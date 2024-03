Oroscopo Paolo Fox del giorno, lunedì 18 marzo 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 18 marzo 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Una persona a voi cara non sta bene e la vostra preoccupazione è palese. Nei limiti del possibile, cercate di essere positivi. Se avete cominciato una nuova relazione, vi accorgerete di averlo fatto con il giusto spirito. Nuovi stimoli in arrivo sul fronte lavorativo. Mercurio vi dona la spinta per impegnarvi e voi dovete fare leva sulla vostra creatività.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In amore la situazione sembra migliorare, questo non esclude la presenza di qualche ostacolo portato da una Luna dissonante. Fate attenzione ai nativi dell’Acquario, le cose potrebbero girare male. In ambito lavorativo, qualcuno potrebbe avere situazioni in sospeso in cui avverte una mancata giustizia: cercate di stare calmi, da maggio in poi ci saranno buone novità. Chiuderete la giornata con addosso un senso di agitazione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sul fronte amoroso ci saranno situazioni interessante per chi è interessato alle relazioni part time. Lasciate perdere i pensieri sul passato, in questo momento avete bisogno di tranquillità e serenità. Le ultime settimane vi hanno deluso sul fronte lavorativo, ma da domani potrebbe arrivare qualche buona novità. Serve prudenza quando avete a che fare con persone del Sagittario e della Vergine.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa è un’altra giornata interessante in amore, tutto merito di Venere favorevole che alimenta momenti di equilibrio. In vista altre novità positive dopo che la confusione ha regnato sovrana agli inizi di marzo. Sul lavoro le cose girano meglio, un progetto che sembrava avere basi poco solide, finalmente si sta sviluppando. Attenzione alla salute, avete bisogno di riposare di più.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Ma dove erano finiti i vostri sentimenti? Evidentemente sono andati in letargo fino ad ora. Ma sta per arrivare la primavera e anche loro si risveglieranno. Ritrovate anche il desiderio di intimità. Potrai vivere qualcosa di emozionante. La fortuna è al top, magari una scommessina lecita, non si sa mai. Avete curato le finanze tagliando delle spese, ma continuate a essere vigili. Nel bel mezzo della settimana gli incontri di lavoro diventano promettenti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Ci sono stelle interessanti in amore, sarà possibile ricucire un rapporto se lo ritenete opportuno. Siete in sfida e più si avvicina la fine del mese, più saranno le possibilità di vincere. Sul lavoro dovete agire con la dovuta calma, ci potrebbe essere qualche taglio netto e il bisogno di cambiare alcune situazioni. Forse proprio per tutte queste cose, state vivendo questa fase con troppa tensione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Arrivano buone notizie in ambito amoroso. Le stelle sono favorevoli, Luna e Marte vi supportano. Sarà possibile recuperare delle relazioni d’amore compromesse ad inizio mese. Agisci con cautela nel lavoro se hai a che fare con persone del Capricorno o dell’Ariete. Per migliorare il vostro stato di salute è necessario ritrovare un po’ di serenità interiore: che ne dite di una sessione di yoga.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In amore è consigliabile dire e fare con una certa cautela, è un periodo in cui una buona comunicazione risulta essere essenziale. Probabili tensioni sul lavoro, evitate le polemiche e più in generale non infilatevi in discussioni che potrebbero sfociare in conflitti. La salute è in recupero, state risolvendo dei problemi nati in passato.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

L’intesa amorosa non manca, ma a volte i vostri capricci rischiano di minarla. La colpa può essere di quella monotonia che ha avvolto la vostra vita, avete voglia di esplorare nuovi orizzonti. Dubbi se avete a che fare con persone Gemelli o Pesci. Nel lavoro avrete a che fare con il vostro superiore e forse ci sarà da prendere in considerazione l’idea di un cambiamento. La fortuna latita.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Se le risposte che attendevi non sono arrivate nel weekend, arriveranno entro lunedì sera. Venere è favorevole, quindi, l’amore vola e fa scintille. Siete un po’ agitati, ma anche tanto innamorati. Se siete single, fareste bene a guardarvi intorno, non dovreste avere problemi a conoscere persone interessanti e intriganti. A fine mese il lavoro subisce dei rallentamenti, arriveranno dei risultati di questioni legali. Cercate di mangiare in modo più sano.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La Luna è nel segno e rivela una grande agitazione. Se c’è qualcosa che non va, dovete mettere in chiaro diverse situazioni, lasciate perdere il nervosismo e siate coraggiosi e ottimisti, ma non per questo sognatori. Nel lavoro si cambia, o nelle relazioni o nel ruolo. Visto il vostro stato di salute, Paolo Fox consiglia di prestare maggiore attenzione al vostro stato psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Piccoli disagi ma che si possono superare. Lasciate perdere la competizione e pensate, invece, alla condivisione. Avverti un forte senso di inadeguatezza che ti porta irrimediabilmente a essere molto stanchi di testa. Sul lavoro sarete molto impegnati, ci sono molte cose da fare, anche chi era indeciso se continuare un progetto, adesso è più tranquillo. L’unico rimedio per fronteggiare la stanchezza è riposare!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.