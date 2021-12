Oroscopo Paolo Fox di lunedì 13 dicembre 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 13 Dicembre 2021.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi si ripresenteranno delle sensazioni intense che ti metteranno a disagio. Ti piacerebbe un po’ meno complessità, anche se attualmente hai dei desideri che potrebbero rendere la tua vita piuttosto caotica. Pur riuscendo ad esprimere molto bene quello che provi, il tuo messaggio potrebbe essere mal interpretato

Oroscopo Paolo Fox Toro

La tua creatività oggi raggiungerà delle nuove vette, ma potrai ancora moltiplicarla per dieci mettendoti in società con qualcuno. In questo momento i partenariati sono molto vantaggiosi per te, grazie alla tua capacità di trasmettere agli altri la tua energia positiva.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Agli occhi degli altri appari più fiducioso di quanto tu non lo sia realmente. Anche se dai l’impressione di essere una persona dalle forti convinzioni, di fatto sei disposto a cambiare idea se si presentano le giuste condizioni. Il tuo ottimismo strabordante in qualche misura scoraggia il tuo entourage a condividere il suo parere con te, soprattutto se questo è un po’ ai margini delle convenzioni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Hai la sensazione che niente potrà fermarti, proprio per questo dovresti mantenere il senso della misura. Vai avanti, ma non essere cieco di fronte agli eventuali problemi che più tardi potrebbero sbarrarti la strada o, peggio ancora, farti cadere in un precipizio.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Cosa c’è che non va questa volta? Recentemente hai subito molta pressione, e il tuo morale ne ha risentito. Hai i tuoi buoni motivi per lamentarti ma devi continuare a pensare positivo e impiegare la tua energia in maniera costruttiva. È il momento giusto per cambiare certi tuoi atteggiamenti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Stai per fare qualcosa di cui ti potresti pentire in un secondo momento, sarebbe meglio prenderlo un po’ più in considerazione. Fortunatamente, c’è abbastanza margine per non dover affrontare la situazione in termini di ‘tutto o niente’. Essere un tantino più accorto dovrebbe bastare per riuscire ad arrivare fino in fondo. Non hai bisogno di tuffarti di testa.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Forse dovresti aspettare domani per soddisfare la tua voglia di evasione. Ma non mettere una pietra sopra il tuo desiderio di vacanze, anche se per oggi rischi di restare in città. Non ci rinunciare. Una volta che ti sarai reso conto di essere messo alla prova, ti risulterà più facile fare i cambiamenti necessari e partire nella direzione che vorresti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Ti senti sopraffatto dalle tue stesse emozioni, che emergono dalla tua intimità più profonda influenzando l’organizzazione della tua giornata. In particolare, hai difficoltà a mantenere il sangue freddo e a prendere delle decisioni oggettive. Il meglio che puoi fare al momento è trovare un equilibrio tra quello che ti viene richiesto e quelli che sono i tuoi desideri.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sei attratto dalla possibilità di avviare un nuovo progetto al lavoro o a casa. Allo stesso tempo, sei deciso a non lasciarti distrarre da un impegno a lungo termine. Questi due flussi energetici opposti tendono a renderti nervoso. La tua bilancia degli obiettivi a breve termine e dei desideri più remoti è piuttosto instabile.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Probabilmente avrai un po’ di difficoltà a capire quello che provi davvero, poiché le tue emozioni passano da un estremo all’altro. L’ottimismo e l’eccitazione allontanano la tua paura del cambiamento, risvegliando la tua voglia di vedere cosa succederà in seguito.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Non sei poi così ottimista verso quello che ti aspetta, ma la cosa non sembra preoccuparti troppo. La tua attitudine posata e rassegnata ti permette di affrontare qualsiasi cosa. Anche se i cambiamenti in arrivo sembrano inevitabili, avranno bisogno di molti aggiustamenti da parte tua.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Avere a che fare con qualcuno molto testardo oggi potrebbe essere problematico. Sei soggetto alle emozioni forti e se sei convinto di aver ragione, queste potrebbero esserti d’intralcio in una discussione amichevole. Non lasciare che un piccolo malinteso diventi una sfida smisurata, non è affatto opportuno se si vuole arrivare a una soluzione..

