Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 1 aprile 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 1 aprile 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Avere il Sole nel segno è un elemento di forza che durerà almeno per altri due-tre mesi. Noterete in questo periodo che siete più aperti e comunicativi e anche molto diretti. Se qualcuno vi farà girare le scatole, sarete molto più intolleranti e non consentirete a nessuno di parlare male di voi. Non lasciatevi influenzare da critiche negative che provengono da persone sostanzialmente invidiose e soprattutto non lasciatevi influenzare dagli altri se ci sono delle decisioni importanti da prendere. È questo il momento per credere in voi stessi e nelle vostre intuizioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Ancora la Luna nel segno vi darà modo di avere ghiotte opportunità a livello lavorativo. Anche chi ha cambiato lavoro da poco, adesso sta cercando una nuova stabilità e potrà più facilmente trovarla anche a livello interiore. È tempo di pianificare o di rivedere scelte del passato. Qualcuno sta anche programmando l’estate che sarà, fra l’altro, foriera di belle opportunità anche a livello personale. Gli ultimi due mesi hanno portato delle difficoltà soprattutto per chi ha cambiato lavoro o è stato costretto a rinunciare un progetto, ma adesso ci saranno le condizioni per ripartire.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giornata piuttosto interessante ma sarà soprattutto la parte centrale della settimana quella più stimolante perché avrete la Luna dalla vostra parte. La scorsa settimana è stata piuttosto caotica perché ci sono state tante cose da sbrigare, ma adesso la situazione sta pian piano migliorando e torna anche la capacità di rilassarsi. Il nuovo transito di Venere potrebbe mettere in crisi una relazione che non è stata chiarita o che da tempo si trova in difficoltà. Sono favoriti i nuovi legami a patto che non puntiate su persone complicate o che abbiano già dei legami.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa bella Luna vi favorisce, soprattutto nel fine settimana, concedendovi grandi possibilità di risolvere una crisi sentimentale. Se qualcuno vi ha fatto un dispetto o non è stato corretto nei vostri confronti, adesso ci saranno tutte le condizioni per rimediare o per un chiarimento definitivo. La retrocessione di Venere vi darà modo anche di venire fuori da una fase critica in amore. E’ un cielo che rimane anche interessante per chi ha nuovi progetti di lavoro o per chi ha cambiato gruppo di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Ancora oggi come ieri non mancheranno i motivi di tensione di nervosismo nella vostra vita. Nelle ultime 24 ore ci sono stati problemi da affrontare che vi hanno portato ad alzare la voce. La realtà è che non riuscite più a stare accanto a persone che non seguono le vostre direttive o che cercano di crearvi difficoltà. Avete un bel progetto per l’estate che va seguito assolutamente. La giornata di oggi porterà conflitti soprattutto con persone dell’Acquario o del Toro. Cercate di rinviare a domani ogni decisione che riguarda la gestione dei soldi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Non aspettate altro tempo perché questa luna favorevole vi aiuta a sviluppare nuovi progetti. È un cielo interessante soprattutto nella seconda parte di aprile. State sperimentando cose nuove, sappiate che le stelle vi assisteranno e vi aiuteranno nei vostri nuovi progetti. Le prossime settimane saranno così impegnative dal punto di vista lavorativo che qualcuno sarà costretto a dover trascurare gli affetti più cari. Non mancheranno i riconoscimenti e le gratificazioni per chi ha seminato bene.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Avere meno pianeti in opposizione in questa prima parte di aprile vi metterà in condizione di rimettere insieme i cocci soprattutto se siete reduci da una crisi interiore. Chi ha sofferto per amore adesso cercherà di trovare un nuovo assetto al proprio rapporto anche per evitare di soffrire ancora in futuro. Le stelle vi consigliano di pianificare bene le spese perché ultimamente avete avuto le mani bucate . Più che l’amore vi interessa il lavoro perché ci saranno delle cose da sistemare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Bisogna approfittare di questa Venere che vi consentirà di legarvi di più al vostro passato. Potreste riallacciare i rapporti con persone che avevate messo da parte o che non vedevate da tempo. In qualche modo questo transito di retrocessione di Venere focalizzerà l’attenzione proprio sul vostro passato. Cercate di essere pratici anche perché avrete la Luna in opposizione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Oggi sarà una giornata piuttosto interessante. Da domani ci sarà anche una Luna in aspetto particolare, pertanto chi è stato male negli ultimi giorni adesso dovrebbe cercare di mantenere tutto sotto controllo. Magari non sarà la giornata giusta per affari e investimenti azzardati, ma sarà la giornata giusta per verificare l’amore o per capire quali sono le persone che vi vogliono realmente bene e che ci tengono a voi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Venere e Mercurio tornati attivi vi mettono nella condizione di fare un bilancio sul rapporto di coppia ma anche di perdonare quelle persone che vi hanno causato difficoltà. Nei due mesi precedenti, anche quelle coppie che si vogliono bene hanno attraversato una fase di distacco o di freddezza. Forse mancano stimoli, ecco perché potrebbe venire meno la passione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La giornata di oggi sarà un po’ stralunata anche se già dalla metà della settimana ci sarà modo di recuperare. Giove porta una bella energia nella vostra vita che si traduce in creatività e voglia di sviluppare nuovi progetti. Se avete accanto a voi persone che vi opprimono o che cercano di mettervi i bastoni tra le ruote, potreste diventare intolleranti o estremamente bruschi nelle reazioni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Avere nuovamente Mercurio e Venere nel segno vi darà una grossa mano. E’ importante cercare di fare tesoro delle esperienze passate per non ripetere gli stessi errori soprattutto in amore. Ogni chiarimento sarà favorito a patto che lo vogliate veramente. Oggi sarà una giornata utile per riappacificarsi con qualcuno, mentre a metà settimana potrebbero sorgere nuovi malintesi anche in ambito lavorativo.

