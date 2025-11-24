Oroscopo Paolo Fox del giorno, lunedì 24 novembre 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 24 novembre 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata si presenta con qualche appesantimento, legato a responsabilità e rapporti che richiedono prudenza. Il consiglio è di evitare reazioni impulsive. Un netto recupero è atteso dai primi giorni di dicembre, quando le intuizioni si riveleranno particolarmente efficaci.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il settore affettivo vive una fase delicata a causa dell’influenza di Venere, che da inizio novembre crea tensioni e distanze nei rapporti consolidati. Da dicembre è previsto un miglioramento e la possibilità di chiarimenti costruttivi. Sul fronte professionale, tra metà dicembre e metà gennaio potrebbero concretizzarsi nuove opportunità, anche contrattuali o legate ad aspetti legali.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il Sole in posizione dissonante contribuisce a una certa tensione interiore. Non si escludono piccoli disturbi fisici, soprattutto per i nati a fine maggio, e la necessità di chiudere questioni rimaste in sospeso. Tuttavia, non mancano valvole di sfogo utili per gestire lo stress. La competizione, in questo periodo, può risultare più accesa del solito.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La giornata può generare un senso di incomprensione o lieve malessere. Il momento invita comunque a non scoraggiarsi: entro venerdì potrebbe arrivare un’idea valida o una proposta interessante. Un graduale recupero è atteso nei prossimi giorni, con un ritorno a maggiore stabilità emotiva.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il segno attraversa una fase dinamica e ricca di energia. Dicembre si prospetta favorevole, in particolare per quanto riguarda nuove opportunità professionali e possibili accordi. È un momento in cui assumere un ruolo attivo può fare la differenza. In amore, torna in primo piano il carisma tipico del Leone.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il periodo si caratterizza per un rallentamento utile alla riflessione. Entro fine dicembre, o nei primi giorni del nuovo anno, potrebbe arrivare una proposta capace di alleggerire situazioni rimaste in sospeso, sia in ambito lavorativo sia sentimentale. La pazienza dimostrata nelle ultime settimane sarà premiata.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La giornata richiede prudenza e attenzione ai dettagli. È possibile percepire tensioni nei rapporti con persone più determinate, come Ariete o Capricorno. Pur essendo un segno diplomatico, oggi la Bilancia potrebbe mostrarsi più rigida nelle proprie posizioni. Si raccomanda controllo dell’impulsività.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il segno dispone di una buona energia e può sfruttare le giornate del 24 e 25 novembre per mettere in chiaro obiettivi e priorità. È un momento favorevole per affermare il proprio valore, evitando però scontri inutili. Meglio scegliere con attenzione interlocutori e situazioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Oggi invita ad aprirsi al nuovo, con un cielo che favorisce iniziative e progettualità, anche legate a viaggi o collaborazioni. Le relazioni traggono beneficio dal clima positivo e potrebbero nascere opportunità interessanti, soprattutto per chi è in cerca di autenticità. Il segno è spronato a guardare avanti senza esitazioni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La giornata è dedicata alla concretezza e al consolidamento delle responsabilità. I progressi saranno graduali, ma stabili. In ambito affettivo è consigliata maggiore apertura, utile a rafforzare la fiducia nei rapporti. Sul lavoro la dedizione non passerà inosservata.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il periodo stimola una sorta di “pulizia” nelle relazioni e nelle situazioni che non rispondono più alle esigenze del segno. Emergono idee innovative, da annotare e sviluppare. In amore si valorizzano i legami autentici, che rispettano l’indipendenza tipica dell’Acquario.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La giornata è caratterizzata da forte sensibilità e buone intuizioni, utili per decisioni rilevanti. Nei rapporti interpersonali si apre una fase di equilibrio: sono possibili riavvicinamenti o chiarimenti. Le emozioni, se gestite con consapevolezza, diventano una risorsa. Il segno è invitato a bilanciare cuore e razionalità.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.