezzo ad alcune polemiche anche perché avete Marte contrario, ma dovrete essere bravi a schivarle. In questo periodo avete bisogno di tranquillità e non di conflitti. Se ci sono state particolare tensioni in passato in amore, potrebbero acuirsi in questi giorni. Anche i nuovi amori potrebbero risultare penalizzati da questo cielo contrastato.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il nuovo transito di Mercurio mette l’accento soprattutto sulle questioni finanziarie. Ci sono divisioni o tensioni che potrebbero riguardare anche questioni ereditarie o spartizioni. Dal 14 febbraio Mercurio ha iniziato un transito positivo che potrebbe portare guadagni o che potrebbe consentirvi di vincere una sfida. L’amore avrebbe bisogno di maggiore vigore, quindi datevi da fare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questo cielo è importante a livello emotivo. Le stelle di oggi vi invitano a guardare al futuro in maniera positiva e ad essere lungimiranti evitando di trascurare anche ogni minimo dettaglio. Non appena Giove avrà completato il transito in opposizione, già noterete un cambiamento epocale. Tutto ciò che avete creato o quei progetti che avete sviluppato, potranno finalmente trovare uno sbocco importante. È un cielo che parla anche di sentimenti ricambiati, ecco perché chi è single dovrebbe farsi avanti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

C’è una certa tensione nell’aria che rende tutto molto difficoltoso. Se avete al vostro fianco persone lamentose o negative, potreste reagire in malo modo. Potreste perdere la pazienza anche con chi vi critica per ragioni banali. Non è un oroscopo negativo, ma in questo momento le cose positive giungono solo dal lavoro, mentre sul piano dei sentimenti c’è ancora qualcosa che non sta funzionando a dovere. Si tratta di avere un po’ di pazienza in attesa che il quadro astrologico possa migliorare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La Luna favorevole vi invita a verificare bene le situazioni che avete vissuto fino ad oggi e a valutare nuove possibilità di collaborazione in ambito lavorativo. Questo periodo rafforza le idee e i nuovi progetti, quindi fatevi avanti senza paura. L’amore non è sempre una prigione ma può rafforzare la vostra capacità d’azione. Sono favorite quelle relazioni con persone con cui si pensa di condividere un lavoro o un’impresa. Se avete un progetto di questo tipo, avrete il semaforo verde da parte delle stelle.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questo cielo vi dà una bella carica di energia e vi rende sicuramente molto più positivi. Dal 14 al 28, avrete un cielo che parla di responsabilità ma anche di successi a livello professionale. Si parla anche di una crescita a livello lavorativo che porterà nuove entrate. Mercurio nel segno vi aiuta a seguire la vostra vocazione o ad ottenere un successo importante. Risparmiate energie anche per poter vivere i sentimenti con maggiore coinvolgimento e serenità.

