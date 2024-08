Oroscopo Paolo Fox del giorno, lunedì 12 agosto 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 12 agosto 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi dovreste stare molto attenti a non diventare improvvisamente nervosi o impazienti per cose banali. Non è sempre possibile avere tutto e subito, ma si tratta di una stagione che promette davvero bene. Molte delle coppie in crisi riusciranno a superare questo momento delicato ritrovando armonia e complicità, ma bisognerà essere molto sinceri e diplomatici, mai alterarsi e alzare i toni.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Non ci sarà nulla su cui discutere di importante, per cui non attaccatevi a cose futili per farlo, meglio evitare qualsiasi polemica. Ultimamente avete già dovuto fare i conti con persone che cercano di svalutare e delegittimare il vostro lavoro. Agosto può portare novità e risposte relative a questioni lavorative, legali e pratiche. In amore non siete predisposti per coccole e romanticismo, piuttosto vorreste che la persona amata vi supportasse.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Nella giornata odierna ci sarà un pianeta che vi incoraggerà a restare concentrati sul lavoro e pronto ad avviare nuovi progetti creativi. In agosto la vita pratica sarà preferita a quella sentimentale. Molti di voi si chiedono cosa fare in futuro per guadagnare più soldi. L’amore sta passando in secondo piano per via di altri pensieri che comprendono lavoro e finanze, ma ricordate che l’amore anche se c’è, è come una piantina che ogni tanto va innaffiata per non inaridirla.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

È l’occasione per riposarti come si deve, ne avete bisogno dopo vari scombussolamenti emotivi. La Luna in Scorpione stimola certe intuizioni e sensazioni, cercate di seguirle. Ci sono novità piacevoli nel rapporto di coppia, per i single sono favoriti gli incontri che talvolta possono essere davvero intriganti per flirtare, per un’avventura o per l’inizio di una storia d’amore, ma…dovete prima uscire dal guscio.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Oggi sarete fortunati, Giove, Marte e il Sole, chi altro può fermarvi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di Ferragosto sarà una giornata molto interessante, quindi è necessario fare programmi speciali. In autunno potrete affrontare e vincere altre sfide. Non essere troppo duro o prepotente nei confronti dei vostri cari. I single in caccia, avranno le stelle dalla loro parte, tutto sembra filare liscio per le coppie.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Oggi anche voi affronterete questo periodo di profondo cambiamento. Con il passare dei giorni potrebbe sorgere in voi un insolito desiderio di sfidare il destino. Da ora in poi, alcune relazioni nella vostra vita cambieranno. Ma ricordate che bisogna agire affinchè qualcosa cambi, quindi, se restate bloccati sulle vostre posizioni significa che non siete ancora nelle condizioni di rivoluzionare la vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Potreste avere recentemente sperimentato cambiamenti nelle vostre amicizie o perso persone che consideravate amici. Giove attivo stimola la creatività. Non perdete tempo. Conoscete persone nuove, frequentate quelle che vi sembrano più simili a voi ma senza fidarsi troppo inizialmente. L’amore non va preso troppo alla leggera ed è quello che state facendo. Attenzione, potrebbe formarsi una crepa nel rapporto di coppia.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le grandi difficoltà che avete dovuto affrontare negli ultimi mesi sono passate. D’ora in poi porterete chiarezza in tutti gli ambiti della vostra vita, dall’amore al lavoro. Le coppie che si sono lasciate a volte possono riunirsi, sempre che si siano lasciati per incompatibilità caratteriale e anche per un tradimento, ma se si parla di amore e di sentimenti che vengono a mancare, non c’è motivo per tornare insieme.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Non lasciatevi sopraffare troppo dalla paura di non fare qualcosa. Siete troppo ansiosi. Nei prossimi giorni saranno vietate tutte le situazioni e i rapporti caratterizzati da monotonia e apatia. Non è il momento di fissare obiettivi troppo alti nel lavoro. Non vi è dubbio che vi blocchiate nel fare certe cose, dovreste affidarvi alla meditazione o più facilmente a circondarvi di persone positive e ottimiste.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Oggi dovrete maggiormente concentrarvi sull’amore. Cominciate con l’eliminare i filtri, cercate di essere sinceri senza troppi giri di parole, guardate il partner negli occhi…Se siete convinti che avete al vostro fianco la persona giusta, supportatevi a vicenda. Ascoltate bene la corrente dei sentimenti che girano nella coppia. Il lavoro? Per una volta andrà in secondo piano.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Da oggi aumenterà la vostra voglia di creatività e innovazione. Bisogna iniziare a fare nuovi piani che avranno un impatto nei prossimi mesi. Dovreste pensare in modo positivo e concentrarvi su idee nuove e coraggiose. Le amicizie che si stanno formando adesso potrebbero diventare ancora più profonde entro la fine di agosto. Non è il momento di cominciare una relazione d’amore importante.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

C’è per voi un cielo molto speciale. Saturno impone doveri e responsabilità Alcuni pianeti veloci possono portare un po’ più di tensione, ansia e stanchezza. Ci sono molte emozioni. La Luna in Scorpione vi incoraggia a sperimentare l’amore, cercate di rilassarvi di più, sebbene siate presi da un po’ di nervosismo. Non dovete andare in guerra. Siate più sciolti, più voi stessi.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.