Oroscopo Paolo Fox del giorno, 16 gennaio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 gennaio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Bisogna stare attenti all’eccessiva gelosia che potrebbe prendere il sopravvento. Sul lavoro cercate di non stancarvi troppo e organizzare bene tutto il da farsi. Valutate pro e contro prima di accettare nuove proposte.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Avete la luna contraria e attenzione a qualche piccolo ritardo. Sul lavoro i dubbi sono tanti ma meglio cercare di superarli senza troppe ansie. Dovete essere più calmi e cauti, specie se dovete prendere decisioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In amore è il momento di parlare chiaro e smettere di farsi i problemi. Sul lavoro arrivano nuove opportunità soprattutto per chi lavora in proprio. Vedrete che ci saranno ottime opportunità di successo in ogni campo. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La luna è dalla vostra parte quindi bene sia in amore che sul lavoro. Dal punto di vista professionale cercate, inoltre, di muovervi subito nel fare scelte per il futuro perché poi il sole sarà opposto.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il prossimo weekend avrete la luna dalla vostra parte quindi cercate di iniziare a programmare qualcosa di bello già da ora. Sul lavoro i successi sono dietro l’angolo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questo martedì permette di migliorare l’intesa con il partner, soprattutto se ci sono stati malumori di recente. Sul lavoro siete un po’ agitati ma se volete cambiare aria iniziate a guardarvi intorno.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In amore c’è qualcosa che non sta funzionando e lo sapete bene quindi prendetevi del tempo per pensare davvero a quello che volete. Sul lavoro è un periodo roseo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La luna è dalla vostra parte anche nei prossimi giorni quindi via libera alle emozioni. Sul lavoro si procede alla grande e visto che amate la mondanità, iniziate a organizzare qualcosa di bello per il weekend.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sarà una giornata migliore per i sentimenti quindi cercate di godervela al meglio. Sul lavoro puntate tutto sui vostri obiettivi. Avete infatti delle scadenze e dei traguardi da raggiungere. Non fatevi abbattere se qualcosa non va secondo i piani.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Venere sarà favorevole a partire da marzo quindi preparatevi ad avere l’appoggio delle stelle in amore. Sul lavoro arriva qualche piccolo intoppo ma niente paura perché si risolverà a breve.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In questa giornata sarebbe meglio chiarirsi le idee in amore anche perché entro aprile bisognerà fare delle scelte importanti. Giove protegge la sfera professionale e aiuta anche nei rapporti con gli altri.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.