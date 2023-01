Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 30 gennaio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 30 gennaio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

È probabile che oggi ci siano fin troppe cose da fare. Una serie di situazioni che dovrai in qualche modo affrontare di ora in ora. Difendi a spada tratta le tue idee solamente se sei proprio sicuro del fatto tuo. In amore, nel rapporto con gli altri, nelle amicizie, non ti conviene esagerare con le discussioni, ma rimanda ogni cosa anche se devi prendere una decisione importante.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sei abile e forte nell’ambito del lavoro, devi però cercare di superare un po’ di provocazioni, oppure hai preso troppi impegni e quindi c’è tanta fatica. In confronto al periodo che hai appena trascorso ti sentirai meglio. Già questa giornata porta maggiore tranquillità e sicuramente riuscirai a chiudere diverse cose.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Non ti mancherà la forza per mettere a segno dei colpi nell’ambito lavorativo e risolvere definitivamente vecchi sospesi. Lo vedremo meglio nelle prossime settimane. Conta anche sulla possibile riapertura di questioni di carattere legale che alla fine saranno importanti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sei abbastanza forte fisicamente, più ricettivo, puoi ottenere molto! La situazione amorosa sembra più favorevole, con Venere di nuovo dalla tua parte sarà possibile risolvere qualche incertezza. Ricordiamo che a dicembre ci sono state anche delle polemiche o degli intralci. Mercurio in opposizione chiede solo attenzione con i soldi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

I nuovi incontri sono favoriti, e dal 20 febbraio promettono ancora di più. Tuttavia, questa è una giornata che nasce in maniera un po’ agitata. Ancora una volta il vero problema riguarda il danaro, oppure discussioni in merito a lasciti, problemi di lavoro, insomma, occorre mettere a posto un sacco di cose.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Giornata interessante con la Luna in trigono. Avrai voglia dimostrare al mondo tutto ciò che vali e, nell’ambito lavorativo, ottime occasioni di farti valere. Questi momenti non vanno assolutamente sprecati, dunque, se devi fare una richiesta, approfitta di questo periodo anche perché febbraio potrà portare delle buone opportunità.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sei in una situazione di grande confusione, e devo dire che è già dall’estate del 2022 sono nate piccole o grandi incertezze che ora devi cercare di superare. Sei un po’ annoiato e, specialmente se svolgi un’attività sedentaria, hai bisogno di dare un nuovo impulso al corpo e alla mente.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Nel corso delle prossime ore sarebbe il caso di non sollevare polemiche o discussioni. Questa giornata parte con la Luna opposta e potrebbe anche esserci l’esigenza di startene un po’ di più per conto tuo, visto lo stress maturato nella tua vita di recente. Attenzione soprattutto se stai aspettando una risposta, non è questa la giornata migliore per sollecitarla.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In amore non ti accontenti, e questo va anche bene, nella tua mente ci sono due storie contrapposte. Questo significa che potrebbero nascere delle piccole perplessità, d’altronde il transito di Venere dissonante porta qualche elemento di discussione che andrà chiarito entro febbraio. Nella foga dei sentimenti, sempre prorompenti vista la tua natura volitiva, cerca di non cadere nel tranello della gelosia.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La Luna è favorevole al tuo segno zodiacale. Momento buono per realizzare progetti di grossa portata. Un impegno può renderti molto proprio in questi giorni, anzi, tra oggi e domani fai partire le cose che ti interessano di più, anche la prossima settimana inizia in maniera intensa.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Questa Luna contraria porta solo piccoli fastidi, se c’è da fare un controllo non rimandarlo. Ad ogni modo c’è bisogno di maggiori conferme per quanto riguarda il lavoro. Forse stai aspettando il rinnovo di un accordo, di contratto, non sai se sollecitare oppure lasciare che l’acqua scorra sotto i ponti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

È una Luna in sestile, dunque in aspetto buono. Se vuoi ottenere un credito, questo è il momento per chiederlo. Sono giunti giorni importanti e portatori di novità consistenti. È un periodo in cui sarai ascoltato e tenuto in considerazione.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.