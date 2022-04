Oroscopo Paolo Fox del giorno, martedì 12 aprile 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 12 aprile 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

L’ariete è sempre uno dei segni più vivaci, quello che mi piace del segno zodiacale dell’ariete è l’intraprendenza. Non è che si presenta solo in questo periodo perché è già ‘incorporata al segno, è una delle caratteristiche tipiche! Però diciamo che si risveglia, per cui tutti coloro che hanno vissuto un po’ troppo in attesa di eventi la prima parte dell’anno, magari non per colpa loro, ora si pongono nuovi obiettivi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Ho spiegato che questa è una settimana in cui non bisogna cedere più alle provocazioni. In questo periodo pesano! Le grandi ansie vanno allontanate, quelle che hai maturato nelle ultime quattro o sei settimane riguardo al lavoro, tranquillo non va perso.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Vorrei che i gemelli tra oggi e domani non si lasciassero scappare qualche informazione preziosa, perché questo segno ogni tanto parla troppo! Sai che ci sono delle persone che possono utilizzare quello che dici contro di te. Oggi in amore, sul lavoro e nei rapporti con gli altri è essenziale essere prudenti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il segno del cancro, queste sono stelle importanti con Venere e Giove favorevoli. Ed è utile che ci sia un vero e proprio risveglio in amore, tutti coloro che hanno rinunciato ad una storia, non hanno certo rinunciato ad amare.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Cari Leone rimboccatevi le maniche perché da maggio si parte, ora è molto importante che vi diate al meglio. Se state sostituendo una persona oppure in questi giorni siete un po’ in ansia per l’esito di un lavoro, avrete la certezza che alla fine andrete avanti molto bene.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Per il segno della vergine dopo una settimana che si è da poco conclusa in modo alterno, arriva un po’ di luce. Certo che tante responsabilità tutte insieme sono difficili da portare avanti! E ci sono delle giornate come quella di oggi in cui magari può pesare anche riuscire a fare tutto.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Bilancia ecco un cielo particolare, soprattutto di grandi scelte fatte o da fare, e considero la bilancia un segno favorito questa settimana. Anche perché i più coraggiosi hanno affrontato con grande impegno una situazione pesante , e altri stanno per affrontare cambiamenti e lotte con coraggio. E’ vero che la bilancia è a volte indecifrabile nei suoi modi di fare, appare tranquilla.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Lo scorpione questa settimana deve ragionare bene prima di parlare, perché le provocazioni abbondano, quand’è che uno scorpione diventa un po’ provocatorio? Ad esempio, quando vuole mettere alla prova una persona o pensa che un’amicizia debba essere testata sul campo o ancora quando crede che un amore sia un po’ fiacco e vada rivitalizzato.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Cari sagittario conto alla rovescia in corso, lo ripeto per spingerti a vedere il futuro con ottimismo! Vorrei che prendeste anche qualche giornata un po’ strana, come quella di oggi, con la giusta filosofia. Perché proprio se tra oggi e domani qualcosa non va o c’è un ritardo non dovete prendervela.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Per il capricorno questa è una settimana di grandi chiarimenti. Quante volte vi ho spiegato che siete tra i segni zodiacali che devono fare una scelta importante o una richiesta o ottenere qualcosa entro il 10 maggio, magari siete in attesa di una risposta.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Acquario è uno dei segni più potenti del momento, in questo periodo possibile una spinta alla propria carriera o alla propria vita, un motivo in più per fare delle cose nuove. Ecco perché spiegavo che il 2022 è un anno rivoluzionario e lo sarà ancora di più il prossimo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il segno dei pesci, oggi abbiamo una luna in opposizione ma voglio comunque dare quattro stelle su cinque ad un segno zodiacale che è vero che sta vivendo una situazione di grande impatto a livello emotivo. Ma che è sempre più forte, una sorta di istinto porta lontano, tu sai che l’anno scorso durante l’estate alla fine del 2022 hai vissuto un percorso pesante. E sembrava che molte situazioni si fossero bloccate o finite, oppure anche se avevi dei progetti non sono maturati.

