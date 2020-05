Paolo Fox, Oroscopo 11 maggio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi di Paolo Fox: lunedì 11 maggio 2020

Lunedì 11 maggio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo è un lunedì che parte con la Luna favorevole, con Venere e Marte amici! Quindi, si può dire che nei rapporti interpersonali, nelle relazioni con gli altri, tu hai sempre una marcia in più! Per fortuna sei una persona che non si arrende mai, e questo è molto importante soprattutto in questo strano periodo che stiamo vivendo. Incontri favoriti, anche virtuali!

Oroscopo Toro

Hai bisogno di un pò di fiducia, di un’iniezione di coraggio che in qualche modo cerchi nelle persone che ti stanno attorno. In amore non sempre le tue idee sono state comprese, mentre per quanto riguarda il lavoro posso pensare che questo sia un periodo che piano piano ti permette di tornare in carreggiata.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Senti che è molto importante evitare complicazioni ma questa giornata di lunedì mette in evidenza alcune differenze, alcune complicazioni. E’ molto importante evitare che gli altri cerchino a tutti i costi di avere un rapporto conflittuale con te. Ed anche tu cerca di non suscitare polemiche, che magari crei anche in maniera involontaria.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

E’ sempre bello vivere in maniera serena però è’ anche molto difficile gestire la tua vita, perché spesso te la prendi per cose da nulla, mentre in altri momenti dimostri persino troppa superficialità. Ci sono alti e bassi che riguardano anche la vita sentimentale: se devi parlare di cose importanti, questa è una giornata da sfruttare.

Oroscopo Leone

Hai bisogno di un pò di serenità, hai bisogno di persone che ti vogliono bene, che ti sostengono, ma nonostante tutti gli sforzi che stai facendo, pare che ultimamente ci siano persone che remano contro di te! Saturno in opposizione parla chiaro: non tutto è cosi semplice da gestire! Ma l’amore può salvarti, da chi ha una bella storia a chi magari in questi giorni vuole cercarla!

Oroscopo Vergine

In questo lunedì sarà meglio riposare! Il fatto di avere sempre il cervello in moto, di avere sempre tante idee e tante cose da programmare è importante, ma anche tu hai bisogno di un pò di relax. Sara’ meglio prendere le distanze da chi vuole in qualche modo metterti sotto scacco.

Oroscopo Bilancia

Va meglio in questo lunedì piuttosto che domenica! Questo è un periodo in cui puoi anche iniziare a fare scelte che si riveleranno importanti per l’estate. Uno dei mesi più interessanti per le relazioni, per i matrimoni e le convivenze, sarà quello di Luglio. Va detto che nei momenti difficili abbiamo in qualche modo la capacità di vivere con più energia, quasi per voler contrastare un destino avverso! Sul lavoro, però, ci sono ancora molti dubbi.

Oroscopo Scorpione

Che tu abbia bisogno di un pò di tranquillità è normale, e questo lunedì può regalare un momento di forza in più, in particolare durante la mattina, visto che la Luna sarà favorevole. Inoltre, avere Giove dalla tua parte, significa che qualcosa si sta muovendo a tuo favore. Ma l’agitazione interiore resta tanta, troppa!

Oroscopo Sagittario

La Luna è nel segno ma Venere è opposta. C’è una strana contraddizione nel tuo modo di amare: a volte ti senti più vicino ad una persona, mentre in altri momenti pensi invece che sarebbe opportuno riconquistare la tua libertà. In ogni modo, sono giornate importanti per cercare di risolvere un piccolo problema personale.

Oroscopo Capricorno

Questo nuovo transito di Giove permette di risolvere qualcosa nella tua vita. Se una certa situazione doveva finire sarà continuata. Comunque, credo proprio che questo Maggio sia il primo mese di risposte. Nella seconda metà del mese, inoltre, i sentimenti saranno più facili da gestire.

Oroscopo Acquario

Ti trovi in un turbine di emozioni dal quale puoi comunque uscirne vincente! Non bisogna avere paura di dire no. Le persone del tuo segno si dividono in due grandi categorie: quelli rivoluzionari nella mente, che riescono poi a rivoluzionare nel tempo la propria vita, e quelli rivoluzionari ma che per paura non agiscono, e sono quelli che si tormentano, che si danno addosso inutilmente. Bisogna fare un piano d’azione concreto per uscire da una serie di contraddizioni maturate di recente.

Oroscopo Pesci

Sei frastornato, nervoso. Non è una novità perchè già venerdi c’è stato un momento di agitazione nel cuore. Speriamo che questo cuore non decida l’insolito, non decida di dare spazio a situazioni inutili, perchè l’ultima cosa da fare al momento è scegliere strade impervie, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali.

