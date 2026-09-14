Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 14 settembre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 14 settembre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo lunedì potrebbe iniziare con una certa irrequietezza. Sentite il bisogno di affrontare una questione rimasta in sospeso, soprattutto nei rapporti personali, e rimandare ancora il confronto potrebbe aumentare la tensione. Sul lavoro, invece, il periodo offre prospettive interessanti e diverse occasioni da valutare. Attenzione soltanto alle questioni economiche, che richiedono qualche controllo in più. In amore, i single non dovrebbero aspettare che siano gli altri a fare il primo passo. Muoversi con maggiore intraprendenza può favorire incontri interessanti. Per scaricare nervosismo e stress, l’attività fisica può rivelarsi un’ottima alleata.

Oroscopo Paolo Fox Toro

State attraversando una fase nella quale la routine rischia di diventare più pesante del solito. La sensazione di fare sempre le stesse cose potrebbe alimentare una certa noia, soprattutto nell’ambiente professionale. Una pausa, anche breve, può aiutare a recuperare motivazione e concentrazione. Sul piano economico non emergono particolari motivi di preoccupazione, mentre in amore potrebbe esserci qualche esitazione davanti a una nuova conoscenza. Per stare meglio sarà importante non sottovalutare il riposo: dormire bene rappresenta la base per ritrovare energia e buonumore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il cielo di oggi regala una giornata vivace e ricca di stimoli. Le configurazioni planetarie favoriscono iniziative e rapporti con gli altri, ma sarà importante non trasformare ogni divergenza in una discussione. Evitare le polemiche inutili permetterà di sfruttare meglio le opportunità della giornata. In amore potrebbe emergere la necessità di prendere una decisione netta. Se una relazione non offre più ciò che cercate, potreste iniziare a considerare seriamente l’idea di voltare pagina. Anche sul lavoro la pazienza verso la routine è ormai ridotta: nuove idee e progetti possono aiutarvi a ritrovare entusiasmo. La mente, però, ha bisogno di rallentare: concedetevi qualche momento di vera tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Si apre una giornata favorevole ai sentimenti e al dialogo. Chi sta vivendo una relazione importante può cercare di ricucire eventuali incomprensioni recenti, contando su una maggiore disponibilità al confronto. Le parole giuste, pronunciate con sincerità, possono aiutare a recuperare vicinanza e fiducia. Anche il lavoro offre soddisfazioni. L’impegno dimostrato negli ultimi mesi potrebbe finalmente essere riconosciuto e portare risultati concreti. Sul piano personale torna una maggiore stabilità emotiva, mentre il corpo invita a essere ascoltato con più attenzione. Non trascurate i segnali di stanchezza e concedetevi il tempo necessario per recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questa giornata è da affrontare con un pò di prudenza in più. Qualche incomprensione potrebbe creare tensioni in famiglia o nella relazione di coppia, soprattutto se si reagisce d’impulso. La Luna non particolarmente favorevole suggerisce di scegliere con attenzione le parole, evitando di alimentare discussioni che potrebbero essere facilmente superate. Le relazioni più solide non dovrebbero comunque risentire troppo di questo momento passeggero. Sul lavoro gli impegni sono numerosi e la ripresa della settimana potrebbe farsi sentire sul piano delle energie. Cercate quindi di ritagliarvi qualche momento di pausa per recuperare equilibrio e concentrazione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Oggi è giornata particolarmente interessante, sostenuta da transiti favorevoli. I progetti che avete in mente possono procedere nella direzione desiderata, soprattutto se sarete capaci di pianificare ogni passaggio senza lasciarvi condizionare dalla fretta. Sul lavoro potrebbe maturare la decisione di cambiare strategia oppure di consolidare quanto ottenuto finora. Non serve correre rischi inutili: anche una crescita graduale può portare risultati importanti. In amore, invece, è il momento di superare qualche timore. I single potrebbero fare incontri piacevoli se accetteranno di uscire dalle proprie abitudini. Buona anche la forma generale.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Si sente il bisogno di mettere ordine nella propria vita sentimentale. Le stelle invitano a cercare maggiore chiarezza, senza però lasciarsi guidare esclusivamente dalle emozioni del momento. Calore e prudenza dovranno procedere insieme. Il lavoro potrebbe essere la parte più impegnativa della giornata. Non sono esclusi confronti con colleghi o discussioni legate alla gestione delle attività, ma la voglia di ripartire e rimettersi in gioco rimane forte. Per allentare la tensione accumulate durante la giornata, una passeggiata o una leggera attività fisica all’aria aperta può essere particolarmente utile.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La settimana potrebbe partire con qualche contrasto da gestire. Una configurazione lunare poco favorevole rischia di rendere le reazioni più impulsive, perciò sarà fondamentale non rispondere a caldo e lasciare spazio alla diplomazia. Chi lavora in proprio può comunque guardare al futuro con maggiore fiducia: le prospettive professionali restano interessanti. In amore è arrivato il momento di lasciarsi alle spalle vecchi rancori e affrontare le novità con maggiore apertura. Il benessere dipende soprattutto dalla capacità di non sovraccaricare la mente: troppi pensieri negativi possono togliere energie preziose.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Potreste avere poca pazienza di fronte a ritardi e rallentamenti. Quando le cose non procedono secondo i tempi previsti, il rischio è reagire in maniera troppo brusca oppure ricorrere a un’ironia che potrebbe essere fraintesa. Il lavoro e il portafoglio richiedono maggiore attenzione e un approccio concreto. Nonostante qualche difficoltà, resta fortissimo il desiderio di cambiare aria, viaggiare e vivere nuove esperienze. In amore, un po’ di leggerezza può fare bene sia alle coppie sia ai single. Anche il corpo chiede movimento: curate l’alimentazione e cercate di mantenere uno stile di vita attivo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Dovete superare una fase delicata. Anche una recente crisi sentimentale può essere affrontata con maggiore maturità, lasciando da parte accuse e recriminazioni che non portano a nulla. Sul lavoro si intravedono possibilità nuove, soprattutto per chi desidera cambiare posizione, ampliare i propri orizzonti o avviare collaborazioni diverse dal passato. Anche le finanze mostrano segnali di graduale miglioramento. L’unico vero nemico resta lo stress: troppe responsabilità possono pesare sul fisico e sull’umore, quindi sarà importante imparare a concedersi qualche pausa.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le emozioni tornano protagoniste. Un rapporto nato dall’amicizia potrebbe assumere contorni più profondi, soprattutto se ci sarà il coraggio di seguire ciò che si prova senza lasciarsi condizionare dai giudizi degli altri. Sul lavoro è importante mantenere la propria direzione e non cambiare strada soltanto per compiacere qualcuno. Chi gestisce un’attività autonoma può ricevere segnali incoraggianti e guardare al futuro con maggiore fiducia. La vitalità è in aumento!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

L’amore può regalare diverse sorprese. I single hanno buone possibilità di vivere nuove emozioni, soprattutto se saranno disposti a esporsi e a fare il primo passo. Chi è già in coppia, invece, può approfittare di questa fase per rafforzare il legame. Sul lavoro meglio prestare molta attenzione alle proposte che arriveranno. L’ambizione torna a farsi sentire e potrebbe spingervi verso obiettivi più importanti. In famiglia, però, meglio evitare discussioni inutili e puntare sulla mediazione. Per recuperare serenità, il contatto con la natura e qualche momento di solitudine possono fare davvero la differenza.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.