Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: martedì 16 febbraio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 16 febbraio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo momento sei pronto a spiccare il volo! E se ancora non c’è questa condizioni concreta, arriverà presto perchè queste sono stelle talmente importanti e direi anche galvanizzanti in vista del futuro che sarebbe difficile non ottenere un vantaggio, se non altro a livello emotivo. Ecco perchè molti di voi stanno finalmente ripartendo. Credo proprio che sia il momento giusto anche per vivere l’amore e i sentimenti in maniera diversa dal passato!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Senti che qualcosa sta finalmente funzionando, che c’è qualcosa di nuovo da portare avanti; ma tutti i nuovi progetti, tutti i programmi che partono in questo periodo, non sono immediatamente buoni! Quindi, bisogna rimetterci mano; bisogna in qualche modo modificare alcune situazioni e tendenze e questo alla lunga potrebbe pesare. Raccomando di verificare bene le alleanze. Se la prima parte di questo mese di Febbraio è stata piuttosto pesante dal punto di vista delle relazioni, ora c’è un gran bisogno di recuperare. Attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sei al centro di una grande rivoluzione planetaria! Dal giorno 11 molto cose cambieranno. Sarete direttamente protagonisti di trasformazioni perchè al di fuori di quello che guardiamo e osserviamo attorno a noi, le stelle hanno una funzione diretta sulla vita! Ora puoi finalmente uscire fuori da un periodo di chiusura. E’ alle porte qualcosa di nuovo!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Dopo una giornata di lunedì vissuta in maniera un pò polemica, nervosa, ora riprendi quota! Bisogna ricordare che da mercoledì ci sarà una bella indicazioni delle stelle che riguarda anche la voglia d’amare, ed è per questo motivo che vorrei che non ci fossero fraintendimenti. Tuttavia, sappiamo come sei fatto: per te dimenticare il passato è molto difficile, e quindi anche in queste giornate potresti sentiti improvvisamente colto da qualche momento di tensione oppure potresti vivere qualche riflessione di troppo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Non hai più voglia di perdere tempo con persone che non rappresentano per te una priorità. Si tratta semplicemente di rivedere alcuni accordi o magari di cercare dei riferimenti nuovi nella tua vita.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Queste sono stelle importanti e fino a mercoledì abbiamo anche un cielo vigoroso! Tutti quelli che hanno fatto cose buone nel 2020, possono trascinarle nel 2021. In qualche modo vi trovate in una condizione di forza ma anche di maggiore stabilità che riguarda la vostra vita. Quello che devo chiedervi in questo periodo è di non mettere troppa energia nelle situazioni che non valgono! In altre parole, non si può portare avanti tutto, bisogna fare una scelta tra quello che è utile e quello che non serve più!

Oroscopo Paolo Box Bilancia

Stelle importanti! In questi ultimi tempi ho spiegato che c’è un’importante concentrazione di pianeti che sta coinvolgendo il tuo segno, e a livello mondiale questa grande energia si è vista perchè stanno cambiando molte cose. Tante cose sono cambiate anche in Italia, specie dal giorno 11, data che avevo scritto nel mio libro e nelle previsioni generali. In qualche modo è da circa cinque giorni che senti una buona energia, o forse hai avuto una buona notizia. Mi auguro che al più presto ci siano delle riconferme. Sta per partire un periodo di grande interesse!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Dovresti mettere a tacere certe situazioni complesse, e questo non è facile soprattutto a livello emotivo, perchè i primi giorni di Febbraio non sono stati facili da questo punto di vista. Alcuni di voi sono rimasti male per alcuni atteggiamenti di certe persone, per certi momenti di forte nervosismo vissuti. Se posso darti un consiglio, a partire da mercoledì cerca di trovare nuove strategie per stare meglio. Il Sole inizia un transito importante!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il tuo è il segno dell’evoluzione, dell’innovazione, e in questo momento puoi veramente iniziare a guardare il futuro con grande interesse. Voglio darti cinque stelle di forza perchè comunque mi sembra un cielo molto importante, adeguato alle tue capacità e soprattutto pieno di quella vitalità, di quelle emozioni, di quella grande energia di cui hai bisogno anche per amare. E questa è un’indicazione utile per tutti quelli che sono rimasti fermi!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questi giorni stai osservando da lontano alcune situazioni che cambiano, ma posso parlare di un periodo estremamente importante, addirittura favorevole per qualcuno. Le indicazioni in vista delle prossime settimane sono utili e posso anche dire che già a partire da mercoledì, grazie al Sole ancora più vicino al tuo segno, l’amore può tornare ad essere importante! Certe scelte che riguardano la tua vita saranno più facili da compiere, da gestire.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questi giorni sei coinvolto da questa grande concentrazione di pianeti: molti si chiedono se sia positiva o negativa, in realtà è positiva solo per quelli che hanno voglia di cambiare. In altre parole, ti trovi in una situazione molto speciale, sei come una pentola in ebollizione: se non si toglie il coperchio, la pentola rischia di esplodere, ma se si toglie il coperchio ecco che possono arrivare buone situazioni e soprattutto non ci sarà quella carica esplosiva che porta ad essere rabbiosi, nervosi, arrabbiati con tutti. Cielo molto intrigante per i nuovi amori!

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Stai per festeggiare l’ingresso del Sole nel tuo segno. A fine mese ci sarà anche Venere molto favorevole, possiamo dire che questa è una settimana di buon auspicio, che inizia a fornire quelle giuste capacità d’azione, di reazione ed equilibrio che negli ultimi mesi erano mancate. E’ un momento fatidico anche per i nuovi rapporti sentimentali!

