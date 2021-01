Oroscopo Paolo Fox oggi, 11 gennaio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi: lunedì 11 gennaio 2021

Lunedì 11 gennaio 2021: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Luna in buon aspetto. Spero che siate carichi di buona volontà: so che è molto difficile risalire la china, ma non è la prima volta che nella tua vita capita di cadere in basso per poi recuperare. Ci vuole un pò di pazienza! Penso che Gennaio sia un mese in cui alcuni rapporti dovranno essere chiariti, soprattutto per quanto riguarda l’amore che in certi casi rappresenta uno scoglio da superare, non tanto perchè manca ma forse perchè ultimamente c’è stato un allontanamento. In questo periodo sarà assolutamente normale essere molto diffidenti o semplicemente un pò sfiduciati, ma le stelle del 2021 incoraggeranno anche i più scontenti!!

Oroscopo Toro

L’anno inizia in maniera un pò faticosa. Bisogna ammettere che Gennaio e Febbraio sono due mesi di grande analisi su se stessi, di grande fatica, forse anche fisica. C’è qualcosa che non va, sei in gran forma, ed è normale che in questo periodo tu possa rimettere in discussione certe cose o che tu ti senta molto scontento!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il tuo è uno dei segni più promettenti del 2021, ma va detto che questa nuova settimana parte sottotono. Tutto quello che fai in questo periodo, tutto quello che in qualche modo vivi, deve essere filtrato attraverso una buona dose di razionalità. In questo lunedì senti che c’è molta stanchezza, probabilmente devi recuperare ad uno stress fisico notevole!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa settimana inizia in maniera strana in amore. Il 2021 è un anno in cui non ci sarà più Saturno contrario. Tuttavia sono tante le difficoltà e le problematiche che hai vissute di recente che anche chi ha un ascendente Cancro deve risolvere un problema. Il tuo futuro è in qualche modo legato ad una visione del passato meno critica! Sarebbe il caso di accogliere le esperienze anche nuove che arrivano nei prossimi giorni.

Oroscopo Leone

In questo momento ti senti in debito verso qualcuno oppure, al contrario, pensi che ci siano persone che ti devono qualcosa. E’ come se ci fosse in ballo un risarcimento che può essere morale ed economico, è come se in questo periodo tu non riuscissi a trovare i giusti riferimenti. Questa situazione astrologica diventa un pò pesante per tutti quelli che hanno lavorato molto e hanno ottenuto poco. Dal punto di vista fisico questo è un inizio di anno sottotono: ci vuole attenzione e un pò di pazienza, ma poi si recupera.

Oroscopo Vergine

Questa giornata porta qualche momento di lieve disagio e questa sera è probabile che ci sia una forte stanchezza maturata anche a causa di alcuni rapporti poco chiari.

Oroscopo Bilancia

Questa settimana inizia in maniera molto pensierosa e poco stabile. Lunedì e martedì sono giornate velate dalla quadratura della Luna più che altro adesso bisogna trovare un nuovo percorso, una rotta da seguire ma non ci sono più i dubbi di prima. Non sono pochi i nati Bilancia che finalmente capiscono quale sia la strada giusta da seguire mentre per quanto riguarda lavoro e questioni economiche già entro Febbraio ci sarà qualche movimento. L’amore in questi giorni ha bisogno di molto stabilità difficile da trovare per una lontananza fisica o psicologica.

Oroscopo Scorpione

Ritrovare un pò di serenità è indispensabile! Se nell’ambito del lavoro e delle questioni economiche ritengo che tu non sia del tutto soddisfatto, devo anche dire che questa giornata porta qualche occasione in più per riconciliarsi! Il fatto che Venere sia più interessante, sia in aspetto buono, può portare molti di voi a valutare i nuovi incontri o a rivalutare vecchie storie del passato. Una delle giornate più intense della settimana sarà quella di sabato per cui converrebbe programmare il weekend fin da adesso.

Oroscopo Sagittario

Con questa Luna nel segno sei ancora più vigoroso del solito! E con Mercurio, Giove e Saturno in ottimo aspetto è possibile il recupero di un progetto, di un programma entro metà Febbraio. Pare proprio che entro un mese e mezzo, a seconda della tua età e delle tue capacità, tu possa iniziare a recuperare quello che hai perso nel recente passato. Quindi, via libera all’avventura! A parole dici di volere una vita stabile e forse anche tranquilla, ma in realtà sei sempre a caccia dell’emozione dell’ultima ora.

Oroscopo Capricorno

Questa Venere nel segno mi dice che se hai un rapporto stabile ora cercherai di farlo diventare ancora più importante. E’ una Venere che riflette il tuo stato d’animo che vuole delle garanzie. Nelle ultime due settimane molti di voi si sono dati un pò più da fare in amore, ma sconsiglio vivamente di vivere due storie, di legarsi ad una persona e cercare qualcun’altro, perchè tu lo sai che hai bisogno di un solo riferimento nella vita. Bisogna evitare qualsiasi tipo di rapporto! Per quanto riguarda le questioni personali, economiche e di lavoro, ci vuole ancora un pò di prudenza!

Oroscopo Acquario

Stai per vivere una profonda rivoluzione che entro Febbraio cambierà alcuni riferimenti, per destino o per scelta. Questo è un oroscopo che può essere vissuto in due modi, o in maniera confusionaria perchè si sente il desiderio di cambiare ma non si ha il coraggio o la possibilità di mutare la propria vita, oppure si può vivere questa situazione con grande entusiasmo perchè chi è libero di fare e disfare ha già in mente grandi progetti. Certo è che in questa situazione bisogna dare spazio a tutto ciò che è nuovo. Tra Gennaio e Febbraio certi legami sentimentali possono diventare più importanti: anche quello che sembrava impossibile da vivere fino a qualche mese fa, ora potrà diventare realtà. A volte credere nelle utopie serve!

Oroscopo Pesci

Stai vivendo una situazione astrologica importante. Questa parte di Gennaio invita ad esedre molto propositivi. Non escludo che entro la fine del mese ci saranno anche delle belle opportunità per vivere al meglio tutto quello che ti circonda. C’è uno stato di forza che riguarda i sentimenti! Per il lavoro non ci sono nuove, anzi questo Mercurio in buono aspetto dice che puoi recuperare.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!